地理眼》在台北城散步：夜半亮起的萬華魚批發市場

致：那寒風襲人的夜半，在華中橋下討生活、為大台北一天活力打拚的那群人

大台北夜半的發電機

由於盡地利之便，萬華（古稱艋舺）便匯聚各類商貨，隨淡水河運而至，成為台北地區最大的批發市場。發財車不斷湧入，停靠在他們所謂的「碼頭」，準備卸貨、分級，外頭不時經過只要操作搖桿就能搬運一箱箱蔬菜的L型小車，這繁鬧的景象不是出現在白天，而是凌晨三、四點的萬大路。幾乎全年無休，連最艱困的921大地震來襲，市場內的重鎮－－冷凍部門都不曾斷電，魚市場果真是台北各類食材匯聚的火車頭。

過去人與人間的那份感覺

無論是早到或遲到，晚上有歇會兒或熬夜，來參加的人都對這地方充滿好奇心，平常半夜大家都還在睡夢中的時候，卻有一批人已經開始了他們忙碌的一天，走進魚市場旁的巷子，經過賣菜的阿姨時，她爽朗的和我們道一聲：「早安！」，由於已不是第一次導覽，有位豆腐店老闆都會熱情提供剛煮好的豆漿，幫忙舀給客人時，感受到豆漿的紮實，豆香和濃厚，自然又順口。

原來有一群人過著這樣的生活



佔地約七千坪的市場，從天橋俯瞰，車輛行駛抑或停靠在市場旁，裡頭燈火通明，十分壯觀，在這裡，台北漁業股份有限公司是台灣漁獲銷售量最大之處，每天90噸、近一千萬的交易量，非營利的性質，讓漁民更更安心的在此做生意。從過去的沿街叫賣，日治時期草創的運銷系統，到明年開工的改建計畫，市場外貌上不斷地在演進。市場在夜半低溫中飄漫著菸味，混雜著微微的魚腥味，就看到大家忙著將或籃或箱，鰭還在拍動的魚，拖行至各處，但特別的是，大家幾乎人手都會有一把小勾刀，勾住籃子的邊緣來移動。

當我們要拍照時，市場裡的阿姨叔叔都很願意配合，笑的燦爛配上一個單純的yeah，我想這也經歷了一番歷程吧，大概沒有人想在工作時被人家一直拍照吧。魚市場的丁課長細心替大家介紹各種知識，挑選魚的依據，如大小、腥度，喊價時手勢的內涵，魚籃內標單的意義。越深入到市場內，我的鞋面已經漸漸被浸濡了，魚腥味也漸漸加重、刺激嗅覺，但看到我們平常吃到的魚，從車上卸下，分裝、搬運，經過拍賣轉移到小攤商，最後再被消費，就覺得很有意思，了解到食物從哪裡來，會更懂得珍惜它。

最後來到了大型魚切割處，那裏的人很有信心，拉大嗓門的和我們說，他們賣的魚很健康，絕不含有害物質，之前在新聞上出現的只獵鯊魚鰭的行為，在魚市場絕不會看到，因為他們都會全魚使用，且保育類魚類也不可能出現在市場內。在台上看到一塊塊的大魚肉，因為人類的口慾而大量被捕獲，說實在有點替牠們感到哀傷。

隨著時代演進，市場內的許多設備都已經電腦化，但丁課長說還是有電腦比不上人的時候，就拍賣來說，雖然資訊在電腦中寫得清楚明白，但若是人在操作，其中的技巧能使得價格更好，這是電腦無法做到的。

工作忙完，和柏安（導覽公司的人）在收拾導覽機時，有位和我一樣來自台南的客人邀約我們和他一起吃早餐。由於魚市工作體力消耗大，當地的早餐大多都是飯菜或是簡單的炒麵、米粉湯搭配小菜，在陽光初吐的寒晨吃起來暖暖的，很有飽足感！！



致：那寒風襲人的夜半，在華中橋下討生活、為大台北一天活力打拚的那群人

本文經授權轉載自地理眼 在台北城散步：夜半亮起的萬華魚批發市場

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