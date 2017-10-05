魔幻拉美》聲波攻擊疑雲：美古外交關係又降至冰點

有二十一名美國駐古巴外交官及其家屬，疑似遭受音波或電磁武器之類的神祕「聲波攻擊」，生性樂觀的古巴人紛紛表示不可思議，彷彿諜報小說裡的橋段。然而，此事可能重創古巴整體旅遊業，讓美古關係倒退至2015年之前的冰冷狀態。

陳小雀

「美古恩怨」這齣連續劇看來還沒有落幕的打算，近來又因「聲波攻擊」疑雲，兩國之間的緊張程度升級。

美國以古巴無法確保美國外交官安全為由，同時又宣稱兩國外交關係不變，國務院終究開出首批15名必須於7天內離開美國的古巴外交人員名單。圖為古巴駐美國大使館。（EPA）

美方表示，自2016年11月起，已有21名美國駐古巴外交官及其家屬，疑似遭受音波或電磁武器之類的神祕「聲波攻擊」，導致聽力與腦部受損，一些人還出現噁心、頭痛、耳鳴、注意力變差等症狀。美方自今年2月起便向古巴政府抗議，終於在9月29日以維護外交官健康為由，宣布召回百分之六十的外交人員，預計在十五天之內離境，僅留下應急人員，同時無限期停止在古巴辨理簽證，並且警告美國人民不要赴古巴訪問旅遊，直到古巴確保美國外交人員的安全為止。

面對美方的指控，古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro，1931-）表示不解，而且十分關切，甚至願意讓美國聯邦調查局（FBI）人員赴古巴調查，他的反應讓美方頗感意外。除了美國外交人員外，尚有五名加拿大外交官的眷屬也有類似狀況。這樁疑雲確實令人感到不可思議，古巴政府當然否認與此事有關，不須為事件負責。

據了解，美國大使館約有五十名駐外人員。9月30日，準備離境的六成美國外交官員，利用週六拍賣帶不走的家當，舉凡食物、衣服、玩具、家電、五金用品、運動器材，無論全新、抑或半新，皆成為古巴人民選購的熱賣商品，儼然一場假日車庫拍賣會，也如另類跳蚤市場，標價從一CUC（註：古巴可兌換幣，1歐元=1.17662CUC）的香皂、濕紙巾、除臭劑，到800CUC的腳踏車不等。

圖為美國大使館旁的一家諮詢所，提供民眾拍照、填寫表格、網路繳交申請表等服務。（圖：作者提供）

不過，這並非一場普通的拍賣會，只有在美國大使館工作、或在特定政府機關作事的古巴人，才有門路進入美國外官員的住宅庭院挑選物品，而美國人很慎重地設置保全關卡，所有前往選購的古巴人皆須登記姓名。亦有美國官員將物品放在汽車後車箱，再將車子停在家門口供古巴人挑選。大部分的古巴買方認為物品拍賣價格合理，但也有不少古巴人不以為然，認為開封過的油漆、舊油漆刷等，實在不必被當成二手貨販賣。

由於官方報紙《葛拉瑪》（Granma）週日不出刊，古巴政府還是忍不住在10月1日，透過週日仍然出刊的另一個官方報紙《反叛青年》（Juventud Rebelde），批評美方的決定過於「魯莽」、「不負責任」，而且「挑起最大傷害的爭端」。

以往每天早上總有上百位古巴人聚集於美國大使館旁的公園，等候申請美簽面試。自從川普政府宣布無限期停止受理簽證申請之後，美國大使館周圍異常冷清，不僅沒有大排長龍，也不見十來位常常前來使用附近無線網路的異議人士，偶然一兩輛汽車輛呼嘯而過。為了因應民眾申請美簽的需要，大使館附近開了多家諮詢所，提供拍照、填寫表格、網路繳交申請表等服務，收費為23CUC。鄰近也有一些雜貨店、咖啡店，顧客幾乎是辦簽證的民眾。如今這些諮詢所和商家門可羅雀，無不擔心美國大使館持續關閉，將導致無法經營生意，得向古巴政府繳回營業執照，被迫轉業。然而，此事的影響不止如此，可能重創古巴整體旅遊業。

在美國駐哈瓦那大使館暫時關閉之前，每天早上總有上百位古巴人聚集於一旁的公園，等候申請美簽面試。照片左邊一角即為美國大使館。（圖：作者提供）

圖為美國大使館附近的一家小雜貨店，裡面販賣飲料、簡餐，甚至也提供寫字檯，顧客幾乎是辦簽證的民眾。（圖：作者提供）

自老卡斯楚與柯林頓自1994年簽訂協議以來，已有五十萬古巴人以正常管道申請獲准移民美國，而得與在美家人團聚。對那些有意前往美國的古巴人而言，此事彷彿無形的折磨，家庭團圓之日遙遙無期。由於缺乏明確資訊，再加上生性樂觀，一般古巴人不了解為何川普會暫時關閉美國大使館，普遍相信「聲波攻擊」只是英國諜報小說家約翰．勒卡雷（John Le Carré，1931-）筆下的橋段，充滿戲劇性。

以古巴無法確保美國外交官安全為由，同時又宣稱兩國外交關係不變，國務院終究開出首批十五名必須於七天內離開美國的古巴外交人員名單，讓美古關係倒退到2015年之前的冰冷狀態。