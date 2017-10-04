自由開講》行行出狀元，技術重於學歷

鄧鴻源

世界經濟論壇（WEF）日前公布年度競爭力報告， 台灣較去年下降1名，來到全球第15；亞太排名第5， 次於新加坡、香港、日本及紐西蘭。顯然台灣競爭力在衰退中， 值得警惕。筆者認為，這與我們教育只重視理論， 不重視學以致用與創造發明有關。



臺灣的國際競爭力若要不落人後，企業界要發揮創意， 開創具有獨特性的產品與附加價值，也就是在哀鴻遍野的「紅海」 中，創造別人沒有的「藍海」市場；同理， 畢業生投入競爭激烈的職場中，也應學以致用並發揮創意， 才能出人頭地，不能自恃自己擁有多麼好的學歷。現代社會中， 學歷不等於能力，態度才能決定高度，只有畢業後不斷學習者， 才是未來贏家。微軟的比爾蓋茲、 臉書的馬克左克柏與阿里巴巴的馬雲，都是有創意的企業家。 為何台灣沒有這樣的人？



談到學以致用與創意發明，以發明「紅外線自動喷水器」而有「 台灣愛迪生」之稱的發明家鄧鴻吉為例，學歷並非最重要， 重要的是具有敏銳的觀察力，能從日常生活中找到商機， 並學以致用，利用基礎知識與專業技術，創造別人所沒有想到， 卻能給社會大眾帶來方便的商品。36年前，當他還是高職生時， 就因為上廁所後沖水時的不衛生與不方便，引發他的靈感， 只花一個月的時間，發明「紅外線自動噴水器」， 給大家上廁所時帶來衛生與方便， 同時也讓他賺到其人生的第一桶金–台幣150萬元， 這筆錢不僅改善他家原本十分窮困的生活， 也讓他從此走上發明創業之路。

以發明「紅外線自動喷水器」而有「台灣愛迪生」之稱的發明家鄧鴻吉。（資料照，鄧鴻吉提供）

對於國內許多汲汲於追求高學位者， 鄧鴻吉無疑是一面白手起家的最佳鏡子， 只要平時多留意生活上的不方便之處，好好發揮自己的想像力， 並學以致用，就能開創自己美麗的人生。目前許多大學， 由於只重視知識的傳授， 以致許多學生普遍缺乏創造力與忍受挫折的情緒智商， 一旦面臨職場考驗，往往無法適應而慘遭淘汰。 許多學生尤其缺乏明確人生目標，只是隨波逐流，熱衷於考研究所， 但是畢業後也找不到好工作，只能不斷補習，參加國考， 以求得一鐵飯碗為滿足，這樣國家又如何有競爭力可言？



眾所周知，德國是世界發明大國，主因是他們教育重視啟發與創意， 學習過程按部就班，不偃苗助長，及於速成， 且技術傳承重視師徒制之做中學， 以致他們生產的商品都極為精緻與耐用， 從賓士車到炒菜鍋等各種民生用品，每樣商品品質都是世界一等一， 所以能暢銷世界，賺取大量外匯，人均GDP位居全球前幾名， 其勞工待遇與福利，比一般公務員有過之而無不及， 所以很少人會以當公務員為榮，這樣的國家才有競爭力。反觀我們， 大多數人只重視學歷，不重視技術，熱衷於當公務員、捧鐵飯碗， 這樣國家又如何有競爭力？主因是國民黨無能與偏心， 只重視公務員，不重視勞工。



近年來大家不夠重視技職教育， 連以往培養技術人才的技職專科與學院，也紛紛轉型為科技大學， 並紛紛向普通明星高中招手，讓高職生升學管道更為狹窄， 而教授平時只重視理論教學與論文發表，輕視技術操作， 以致有汽車系畢業生到業界上班時，居然不知怎麼換輪胎的怪事！ 這種不重視學以致用、眼高手低的教育方式， 能讓畢業生找到好工作或靠發明創業，擁有高所得的機會嗎？ 能讓我們國家在世界上有競爭力嗎？



總之，行行出狀元，技術重於學歷，態度才能決定高度， 鄧鴻吉成功的故事，很值得中學或大學的學生看齊。 當然政府的政策也應配合，如效法歐美國家， 鼓勵學生從事創造與發明，且經常舉辦發明展，讓媒體大肆報導， 在社會上蔚為風氣，同時司法上，確實保障發明專利權並減少稅賦， 這樣各級學校才會重視學以致用與創新發明， 台灣也才能如同德國一樣有國際競爭力。

（大學教授）

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