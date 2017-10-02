自由開講》給中央社劉克襄董事長的一封信

Lin bay 好 油

這是一篇敬告曾接受私人管道的請託，干涉新聞標題的《中央社》董事長劉克襄先生的公開信：

劉克襄董事長於10／1日「台北華山的華文朗讀節」中的「蒜沙龍」中講演時公開說：

農民種小白菜的時候，為了讓菜快點收成，就會噴很多農藥，後來菜採收了，就會有很多的農藥殘留。

眾所皆知，農藥的作用是殺蟲、抑菌與除草，不是也不會用來促進植物生長，您沒有事實根據的說法，本人無法接受，但您的言論自由本人予以尊重。

農藥的作用是殺蟲、抑菌與除草，不是也不會用來促進植物生長。（資料照，記者黃淑莉攝）

然而，當您選擇在公開場合說出這種話，任何人自然都可以評論，也因此本人在粉絲團貼出以下評論：

「我真的覺得很無言，我擺攤的位子附近有一個聽演講的地方，現在是劉克襄在講，真是有夠鬼扯。」 他說：「農民種小白菜的時候，為了讓菜快點收成，就會噴很多農藥，後來菜採收了，就會有很多的農藥殘留。」我都不知道農藥有加速生長的能力，他卻能這樣敘述，我真的無言以對。

本人從事農產運銷工作，多年來深深感受到農產業被社會汙名化的問題，我們的產業的確還有很多需要改進與提升之處，但多數的農友沒那麼無知，多數的農民也不會拿農藥來促進植物生長，因為浪費錢也根本沒用，而劉董事長身為公眾人物，這番公開言論勢必會誤導民眾的認知，認為農民會為了快速收成濫用農藥。

如果劉董事長認為我誤解了您的想法，粉絲團做為討論區，留言也一向公開，為何劉董事長不試著溝通澄清，反而選擇在10／1晚上11時01分傳私訊給我，告知「要用法律處理」？這是要威脅？試圖讓我心生畏懼嗎？

（圖：作者提供）

更有趣的是，劉董事長又在11時05分在本粉絲團留言：

（圖：作者提供）

內容同私訊，但在公開的版面少了「屆時法律處理」的字眼。

而劉董事長也在當日深夜12時回覆其他網友留言：

（圖：截自Linbay好油粉絲頁）

劉董事長的回覆說明了他當天的確說過這些話，而他認為是本人誤解他的意思，斷章取義，該網友的解釋才是他想表達的意思。

劉董事長既然間接承認說過這樣的話，表示我公開陳述的事實也沒錯，以本人對農產的專業來看，噴藥可以促進植物生產當然是一種鬼扯了，劉董事長不覺得自己的說法有問題，反而覺得本人斷章取義，想要採取法律行動，本人雖然深感遺憾，但尊重劉董事長您的各種權利。

過去鬍鬚張滷肉飯漲價，還未擔任公職的劉克襄先生撰文批評，劉先生不滿鬍鬚張漲價，所以以專文批評，甚至讓鬍鬚張的董事長出面道歉，這不就說明劉先生的評論具有極大影響力？

劉先生也曾經公開表示高鐵自由座該廢，因為他覺得自由座的旅客會礙著他，還說了按照橋樑載重規定，一節車若站立超過20人，可能會危及下方橋樑結構。儘管這番言論如此無知，但尊重言論自由，高鐵也未曾對劉先生不當的言論提起訴訟。

而劉先生過去赴花蓮玉里旅行，在下榻旅館被叮了個包就認為是跳蚤，所以公開批評玉里的旅遊品質有問題，他的言論影響力傷害玉里認真經營的業者，迫使業者出面澄清。劉先生有批評的自由，業者當然也有澄清的權利。

劉先生也曾在受訪時說：「麻薏」，讓他想到小時候的回憶，是「貧窮的味道」。

（圖：截自東森新聞畫面）

這些都是在還沒擔任中央社董事長時的劉先生您的言論自由，過去您藉由自己的專欄發表評論，儘管有些評論是不恰當的批評，但大家都對劉先生非常包容，沒有人會用提告的方式來干涉您的言論。

然而您在媒體資歷超過25年，如今又是隸屬於文化部主管的公設法人《中央社》的董事長，卻用這種威脅提告的方式要干涉別人批評您的言論自由，難道這是變成劉董事長之後的您，對令你感覺不舒服的言論慣用的方式？還是您換了位子就換了腦袋呢？

您覺得我的評論讓你不舒服而想提告，我也覺得您的不實言論污辱農友，讓我感到很不舒服，但我不會對您提告，因為即使我不是專業的新聞媒體人，但我還知道甚麼叫做言論自由，不該也不會用威脅的方式來干涉其他人自由表達的權利。

本人不會因為劉董事長用這樣的方式而屈服，我有表達及評論公領域事務的自由，如果因劉董事長要對我提告，就讓我在面對這種誤解農友的說法時選擇沉默，那我不只對不起我自己，也對不起一向信任我的專業的農民朋友們。

不願意公開討論溝通，選擇以私訊威脅提告，實在令人遺憾，我不禁想問，專業媒體人不是應該捍衛言論自由嗎？

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