胡，怎麼說》馬英九、吳敦義，你們為什麼不說話？

今天，十月一日，中華人民共和國國慶日，也是中華民國在中國淪亡日，卻見，中華民國領土上，有人在慶祝中華人民共和國國慶，等於在慶祝中華民國淪亡，馬英九、吳敦義、國民黨，為什麼不說話？為什麼不譴責？

由「白狼」張安樂（前排右二）所率領的中華統一促進黨1日下午於台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。遊行隊伍身著中國五星旗上衣、手持五星旗走上街頭。（記者羅沛德攝）

馬英九、吳敦義等國民黨人自許為「中華民國派」，誓言捍衛中華民國，但是，你們統派同路人的促統黨徒，卻在中華民國主權及治權的土地上，十一升起中華人民共和國國旗、穿戴中華人民共和國標誌遊行，意圖不言可喻，就是要徹底消滅中華民國，把台灣推入被中華人民共和國併吞的虎口。

不只不敢譴責促統黨徒與黑幫掛勾，在台灣公然對不同意他們急統主張及逼統企圖的人民施暴，國民黨立委居然還聲援對台大學生施暴的促統黨徒。

中華統一促進黨1日下午於台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。（記者羅沛德攝）

我們要強烈質問國民黨以及代表人物馬英九、吳敦義、郝龍斌、朱立倫等人，你們對促統黨徒十一遊行悶聲不說話，那麼，捍衛中華民國都是假的、騙人的，你們的縱容及包庇，等於站在要消滅中華民國為敵的促統黨徒同一邊、站在要併吞台灣的中華人民共和國那一邊！

「薄海歡騰，普天同慶」，國民黨主政時代刻意製造所謂「光輝的十月」，都是從十月二日起算，避開十月一日這個令兩蔣最痛心疾首的日子，避開國民黨建立的中華民國在中國淪亡的日子，避開這個所謂偽政權的「偽國慶」。

遊行隊伍身著中國五星旗上衣、手持五星旗走上街頭。（記者羅沛德攝）

現在，國民黨居然縱容、有人還聲援那些在台慶祝十一「偽國慶」、慶祝中華民國在中國淪亡日的促統黨徒。

馬吳朱郝下回到慈湖及頭寮謁陵時，應在兩蔣靈前實情告白，雙十國慶提前在十一慶祝...。