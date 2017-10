科技農報》憂鬱症食療法：天天吃蔬果，憂鬱遠離我

研究主持人的Melody Ding博士表示:「這份研究透露,每日攝取適量蔬果有助於降低心理壓力,增加心理健康」。有趣的是,如果只攝取水果(沒有蔬菜),對心理壓力的減輕則無顯著影響。換句話說,想舒緩壓力,蔬菜與水果,兩者缺一不可。

研究顯示女性多吃蔬菜,可有效舒緩心理壓力

根據世界衛生組織WHO的報告,憂鬱症、心血管疾病與愛滋病是未來影響全球人類發展的重要疾病。

憂鬱症在全球的盛行率將近10%,其中女性患者更高出男性1.8倍。過去曾有文獻指出飲食習慣與生活作息和憂鬱症的發生密切相關。如何藉由「吃」,排解我們的心理壓力?逐漸成為憂鬱症研究的發展方向。



來自澳洲的科學家發現:「女性多吃蔬菜,能有效舒緩心理壓力」,研究結果發表在British Medical Journal Open《英國醫學雜誌》期刊。

雪梨大學公共衛生學院的研究團隊,蒐集了2006年到2008年以及2006年到2010年,近6萬多位45歲以上的澳洲人,每日蔬果攝取量、生活作息以及心理壓力,並分析受試者的飲食習慣對心理壓力的影響。





研究以薩克斯研究中心(Sax Institute)「45歲及以上者」的數據為基礎,使用凱斯勒心理量表(Kessler Psychological Distress Scale)評估受試者的心理狀態;每日水果與蔬菜的攝取量則是以簡易且可量化的問題調查。此研究結果已排除其他會影響壓力的因素,例如性別、年紀、收入及教育程度、身材、煙癮、行動不便等。





過去已有許多報導指出,蔬果裡豐富的維生素B6與B11具有緩解身心壓力的作用,能有效預防憂鬱症發生。不過確切的生化機制和攝取劑量的研究還需進一步釐清。

薩克斯研究中心的資料顯示,蔬果攝取量越多,受試者所感受到的心理壓力越低。統計結果指出:單純比較蔬菜攝取量,每天吃3-4份蔬菜的人感受到的壓力比吃0-1份蔬菜的人低12%。若蔬菜與水果一起吃,每天吃5-7份蔬果的人感受到的壓力比每天吃0-4份蔬果的人低14%。





而在女性受試者中,這樣的現象又更明顯。每天吃3-4份蔬菜的女性感受到的壓力比只吃0-1份蔬菜的女性低18%;每天吃5-7份蔬果的女性感受到的壓力比每天只吃0-1份蔬果的女性低23%。





研究主持人的Melody Ding博士表示:「這份研究透露,每日攝取適量蔬果有助於降低心理壓力,增加心理健康」。有趣的是,如果只攝取水果(沒有蔬菜),對心理壓力的減輕則無顯著影響。換句話說,想舒緩壓力,蔬菜與水果,兩者缺一不可。





「我們發現水果與蔬菜對於女性而言比男性更有助益,顯示女性多吃蔬果可獲得更多好處。」來自雪梨大學,同時也是研究主要作者的平原島博士說。研究團隊認為目前尚需進一步研究以找出能有效減緩心理壓力的蔬果攝取「門檻(閾值)」。

