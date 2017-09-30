自由開講》你們全家才是基改豬

一級嘴砲技術士

媒體日前出現了一則「浩克級異種豬」的報導，引用抄來的外電，煞有其事地說柬埔寨的豬經過基改，豬都不成豬樣，這則新聞也在媽媽群組裡流傳，把地方的媽媽們嚇得花容失色。

但翻開照片一看，這不就是杜洛克（Duroc）豬嗎？怎麼就變成了「綠巨人浩克豬」呢？只因為它的屁股堅挺、曲線誘人，就算每天去健身房負重深蹲，腿部線條還是看不到杜洛克的車尾燈，然後你就說牠有打針、有基改，如此抹黑這些豬豬，是在為明年的選舉暖身嗎？

一則「浩克級異種豬」的報導，引用抄來的外電，煞有其事地說柬埔寨的豬經過基改，豬都不成豬樣。（圖：截自蘋果日報）

杜洛克豬源自美國，體型精壯結實，生長快速，但由於瘦肉的比例偏高，豬肉口感和我們不太對盤，因此我們是拿來當作交配用的種豬之用。將杜洛克豬（Duroc）與另外一個品種的藍瑞斯豬（Landrace）交配，產生我們今天常見，白白胖胖的「LD豬」。日本某些品牌豬肉則是杜洛克、藍瑞斯和大約克夏（American Yorkshire）混種，獲得肉質Ｑ彈多汁的三品種豬「三元豚」。

杜洛克豬源自美國，體型精壯結實，生長快速，但由於瘦肉的比例偏高，豬肉口感和我們不太對盤，因此我們是拿來當作交配用的種豬之用。（圖：翻攝自英國每日郵報）

此外，宮崎駿的名作《紅豬》裡頭，男主角波魯克・羅素的豬模樣就是杜洛克豬，就算沒看過豬走路，或許你也該去看看宮崎駿的紅豬。

中國的知名作家楊絳曾說過這麼一段話：「現代人的通病，就是想得太多，而書讀得太少」。

柬埔寨的人均收入只有台灣的1/18，在這種條件下，養豬先別說基改、打針，就連要吃好一點的飼料都有問題，看個圖片就說人家基改，騙取點閱率也不是這副蠢德性。杜洛克豬就充斥在我們的日常飲食當中，細腰大臀是人家的天性，別因此而讓你尿失禁。

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