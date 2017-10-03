法操》抓盜版封鎖網域，事情很大條！

身為一個民主國家，資訊的公開、流動、容易取得，是最難能可貴的地方。當一個國家，是由政府來決定，你可以看到什麼、該看到些什麼。那麼還可以堪稱為民主國家嗎？看看北韓、看看中國。我們真的希望我們所看的內容受到政府的限制嗎？

文／法操司想傳媒

鄭運鵬委員：NCC放任不管，政府就是無牙老虎！

立委鄭運鵬，希望可以杜絕盜版問題，主張修正《電信法》第8條，及增訂著作權法第84-1條，發生侵權問題時，著作權人得聲請法院令網際網路服務業者封鎖該IP位址或網域，並令臺灣網際網路中心（TWNIC）不得解析該網頁。

提案一出，引起各界譁然。認為這樣的法條，嚴重侵害言論自由。面對這些意見，鄭委員於臉書表示，若各界有疑慮，決定撤案，並於受訪時表示，「網友想法雖然有點無限上綱，且沒有提出更好方法，但既然對政府信任基礎這麼低，未來依照立院生態一定也無法審查，『那就算了，沒有必要讓連署委員困擾』。」

究竟是網友無限上綱，還是委員缺法憲法意識？

但這真的是網友小題大作嗎？身為台灣的立法委員，竟如此輕視憲法所保障的言論自由。有人可能覺得，這樣可以有效地杜絕盜版，也不見得是壞事。

但賦予政府言論自由的審查權，禁止言論的傳遞，對於言論自由是非常大的侵害。大法官解釋也多次提到，「言論自由，在於保障意見之自由流通，使人民有取得充分資訊及自我實現之機會，包括政治、學術、宗教及商業言論等」。

在釋字613號解釋更著重於言論自由中的「通訊傳播自由」，因為主張言論自由的同時，也要確保有平台能夠表達與散布。在自由民主憲政國家，言論自由，還具有監督國家機關、影響國家政策為目的之政黨之公共功能。除了國家消極不侵害外，更應該積極立法保障。

為何是政府來決定我們可以看什麼？

我們是否希望政府是隻「老虎」？當一個國家，採取強硬的手段，為了保護人民而去規制人民，這樣真的是好的嗎？身為一個民主國家，資訊的公開、流動、容易取得，是最難能可貴的地方。當一個國家，是由政府來決定，你可以看到什麼、該看到些什麼。那麼還可以堪稱為民主國家嗎？看看北韓、看看中國。我們真的希望我們所看的內容受到政府的限制嗎？

美國大法官瑟古德•馬歇爾（Thurgood Marshall）曾於判決書內寫道：「言論自由最重要的意義，就是政府沒有權力基於言論所表達的訊息、思想、議題或內容，而禁止該言論的表達。為了讓我們的政治和文化繼續發展，為了確保每個人實現自我，我國人民享有不受政府審查地表達任何思想的權利。」

誠如委員所說，「台灣製造，不要變成盜版的代工廠」。當台灣創造出好的影視文創內容，應加以保障，侵害著作權的行為，也絕對要加以管制與處罰。但如今委員所提出的電信法及著作權法草案，不僅未保障言論自由，更是對言論自由加以限制。

這並不是委員認為「人民對於政府信任基礎低的問題」，這是非常基礎的憲法問題。就如同委員所述，這個法案在立法院一定也無法審查。的確，這樣的法案如果通過審查，那還得了！

本文經授權轉載自法操 抓盜版封鎖網域，事情很大條！