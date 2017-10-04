胡，怎麼說》孫天勤的歷史一頁，如照妖鏡...

「反共義士」孫天勤過世了，歷史早已翻過了那一頁，不過，回顧孫天勤那一頁反共義士歷史，正如照妖鏡般，讓過去高唱反共，現在卻親共、媚共、投共的軍頭退將、黨棍等醜態現形！

去年11月，許歷農、王文燮、夏瀛洲、周仲南、曹文生、陳廷寵、吳斯懷（前）等32名退將，到中國去聽中共總書記習近平訓話、唱中國國歌肅立致敬還同唱 ...。（資料照，取自網路）

孫天勤在1983年8月7日，駕共軍米格21戰機從中國叛逃，飛到南韓首爾，表示要投奔自由到台灣；南韓當時採人機分離處理，米格21還中國、孫天勤送交台灣。

當年8月24日，孫天勤到台灣，獲政府重賞黃金7000兩，當時的參謀總長郝柏村帶大批高階將官在清泉崗基地迎接他起義來歸，大讚他勇敢唾棄中共暴政；時任新聞局長的宋楚瑜主持孫天勤投奔自由記者會；時任總政戰部主任的許歷農則操盤把孫天勤當反共樣板，宣傳反共必勝、暴政必亡，要大家仇匪、恨匪...。

郝柏村過去把反共掛嘴邊，近年卻帶一群退將去中國，與共軍將領同唱國共共同抗日、反台獨等。（資料照，記者方賓照攝）

歷史早已翻過了反共義士那一頁，風光不再怕見光，而成為隱形人；當時把反共義士當宣傳樣板，對軍人、人民大搞「反共愛國教育」的軍頭將領、國民黨黨棍等，現在搖身一變，不但不反共，有的更親共、媚共、投共，無所不用其極。

郝柏村過去把反共掛嘴邊，近年卻帶一群退將去中國，與共軍將領同唱國共共同抗日、反台獨等；許歷農不但公開聲明不反共，更與中共同唱反獨促統調。

許歷農（右）不但公開聲明不反共，更與中共同唱反獨促統調。（資料照，記者朱沛雄攝）

去年11月，許歷農、王文燮、夏瀛洲、周仲南、曹文生、陳廷寵、吳斯懷等32名退將，到中國去聽中共總書記習近平訓話、唱中國國歌肅立致敬還同唱 ...。

當年迎反共義士，他們都說要仇匪、恨匪、滅匪...，現在反共義士消失了，他們卻親共、媚共、投共...。他們背叛了自己，更背叛了中華民國！