漫遊藝術史》義大利文藝復興時期的居家生活（下篇）

文藝復興時期的「臥室」(camera)是整棟房子中放置最多件奢華家具的空間。臥室常是當時義大利人招待親朋好友與貴客的地方,甚至有時候也會在這裡洽談商務事宜,由此可見,文藝復興時期的臥室比現代人的臥室要來的開放許多。

木木日安

不只是睡覺而已!婚姻、生育、每日生活空間——臥室

在文藝復興畫家的筆下,聖人們似乎更加「日常化」了呢!從宗教繪畫的描繪中,除了能觀察到現存文藝復興時期器物之使用,我們亦可從畫作中應證當時不同場域中進行的活動分別為何:上篇提到的接待廳,多描繪《迦納的婚禮》、《最後的晚餐》等主題;中篇解說的書房,常出現的聖人為聖傑洛姆,《書房中的聖傑洛姆》便是畫家喜愛的繪畫題材;而常見表現「臥室」場景的宗教畫作品,則以《聖母誕生》(Birth of the Virgin)、《聖母領報》(Annunciation)等,刻畫出聖經女性人物、且從事較私人活動的故事情節。

文藝復興時期的「臥室」(camera)是整棟房子中放置最多件奢華家具的空間。臥室常是當時義大利人招待親朋好友與貴客的地方,甚至有時候也會在這裡洽談商務事宜,由此可見,文藝復興時期的臥室比現代人的臥室要來的開放許多。臥室以巨大尺寸的床為中心,這種床至少可容納三人以上(可能比現代的King size還大),床架頂篷往下懸掛的窗簾布幔環繞著床身周圍,以便保持床舖的溫暖和提供隱私性的隔間。房間主人通常在畫作、雕刻中,呈現舒適的倚靠在墊子、枕頭上的姿勢,以座落置高點的霸氣(咦?)位置來迎接來訪的客人。

文藝復興時期的臥室空間。Vittore Carpaccio, Birth of the Virgin. Oil on canvas. Venice, 1504. Accademia Carrara, Bergamo.

在十五世紀的義大利,有獨立式及嵌入牆壁式的床舖式樣,床舖周圍有許多箱匣(cassoni)圍繞在四周。這些箱子內常會擺放床單、亞麻衣布或是書本等,箱匣堅固的木質長型結構還可以當作椅子,讓人安穩坐下。至十六世紀,箱匣的外部裝飾越來越精緻華美,前方鑲板還可能用蛋彩彩繪或以鍍金裝飾,逐漸成為家族富有的象徵。而這樣的箱匣在義大利人結婚時,也常被當做是送給新人們的新婚禮物。

文藝復興時期的臥室空間。Vittore Carpaccio, Birth of the Virgin. Oil on canvas. Venice, 1504. Accademia Carrara, Bergamo.

從古自今,新生嬰兒的誕生定是家族中天大的喜事!雖然在當時,婦女分娩總有著高危險性,嬰兒的死亡率也高得嚇人,但這些擔憂都沒有讓懷孕的準媽媽們退卻,她們還是熱衷於準備寶寶出生時所需用到的東西。當家族中有新生兒誕生時,在臥室裡通常會有一系列專門準備給新生兒使用的物品,例如:木製或石製的嬰兒搖籃,讓寶寶能夠在搖擺的韻律中安穩入睡;寶寶專用的木製學步車,跟現代的學步車(或是你可能會稱之為螃蟹車)長得超級像!「駕馭」著學步車的寶寶,終於體會到能夠自由活動、到處探險的刺激快感。

文藝復興時期的嬰兒搖籃。Cradle. 16th century. Philadelphia Museum of Art.

寶寶學步車。Baby walker, Lombardy(?), 16-17th century, Museo Bagatti Valsecchi, Milan.

從下圖的《小喬凡尼・德・梅蒂奇肖像畫》(Portrait of Giovanni de’ Medici)中,可以看到來自佛羅倫薩富裕名門——梅第奇家族的小喬凡尼・德・梅蒂奇(Giovanni de’ Medici, 1544-1562)(1) ,他身著華服,脖上配戴串有珍貴紅珊瑚的黃金長鍊。除了金項鍊反映梅第奇家族是好野人外,珊瑚佩飾更是富涵深意:文藝復興時期的人們相信,珊瑚能夠提供保護的作用,父母會在寶寶的脖子戴上有珊瑚垂飾的項鍊,使嬰孩免於疾病、惡魔的威脅。當時人們也相信珊瑚對於寶寶還有另一個強大功效——刺激寶寶牙齒的發育成長!

脖子上掛有珊瑚垂飾項鍊的嬰孩。Agnolo Bronzino, Portrait of Giovanni de’ Medici. Tempera on panel. Florence, 1545. Uffizi, Florence.

在日常生活中,文藝復興時期人們流行穿著白色亞麻襯衣,而且一定要在衣領和袖口看得見亞麻襯衣,這樣的穿著成為整潔和文明的標誌。在當時富有階層及貴族,一人擁有至少20至30件這種長襯衣,並用細緻的蕾絲刺繡裝飾。

女性亞麻長襯衣。Woman’s shirt. Linen embroidere with silk. Italian, c. 1575-1600. Museo del Tessuto, Prato.

重返文藝復興時期的居家生活

〈在義大利文藝復興時期的家中〉展覽的策展人——Flora Dennis認為,這個展覽的目的是要將這些美麗的物品放在義大利文藝復興時期的脈絡中,使觀者重新去觀看當時家庭生活習慣和日常物品。看了三集的〈義大利文藝復興時期的居家生活〉,你是不是也發現當時人們在某些生活經驗,以及所使用的物件,其實與現代生活有許多雷同之處呢?想要更了解文藝復興時期的居家生活樣貌,可以繼續閱讀〈在義大利文藝復興時期的家中〉展覽圖冊,還可以使用英國人文與藝術研究委員會(AHRC)所建立的內部家居資料庫」(Domestic Interiors Database),裡頭包括自文藝復興以來許多家居內部的豐富資料,任你自由探索!

叭拉叭拉講了一大堆,希望從今以後讓你對於「文藝復興」的想法不再只有:達文西、拉斐爾、米開朗基羅!

參考資料

1.Marta Ajmar-Wollheim, Flora Dennis, ed., At home in renaissance Italy, London : V&A Publications, 2006.

2.Elizabeth Currie, Inside the Renaissance house, London : V&A Publications,

3.Domestic Interiors Database:http://csdi.rca.ac.uk/didb/index.php

(1) 小喬凡尼・德・梅第奇(Giovanni de’ Medici),科西莫一世的次子,1560年被任命為紅衣主教。





本文經授權轉載自漫遊藝術史 義大利文藝復興時期的居家生活(下篇)