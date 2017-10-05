一級嘴砲》近畿大學的人工養殖鮪魚

鮪魚從野生捕撈到全人工養殖，近畿大學對此相當自豪，2010年近畿大學與豐田集團結盟，2020年時要將現在的產能翻三倍，從現在的年產80噸要提升至240噸，孵化的魚苗也要開始販售給其他的漁民，讓這些心血結晶能夠變現。

一級嘴砲技術士

每次提到海洋資源枯竭（撈不到魚），有個東西一定會被拿出來講，這個東西很多人都吃過，沒嚐過刺身也有吃過罐頭，那就是「鮪魚」，Tuna、マグロ、トロ、金槍魚，這裡泛指同一樣魚種。

鮪魚，暖水型魚種，具有回游的特性，在太平洋、大西洋和印度洋皆能捕獲。鮪魚也分為很多種，體型從60公分到3公尺都有，最大型的黑鮪魚則可以成長到4.5公尺，重達700公斤。常見的鮪魚分為五大類：黑鮪、藍鰭金槍、黃鰭金槍、短鮪、長鰭鮪，最有價值的是第一位：黑鮪魚。

日本的鮪魚食用量非常大，加上諸多國家中產階級的崛起，對鮪魚的需求量年年增加，鮪魚的捕獲量越來越少。根據調查，現在海裡的鮪魚數量只剩下全盛時期的一成不到，也由於量少、價高，日本的研究單位很早就把腦筋動到人工養殖上。

近代的人工養殖鮪魚，是將漁船捕獲的幼魚放入沿海的定置箱網中飼育，但隨著魚群的銳減，這種方式越來越行不通，開始轉向從魚卵到成魚的全人工飼養模式。在這領域投入最深的是日本近畿大學，他們在1970年便開始人工飼養的相關研究，歷經32年，直到2002年才將這項技術趨向成熟。但要讓養殖鮪魚穩定產出，那已經是到2010年的事。

近畿大學水產研究所在養殖鮪魚研究方面，除了在和歌山縣串本町的大島實驗場之外，2001年又在鹿兒島大島郡增設了奄美實驗場，利用內海型箱網來飼養鮪魚。

近畿大學2001年在鹿兒島大島郡增設了奄美實驗場，利用內海型箱網來飼養鮪魚。（來源：近畿大學公開資料）

由於全人工養殖需要從親代採卵，和歌山的大島實驗場由於水溫較低，採卵工作相當困難，鹿兒島的奄美實驗場附近的海水溫度足夠且穩定，非常適合鮪魚的採卵作業。在鹿兒島取卵後，一部分留下來，一部分以空運的方式送到和歌山去孵化，這樣的模式已經維持了很多年，每年可以飼育80噸的人工養殖鮪魚供貨給消費市場。

水溫造成飼養上的差異

在海水的年均溫方面，和歌山的大島實驗場為攝氏20度，鹿兒島的奄美實驗場為攝氏24度，這個水溫的差異不只影響採卵的難易度，在鮪魚的肥育上也有很大的差異。人工飼養的鮪魚從魚卵到可以販售至少需要三年，在這三年的時間裡，當和歌山的鮪魚成長到40公斤的時候，鹿兒島的鮪魚已經成長到了80公斤。

鮪魚的受精排卵多在晚上，一到了產卵期，全體員工甚至是來實習的學生都要下海幫忙，拿著特殊的網子在海上箱網裡收集受精卵，這也是整個養殖期間最為吃重的工作。而且，採集受精卵只是養魚的第一步。

（圖：作者製表）

育成率有待改善

受精卵在適當的水溫下放置一天就會孵化為稚魚，並在室內50噸級的室內養殖槽內待上一個月。稚魚在這段期間內會經過兩次的飼料變換，剛孵化的稚魚只有2到3公厘，這個時候餵食一種被稱為輪蟲的浮游生物；12天後，稚魚成長到了7公厘，此時改餵食石鯛剛孵化出來的小魚。因為如此，實驗場內還要另外飼養石鯛來當飼料之用。 經過一個月，稚魚會從3公厘成長到6公分，魚群會從室內移到海上箱網。若是從受精卵的數量開始計算，一個月後只會有3％可以存活到箱網的階段，僅剩1％不到的數量會留存到最後。相較之下，真鯛有70％的育成率，鰤魚（紅甘）還有30％，養殖鮪魚的育成率可說是低的驚人。

受精卵在適當的水溫下放置一天就會孵化為稚魚，並在室內50噸級的室內養殖槽內待上一個月。（來源：近畿大學公開資料）

如此低的育成率，這是養殖鮪魚的瓶頸。奄美實驗場的人說，鮪魚從小就很會打架，互咬互鬥之外，還有很多致死因素，能有1％的存活算是很不容易。加上鮪魚是非常敏感的魚，對聲音、光線會有很大的反應，壓迫變大的話也很容易死亡。近畿大學的研究員正努力解析野生鮪魚的生態，進而從中找到提高養殖鮪魚存活率的方法。 除了環境因素之外，養殖鮪魚還有一個問題要克服：「飼料」。

在海上的箱網裡，養殖鮪魚要在三年內成長到80公斤、1.4公尺的上市規格，飼料是以鯖魚、沙丁魚、竹筴魚、萊氏擬烏賊（軟絲仔）的活魚為主，每15公斤的活魚才可以讓鮪魚增加1公斤，飼料的費用相當高昂。 除了上面所講的之外，實際上還有很多問題要解決。例如颱風經過後，海水相對混濁，在餵食的時候，鮪魚常因爭食的力道過大，衝撞箱網而造成傷亡。吃剩的生魚飼料有的會漂浮在水面而影響水質，有時候會沉積在箱網底部，必須由潛水伕下水清除。

替代飼料的開發

為了降低飼料當中活魚的比重，近畿大學的研究員正在測試以魚粉為主的配方飼料，一一記錄各種配方比例對鮪魚肉質、成長速度、產卵品質等影響。目前都還在試錯、對比，實驗場的人員心裡都很清楚，現階段的替代飼料並無法取代活魚，但這是一定要去突破的環節。

育成率要提升三倍

鹿兒島的奄美實驗場所生產的養殖鮪魚，由於數量實在有限，無法給市場和其他商家鋪貨，目前只供應給近畿大學水產研究在東京銀座和大阪的料理店，這幾家店以近畿大學的養殖漁獲為賣點，屹立在餐飲業的一級戰區，此舉也讓近畿大學衝上關西地區私校的前幾名。

鹿兒島的奄美實驗場所生產的養殖鮪魚，目前只供應給近畿大學水產研究在東京銀座和大阪的料理店。（來源：近畿大學水產研究所網路首頁）

不過，鮪魚從野生捕撈到全人工養殖，近畿大學對此相當自豪，2010年近畿大學與豐田集團結盟，2020年時要將現在的產能翻三倍，從現在的年產80噸要提升至240噸，孵化的魚苗也要開始販售給其他的漁民，讓這些心血結晶能夠變現。 近畿大學也不是沒有競爭對手，在養殖鮪魚方面，日本水產（NISSUI）也緊追在後，水產飼料的知名大廠FEED ONE也投入了人工養殖的相關研究。

水產飼料的知名大廠FEED ONE也投入了人工養殖的相關研究。（來源：FEED ONE首頁公開資料）

日本現階段的養殖鮪魚每年大約有1萬噸，多數為野生幼魚經過人工飼養，從魚卵到成魚的全人工養殖還很稀少。近畿大學眼下有育成率、飼料費、商業模式建立等一長串的問題有待解決，但相關的技術慢慢純熟當中，在全人工養殖鮪魚上面，近畿大學也有信心站穩領頭羊的角色。