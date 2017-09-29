法操》歷經15年，資訊工程師賴廷政，終於沉冤得雪！

賴廷政被判8個月的徒刑，也已經執行完畢。但他仍然不放棄堅持自己的清白，他的勇氣及努力讓人敬佩。也期望司法體制內的相關人員都能記取錯誤經驗，避免下一個冤獄的出現。

高雄高等法院。（維基共享）

文／法操司想傳媒

台灣高等法院高雄分院以「冤獄平反，再審成功，被關 8 個月，高雄高分院改判無罪」，作為賴廷政案再審結果的新聞稿標題。本案是什麼樣的冤獄呢？賴廷政是因為什麼理由被判刑8個月呢？又是什麼理由讓他終得平反呢？讓我們一起看下去。

檢察官起訴……

賴廷政為財金公司IC金融卡的電腦工程師，與張維洲利用職務上之機會，竊取將近四萬五千筆信用卡交易資料，內容包含信用卡卡號及內碼資料，並將這些資料製成光碟片，分成三次交付給黃青田。黃青田取得信用卡資料後，利用這些資料，製造偽造之信用卡，並持該信用卡盜刷詐取財物或其他不法利益。而黃青田則給予120萬作為賄賂。

原審判決……

基於共犯 2人對被告不利的證述，加上賴廷政未通過調查局的測謊，研判被告有說謊反應。扣案證物電腦硬碟雖經過格式化，但後來透過還原軟體及操作技術顯示，該硬碟內存有信用卡交易之資訊。基於上述三大理由，賴廷政被高雄高分院判8個月徒刑。

再審無罪……

共犯兩人於審判中翻供，說明當時受調查單位徐正雄威脅、利誘不法取供，讓他們用虛構的事實誣賴被告。經法院勘驗該共犯供述錄影光碟，核對筆錄所載內容明顯不符。且取供時不僅未進行權利告知，在偵查中，也未讓不利被告之共犯有對質機會，這部分的證據，沒有證據能力。

測謊前，賴廷政身心狀況記載有緊張、未眠的情況，明顯不符合測謊的基本要件「受測人身心及意識狀態正常」。

且扣案的電腦硬碟，是經過財金公司格式化後，才交給賴廷政。而賴廷政被控犯案時，關於硬碟格式化技術並未發展成熟，賴廷政當時無法利用還原資料技術取得已經被格式化的資料。

又是共同被告自白、又是測謊！

基於上述理由，賴廷政終於獲得無罪判決，但我們可以看到，原審判決的理由，又是共同被告的自白。從已經存在的幾個例子，我們就可以看到人的自白有多麼薄弱，有多容易受到刑求、不正訊問的影響。例如：蘇炳坤案、鄭性澤案。

另外，測謊造成誤判，已不可枚舉，從重大案件，更加顯現出測謊真的沒那麼神。《法操》已多次撰述，縱使欲承認測謊結果、做為證據者，亦須經嚴格證據程序。從本案更可知測試之問題與方法倘不具專業可靠性，法官與檢察官就不得以該測謊結果，作為不利被告之認定。

賴廷政被判8個月的徒刑，也已經執行完畢。但他仍然不放棄堅持自己的清白，他的勇氣及努力讓人敬佩。透過再審，讓新事實新證據可以浮上檯面受到檢視，透過科技的進步，也能釐清過去的爭點，證明被告無罪。也期望司法體制內的相關人員都能記取錯誤經驗，避免下一個冤獄的出現。

參考資料：106年度再字第2號賴廷政竊盜等案件新聞稿

本文經授權轉載自法操 歷經15年，資訊工程師賴廷政，終於沉冤得雪！