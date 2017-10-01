法操》原住民少年持獵槍殺死侄、射傷父，需要負法律責任嗎？

透過這個案件，延伸到原住民擁槍權的討論，是否因為獵槍誤傷的案件就否定原住民持有獵槍的權力，是非常值得討論的。槍的危險性，當然比刀劍更甚，但只是考慮到危險性，就一概不許使用，似乎也有些過度解釋。

文／法操司想傳媒

原住民持有獵槍之所以會被大家廣泛討論，原因有兩種，一是當原住民獵到保育類動物時，另一個就是獵槍誤傷事件。王光祿非常上訴案，就是針對原住民獵捕野生保育動物的事件。

最高法院在審理過程中，請了非常多專家證人，希望可以了解原住民的持有獵槍的文化歷史。《法操》不僅親臨現場也在雲端上，參與這場「司法史上第一次」最高法院審理的「直播」，（延伸閱讀：司法更加透明公開！王光祿案最高法院首次法庭直播）。

經過7個月審理，本案又創下最高法院的另一個創舉，最高法院合議庭法官共同具名聲請釋憲，裁定全案停止審判，待大法官作出解釋後再審理。這是最高法院法官首次由法官聲請釋憲並停止審判的案件。

關於獵槍誤傷的事件，頻繁的發生於現今社會，例如，在105年12月3日晚間，苗栗縣南庄鄉的一起槍擊意外。根據媒體報導，酆（音同風）姓父子，欲邀請潘姓男子一起打獵。當父親們在客廳說話時，潘姓少年與死者，一同在房間裡把玩獵槍，潘姓少年在把獵槍交給死者時，誤扣板機，子彈近距離貫穿死者的肺部，並穿過木板隔間，擊中在客廳的父親。

酆潘兩家都為了保護潘姓少年，並未透漏實情。但因醫院接連的收到槍擊患者而向警方通報後，事情才逐漸水落石出。由於潘姓少年年僅12歲，在檢警偵訊完後，依過失致死罪嫌移送苗栗地院少年法庭。

本案是一件讓人惋惜的過失殺人案件，小六少年，也受到很大的衝擊。在這樣的情況下，小六少年還是需要被移送，但他會面臨怎麼樣的處罰嗎？就讓《法操》帶大家來看看我國法律是怎麼樣規定的吧！

小六少年，需要負殺人罪的「刑責」嗎？

本案的獵槍，是酆姓男子，透過潘姓男子購買的。關於獵槍的取得來源、製造方式，都是取締違法狩獵所會探究到的核心概念。所以獵槍的取得是否合法，還是需要近一步的調查。（延伸閱讀：從獵槍誤傷案談──原住民的狩獵文化）

而誤扣板機，導致酆姓男子身亡，構成刑法第276條過失致死罪。但由於潘姓少年未滿十四歲，依據刑法第18條規定，行為人未滿14歲的行為，不需要依刑法負責，但仍有《少年事件處理法》的適用。值得注意的是，因為潘姓少年未滿14歲，根據少年事件處理法第27條規定，是不能適用刑法的。少年法庭若認為有必要，仍可對少年做出訓誡、交付保護管束、安置輔導、感化教育等處分。所以就結論來說，小六的少年，是不需要背負殺人罪的罪名。

誰應該為殺人罪負責？

大家看到這裡會不會有一個疑問，少年不用背負殺人罪的罪名，那這件事難道就不用有人負責嗎？少年的父母不用負責嗎？我國刑法上，以處罰行為人為原則，例外才有要探討當一個人沒有任何作為，是否有處罰的必要。學說將「不行為」歸類為「不純正不作為犯」，與「不作為犯」的區分的標準是──行為人是否有「保證人地位」。

所謂的「保證人地位」，可以分成兩類，「保護義務的保證人地位」及「監督義務的保證人地位」。保護義務的保證人地位，指的是不論危險是誰造成的，保證人有義務保護特定法益不受到侵害。另一個監督義務，指對於特定危險源的監督義務，讓此危險源不會侵害到他人。

父母對於子女的保護義務，屬於保護義務的保證人地位，其保護的，是少年的生命身體法益。而危險源監督義務，本案中，危險源所指為「獵槍」，故對於獵槍的監督義務在獵槍持有人，根據媒體報導，本案獵槍所有人為潘姓死者。潘姓死者已經身亡，自然也無法負責。

本件是一個意外的悲劇，雖然沒有人要為此負上殺人罪的刑責，但對於一個小學六年級的學生，釀成此意外，對於他心理的影響是非常大的。從這個案件，延伸到原住民擁槍權的討論，是否因為獵槍誤傷的案件就否定原住民持有獵槍的權力，是非常值得討論的。槍的危險性，當然比刀劍更甚，但只是考慮到危險性，就一概不許使用，似乎也有些過度解釋。

況且，現行法規對於獵槍的限制，也讓獵槍處於一個使用上相對危險的狀態。在原住民文化與社會安全的動態平衡中，法令規範與政府所做的決策都是值得我們注意與了解的。《法操》期許未來政府能夠，做出更符合人民所需求的制度與法律。

本文經授權轉載自法操 原住民少年持獵槍殺死侄、射傷父，需要負法律責任嗎？