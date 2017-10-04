自由開講》行行出狀元，技術重於學歷

鄧鴻源
世界經濟論壇（WEF）日前公布年度競爭力報告，台灣較去年下降1名，來到全球第15；亞太排名第5，次於新加坡、香港、日本及紐西蘭。顯然台灣競爭力在衰退中，值得警惕。筆者認為，這與我們教育只重視理論，不重視學以致用與創造發明有關。
臺灣的國際競爭力若要不落人後，企業界要發揮創意，開創具有獨特性的產品與附加價值，也就是在哀鴻遍野的「紅海」中，創造別人沒有的「藍海」市場；同理，畢業生投入競爭激烈的職場中，也應學以致用並發揮創意，才能出人頭地，不能自恃自己擁有多麼好的學歷。現代社會中，學歷不等於能力，態度才能決定高度，只有畢業後不斷學習者，才是未來贏家。微軟的比爾蓋茲、臉書的馬克左克柏與阿里巴巴的馬雲，都是有創意的企業家。為何台灣沒有這樣的人？
談到學以致用與創意發明，以發明「紅外線自動喷水器」而有「台灣愛迪生」之稱的發明家鄧鴻吉為例，學歷並非最重要，重要的是具有敏銳的觀察力，能從日常生活中找到商機，並學以致用，利用基礎知識與專業技術，創造別人所沒有想到，卻能給社會大眾帶來方便的商品。36年前，當他還是高職生時，就因為上廁所後沖水時的不衛生與不方便，引發他的靈感，只花一個月的時間，發明「紅外線自動噴水器」，給大家上廁所時帶來衛生與方便，同時也讓他賺到其人生的第一桶金–台幣150萬元，這筆錢不僅改善他家原本十分窮困的生活，也讓他從此走上發明創業之路。
以發明「紅外線自動喷水器」而有「台灣愛迪生」之稱的發明家鄧鴻吉。（資料照，鄧鴻吉提供）
對於國內許多汲汲於追求高學位者，鄧鴻吉無疑是一面白手起家的最佳鏡子，只要平時多留意生活上的不方便之處，好好發揮自己的想像力，並學以致用，就能開創自己美麗的人生。目前許多大學，由於只重視知識的傳授，以致許多學生普遍缺乏創造力與忍受挫折的情緒智商，一旦面臨職場考驗，往往無法適應而慘遭淘汰。許多學生尤其缺乏明確人生目標，只是隨波逐流，熱衷於考研究所，但是畢業後也找不到好工作，只能不斷補習，參加國考，以求得一鐵飯碗為滿足，這樣國家又如何有競爭力可言？
眾所周知，德國是世界發明大國，主因是他們教育重視啟發與創意，學習過程按部就班，不偃苗助長，及於速成，且技術傳承重視師徒制之做中學，以致他們生產的商品都極為精緻與耐用，從賓士車到炒菜鍋等各種民生用品，每樣商品品質都是世界一等一，所以能暢銷世界，賺取大量外匯，人均GDP位居全球前幾名，其勞工待遇與福利，比一般公務員有過之而無不及，所以很少人會以當公務員為榮，這樣的國家才有競爭力。反觀我們，大多數人只重視學歷，不重視技術，熱衷於當公務員、捧鐵飯碗，這樣國家又如何有競爭力？主因是國民黨無能與偏心，只重視公務員，不重視勞工。
近年來大家不夠重視技職教育，連以往培養技術人才的技職專科與學院，也紛紛轉型為科技大學，並紛紛向普通明星高中招手，讓高職生升學管道更為狹窄，而教授平時只重視理論教學與論文發表，輕視技術操作，以致有汽車系畢業生到業界上班時，居然不知怎麼換輪胎的怪事！這種不重視學以致用、眼高手低的教育方式，能讓畢業生找到好工作或靠發明創業，擁有高所得的機會嗎？能讓我們國家在世界上有競爭力嗎？
總之，行行出狀元，技術重於學歷，態度才能決定高度，鄧鴻吉成功的故事，很值得中學或大學的學生看齊。當然政府的政策也應配合，如效法歐美國家，鼓勵學生從事創造與發明，且經常舉辦發明展，讓媒體大肆報導，在社會上蔚為風氣，同時司法上，確實保障發明專利權並減少稅賦，這樣各級學校才會重視學以致用與創新發明，台灣也才能如同德國一樣有國際競爭力。
（大學教授）
《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com