故事》打敗杜蕾斯、全美暢銷第一的百年老「套」：戰神（ TROJAN）

根據《華盛頓郵報》指出，現在美國年輕人喜歡戰神超過其他品牌。據調查，57% 華府高中生有性生活，但他們並沒使用學校提供的免費保險套，原因主要有兩個，一是學生開口跟姨媽輩的校護要這個東西很憋扭，二是學生愛用的品牌是戰神而非學校提供的杜蕾斯。

洪德青

第一次在美國超市看到軍容壯盛的 TROJAN，還以為是刮鬍刀之類的，直到瞥見一、兩盒勢單力薄的 durex 挨在旁邊時，才恍然大悟它是保險套品牌，以前在台灣沒見過這牌。

根據《紐約時報》報導，美國保險套品牌銷售第一名是 TROJAN，市佔率高達 75%，遙遙領先第二名英國的杜蕾斯（durex） 的 14%，儘管杜蕾斯是全世界最受歡迎的保險套，但在美國卻只有 TROJAN 的 1/4不到，用希臘神話特洛伊戰爭中那隻巨大木馬來命名果然有如神助，難怪中文翻譯成「戰神」。

durex 在美國只能靠邊站。真正一哥是TROJAN。

百年老「套」1975 登上電視

戰神保險套歷史超過百年，雖然目前有少數幾個州禁止販售戰神，但它確實是美國老、中、青三代共同信賴的品牌。在超市或藥妝店，每 4 個賣出的保險套它就佔了 3 個，牌子老，信用佳，難怪許多美國人的床頭櫃、皮夾、口袋、包包、抽屜就這樣被它攻陷。

美國史學家指出，1861-64 年的南北戰爭，以及 1873 年通過的《康斯托克法》（Comstock Laws，禁止傳播猥褻思想、書籍、圖片、避孕或流產的用品，此法實行直到 1965 年才取消），直接助長了美國十九世紀下半葉的性病傳播。雖然已有橡膠保險套的發明，但當時的人仍然認為，禁慾是避免性病傳播的唯一途徑，染上性病是種恥辱，很多醫院也拒絕治療病人，導致性病傳播更快。

一戰時，對軍隊宣導禁慾的廣告

1916 年，第一個戰神牌保險套由美國的 Merle Leland Youngs 發明，當時他才 30 歲。這段期間正值一戰爆發，戰前德國是歐洲保險套製造大國，但此時德國無暇生產，為了降低德軍罹患性病機率，德國向美國採購保險套，美國橡膠業也因此蓬勃發展，且保險套因防水、耐用、富彈性、易攜帶的特性，也具有軍事、間諜上的用途。

1917 年美國宣布參與第一次世界戰，但礙於《康斯托克法》無法提供自家士兵保險套，造成戰後美國大兵感染梅毒和淋病近 40 萬例，創下歷史新高，這種形況使美國不得不加快性病防治的腳步。

1919 年一戰結束後，Merle Leland Youngs 與他的兄弟們嗅到商業的氣息，預測保險套將是充滿潛力的產業，把公司更名為楊氏橡膠公司（Youngs Rubber Corporation），楊氏橡膠用嚴格品管的科學方法，建立保險套是醫療級產品，而非情色品的概念。

當時市售的保險套，常用異國情調的埃及或阿拉伯式圖騰來包裝產品，但楊氏採取截然不同的做法，商標上只印了一個古希臘戰士戴頭盔的剪影，簡樸的設計，在道德層面上營造專業形象，成功傳達男子氣慨，讓買賣雙方交易不再猥瑣。

一戰時，具異國情調的埃及或阿拉伯式保險套包裝

1927 年在藥師與醫師奔相走告下，楊氏出品的戰神保險套受到消費者歡迎，首次登上醫藥界的雜誌廣告。兩年後，楊氏研發的乳膠保險套首次出口到歐洲，再隔一年，歐洲第一家乳膠保險套公司才成立，也就是杜蕾斯前身倫敦橡膠公司（London Rubber Company），可見當時美國技術已領先歐洲。

1937 年，美國食品藥物管理局開始對保險套進行規範與測試，楊氏率先響應。1975 年，全美第一個保險套電視廣告出現在加州的 KNTV，主打商品就是戰神保險套。

年輕人怎麼看戰神與杜蕾斯？

根據《華盛頓郵報》指出，現在美國年輕人喜歡戰神超過其他品牌。據調查，57% 華府高中生有性生活，但他們並沒使用學校提供的免費保險套，原因主要有兩個，一是學生開口跟姨媽輩的校護要這個東西很憋扭，二是學生愛用的品牌是戰神而非學校提供的杜蕾斯。

年輕人普遍覺得杜蕾斯聽起來像是油漆品牌，娘味，較厚，尺寸小，廉價，缺乏酷炫等印象。因此公衛當局在做法上有所調整，例如培訓更多年輕的男性教師或教練來負責發放保險套給男學生，採購更多較貴的戰神牌保險套（杜蕾斯每只成本約 5.7分 ，但戰神則要 6 至 9 分），並添購 XL 的尺寸來因應。

左邊黑色MAGNUM隸屬戰神系列，很受非裔美人歡迎，提供XL的尺寸

保險套簡史

史上記載，古埃及人曾用護套來避免陰莖受傷或昆蟲叮咬。西元一世紀，法國山洞璧畫，這是人類最早有關保險套的圖案記載。

西元 1492 年，哥倫布的水手們把美洲梅毒帶到歐洲後，造成世界性傳染。

十六世紀中葉，義大利人發明亞麻製成的保護套，這是史上最早有關保險套的文字紀錄。1666 年，英國首次出現類似保險套拼音的字「condons」。

十八世紀初，以羊腸薄膜製成的保險套在歐洲貴族階層流行，價格不斐，義大利情聖卡薩諾瓦（Giacomo Casanova）是最早的使用者之一。

1855 年史上第一個橡膠保險套出現，據說厚如自行車內胎，流行於英美。

1861 年《紐約時報》首次出現保險套廣告。

1914 年一戰爆發，德軍率先推廣保險套，降低士兵罹病機率。

一戰後，精神分析始祖佛洛伊德反對保險套，認為會減少快感。

1920 年代，保險套開始出現有如香菸般的華麗包裝，對品質要求趨嚴。

1930 年，第一個乳膠保險套問世，乳膠比橡膠更薄，保固期長，價格低廉。美國進入大蕭條時期，保險套是少數一枝獨秀的產業，因為人們認為比起養小孩，保險套明顯便宜多了。

二戰期間，美軍大量使用保險套，但德軍卻取締保險套，跟一戰時的態度截然不同。二戰後，保險套逐漸成為英美最流行的節育方法。

80年代，因愛滋病問題，保險套開始在美國超市、百貨公司架上出現。

90年代，製造商開始生產不同尺寸的客製化保險套。

時至今日，全世界對保險套需求持續增長。



戰神製作的保險套史

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本文經授權轉載自故事：打敗杜蕾斯、全美暢銷第一的百年老「套」：戰神（ TROJAN）