法律白話文》不夠時間好好來愛你，「幾日內」「幾日前」玄機大解密！

民法中規定：「以日、星期、月或年定期間者，起始日並不算入，並且以期間末日之終止，為期間之終止。」，究竟這法條規定的日程要怎麼樣算，才能算出正確的日期呢？！

丁憶楨

我們常常在法條上看到有關幾日前、幾日內這樣的規定，搞得頭昏腦脹，究竟要怎麼樣算，才能算出正確的日期呢？

像這樣好像困難度不高但又讓人頭疼的問題，就讓老嫗能解的冷到法抖來解答吧！

民法中規定：「以日、星期、月或年定期間者，起始日並不算入，並且以期間末日之終止，為期間之終止。」

阿鬼，你還是說中文吧！！這句話是什麼意思呢？

就用以下的例子來跟各位讀者講解吧！開始囉！

三年三班為了在校慶上賣超級好吃的手．工．薯．條，因此和阮月嬌在 11 月 1 日簽約，也繳了保證金 16 萬 8 千元，並約定於 10 日內交貨，那廠商最晚要在什麼時候交出薯條呢？

依照上面那句話的規定，起始日，也就是 11 月 1 號不算，從隔日 11月 2 日開始往後算， 因此 11 日為期間的末日，並且以期間末日之終止，為期間之終止，也就是說阮月嬌必須在 11 月 11 日 23 時 59 分結束前做好所有薯條交貨，不然就算是違反和三年三班簽訂的合約噢！

三年三班超級好吃的手．工．薯．條！

也因為手工薯條在校慶的大賣，三年三班就在畢業典禮時，決定一起合資成立↖♥煞氣ａ好ㄘ手工薯條♥↗股份有限公司。

不過↖♥煞氣ａ好ㄘ手工薯條♥↗股份有限公司，在即將召開第一次公司股東常會的時候就遇上了問題，莊詠捷想在 4 月 20 日召開常會，而依照公司法的規定，股東常會的召集，應於 20 日前通知各股東，結果陳志豪很堅持 4 月 1 日愚人節當天發通知公司股東就好，這樣比較歡樂。莊詠捷覺得陳志豪很白癡，兩個人因此有了爭執。

為了解決他們的紛爭，以股東常會的召開日 4月 20 日作為起始日，起始日 20 日不必計算，從 20 日往前推算 20 日，以 4 月 1 日作為期間的末日，所以 20 日前，也就是末日之前一日，因此莊詠捷最晚必須於 3 月 31 日通知所有↖♥煞氣ａ好ㄘ手工薯條♥↗股份有限公司的股東唷！

這樣大家有沒有比較清楚了呢？

但如果有法條或契約特別說明從起始日開始「起算」，那麼就不需要將起始日扣掉囉～例如從 3 月 1 日起算 3 日內要還錢，那麼就要連 1 日一起算進去，必須在 3 月 3 日結束前還錢。

而民法還規定，於一定期日或是期間內，應為意思表示或是給付的話，如果期日或期間的末日是星期日、紀念日或其他休息日時，則以休息日的次日代之，如果 3 月 3 日剛好是星期日，那麼就以 3 月 3 日的次日，也就是 3月 4 日作為還錢的最後期限囉！

小縢：所以說依照民法上的規定，7 月 5 日的五日前，應該是什麼時候呢？

小嶸：我知道了！ 7 月 5 日不算，從 7 月 4 日開始往前數，我最晚應該在 6 月 30 日通知你們！

小縢：沒錯！下次可不要再算錯啦！一定要準時通知喔！

民法第 120 條

以時定期間者，即時起算。

以日、星期、月或年定期間者，其始日不算入。

民法第 121 條

以日、星期、月或年定期間者，以期間末日之終止，為期間之終止。

期間不以星期、月或年之始日起算者，以最後之星期、月或年與起算日相當日之前一日，為期間之末日。但以月或年定期間，於最後之月，無相當日者，以其月之末日，為期間之末日。

民法第 122 條

於一定期日或期間內，應為意思表示或給付者，其期日或其期間之末日，為星期日、紀念日或其他休息日時，以其休息日之次日代之。

本文經授權轉載自法律白話文X冷到法抖 不夠時間好好來愛你，「幾日內」「幾日前」玄機大解密！

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