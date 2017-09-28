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法律白話文》我要保障的國籍，不做恐懼的移民

新移民處於法律資源與語言的弱勢，難以為自身進行訴訟，更往往因不諳現行法規而錯過抗告時限，面臨國籍遭撤銷的局面。更甚之，我國國籍法規定申請歸化時，必須放棄原國籍，若撤銷新移民之歸化許可，加上新移民東南亞母國難以回復原國籍，極易陷入無國籍的困境中。
作者： 法律白話文
2017-09-28 11:19
 | 2017-09-28 11:19

李柏翰

移民議題相關各界專家、學者與民間團體13日於立法院舉行記者會，宣布聯合成立「一九盟」。「一九盟」之成立係因2016年12月《國籍法》修正法條經三讀通過後越修越惡，使得移民面對更多考驗，其中第十九條之規定更嚴重違反人權。根據該條文，新移民於放棄母國國籍後，即使順利歸化取得中華民國國籍，但若經法院判決「假結婚」或是「假收養」，仍可據此撤銷新移民之國籍，且上述判決並無時效限制，新移民將一輩子生活於失去身分的疑慮與恐懼中。

應減少無國籍狀態

由於對語言與行政流程的不熟悉，新移民常因申請證件錯漏等瑕疵；或因與配偶衝突、失和等各類因素，遭利害關係人之串通、陷害而被法院判決通謀假結婚，造成內政部認定為虛偽結婚而撤銷國籍。新移民處於法律資源與語言的弱勢，難以為自身進行訴訟，更往往因不諳現行法規而錯過抗告時限，面臨國籍遭撤銷的局面。更甚之，我國國籍法規定申請歸化時，必須放棄原國籍，若撤銷新移民之歸化許可，加上新移民東南亞母國難以回復原國籍，極易陷入無國籍的困境中，違反《消除對婦女一切歧視公約》（CEDAW）第九條「應減少無國籍狀態」之內涵。

有鑑於此，法律扶助基金會、法律白話文運動、台灣好漾社會發展協會以及移民／住人權修法聯盟等民間團體為避免人權斲傷、避免無國籍人球的困境，成立此修法聯盟，盼能督促民意代表針對此違反人權的法律進行檢討及修正。

法律扶助基金會吳富凱律師表示，新移民在取得我國國籍之前已經過嚴格審查，獲得合法居留的婚姻移民也已落地生根，融入社會。吳富凱律師批評，現行《國籍法》第十九條對於國籍的撤銷權已在2016年12月修正後的擴張至無期限，若新移民的國籍身分終身處於不確定狀態，甚至隨時可能變成無國籍人。嚴重侵害新移民的基本人權，更背離了平等權的基本價值。吳富凱強調，法扶基金會創立以來堅持協助弱勢民眾，多年來也致力於提升新移民的法律權益保障，因此，他們支持修訂《國籍法》第十九條，使移民獲得真正的平等對待。

台灣好漾社會發展協會常務理事楊華美也指出，修正後的《國籍法》使得新移民於歸化中放棄原國籍後，即便順利取得本國國籍，仍可能因法院判決「假結婚」或「假收養」而被撤銷國籍，不僅明顯違反新移民的人權，此條文更有可能在實務上造成新移民姐妹被構陷的風險。當新移民經合法歸化流程取得國籍，理應視為國人，不應使其隨時有淪為無國籍人的可能性。楊華美呼籲，移民相關法規的訂定不應僅從防範違法的角度思考，更應從團聚權的重要意義來考量。

人有免於恐懼的自由

勞動人權協會執行長王娟萍認為，為修改《國籍法》第十九條而成立聯盟並非小題大作。她說明，人有免於恐懼的自由，《國籍法》第十九條卻讓移民歸化後，終其一生背負著恐懼，且放任政府製造無國籍人球。長期以來，「移盟」已多次呼籲修改惡法，然而政府卻充耳不聞，恣意擴權。是以民間團體成立「一九盟」，以反對現行《國籍法》十九條越修越惡，期待政府儘早修改該法條，別再口口聲聲高喊保障人權，現實上卻處處打壓婚姻移民的權益。

法律白話文運動廖恒藝則表示，新移民在臺灣社會是非常重要的角色，然而在惡法下，因為衝突或糾紛而遭到舉報為「假結婚」的狀況卻時常發生。加之新移民因為文化及語言、經濟、不諳台灣法律等因素，難以透過訴訟程序來保護自己，若遭法院判決婚姻無效時，已取得的國籍亦遭撤銷。依現行國籍法規定，新移民在歸化我國籍前需放棄原籍，因此，當內政部撤銷新移民的歸化許可後，她們就成為了「無國籍人球」。法律白話文認為，儘管真的有「假結婚」的情形，新移民遭到「報復」的案例不在少數，我們確實有保護這些弱勢新移民的必要，除了需要逐步建置對於新移民的友善政策之外，《國籍法》第十九條的修正也是目前最能夠避免製造無國籍人球的方式。

南洋台灣姊妹會執行秘書李佩香表示，在台灣有許多相關權益是跟國籍身份綁在一起的，尤其是居留保障。然而現行法規規定，婚姻移民要歸化台灣國籍，都得必須放棄母國國籍，然而依照國籍法第十九條，新移民即使已取得台灣國籍後，若因婚姻狀態改變或入台時的證件有瑕疵等因素，造成法院判為婚姻無效，移民將面臨隨時被撤銷國籍的威脅。作為移民，李佩香嚴正表示無法接受此一迫害移民人權的法規。當政府號稱先到或後到的移民都是台灣人、人權口號震天價響，但是在政策上，新移民完全沒有被視同台灣本地公民一樣的對待！

政治大學法律系副教授廖元豪總結，國籍法第十九條居然容許「撤銷國籍」造成「無國籍人球」的出現，這是非常不應該的。「國籍」，是國民珍貴、重要的身分。違反刑法的公民就算受到罰錢、坐牢，甚至槍斃等刑罰，但都沒有「撤銷國籍」。因為每個人的公民身分，代表了他是這個國家的頭家，豈可因為「素行不良」就被剝奪？一個人沒繳社維法的罰鍰，難道會比殺人放火搶劫更嚴重？即便殺人犯判無期徒刑也不會被剝奪國籍，而移民的小犯小錯卻會導致他變成無國籍人球？

移民的歸化，是因應台灣法律要求而放棄原國籍。又因為我們的法律，把各種權利都跟身分證與戶籍綁在一起，他們才必須申請歸化。然而現行制度卻因為前期審查疏漏草率，歸化流程中又強制放棄國籍，最終仍要移民自行承擔風險。造成長期面臨失去身分，失去公民地位，喪失基本人權的風險，這是什麼法律？

一九盟主張，國籍法19條應該立即修正，明文規定已經歸化之國籍不得撤銷。若申請時有造假等違法事宜，依刑法或其他法律處分即可。國籍與其代表的公民身分，不是說撤就能撤的。

封面圖片：Pixbay

本文經授權轉載自法律白話文  我要保障的國籍，不做恐懼的移民

法律白話文運動 Plain Law Movement

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