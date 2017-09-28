胡，怎麼說》「黑暴黨」是民主之癌！

黑道幫派、促統政黨結合，以暴力手段對付政治異己，已形成民主之癌！

黑、暴、黨三合一，利用民主反民主，利用自由卻暴力壓制社會大多數人的自由，以極少數脅迫絕大多數，若政府不能拿出有效手段，將造成民主憲政破毀！

尤其黑幫、促統政黨背後，疑有境外對台灣有併吞敵意的政權操控，若任其橫行無忌，那就不只是民主憲政破毀，國家更將面臨破毀危機。

台大發生統促黨成員毆傷台大學生事件，我們可看到台灣的危機乍現。圖為統促黨總裁「白狼」張安樂。（資料照，記者廖振輝攝）

在台大發生的統促黨成員毆傷台大學生事件，我們可看到台灣的危機乍現！黑道幫派、急統政黨，互為表裡，以暴力手段，為中國在台灣的文化統戰活動「圍勢」，這難道不是一種裡應外合？

黑暴黨三結合，以暴力攻擊政治主張不同的人士，其目的就是讓人們恐懼，產生寒蟬效應，與其立場相同的親中統派媒體則藉機炮製假新聞，製造台灣人民不反對或馴從他們主張的假相。

這次台大濺血事件，黑暴黨侵門踏戶攻擊台大學生，事實彰彰明甚，卻有特定媒體刻意導向學生先鬧場、雙方互毆，甚至反指學生不是，混淆是非，就是明顯事例。

其實，黑暴黨行徑雖囂張，只是跳樑小丑而已，但是，若擁公權力的政府執法單位處置消極，形同放縱，坐視人民免於恐懼的自由被黑暴黨扼殺，那麼，民主將伊於胡底？憲政秩序也將破毀！

新任閣揆賴清德上任後，檢警單位總算動起來，內政部長葉俊榮誓言，要將不法黑幫暴力集團連根刨起。說到就一定要做到！