自由開講》場地出借已是事實，台大主秘林達德還強辯甚麼？！

展昭

台大主秘林達德表示，台大並沒有發給幕婕塔「場地出借同意書」公文，不過有媒體取得公文，指台大已經發文核准租借場地。對此，林達德今天晚間澄清時指出，媒體所出示的公文只是草稿，所以其中才會有「函（稿）」字樣以及各種指示註記，台大最終並沒有將該份公文發出，媒體誤解了該份公文。

針對台大操場外借引發爭端，台大主秘林達德25日舉行記者會說明，並回答學生會、學生代表提出問題。（記者方賓照攝）

無論如何，場地出借已是事實，台大主秘林達德還強辯甚麼？目前已經開學，明知每天有學生要上體育課，為何還將操場借給中國新歌聲節目？小巨蛋與河濱公園等市府有權可以使用的不用，偏偏租台大操場，智商這麼低的人怎麼能當台大主秘？做錯了不認錯還強辯，更成何體統？沒有將該份公文發出，怎麼外人可以公然在操場搭帳篷？最近幾天學生都在抗爭，難道都沒有看新聞嗎？

台北市政府文化局也是糊塗蛋，台北市有那麼多市府管理的公共場所，為何選上大學操場？就算是小學操場也不應該，何況是台大操場？如果不是糊塗蛋，其中是否別有用心，不言可喻；從台大被改為台北市的台大廣告，不難知分曉。柯文哲是聰明人，怎麼會用這種糊塗蛋當文化局長？我雖然是文化外行人，如果由我來當，絕對比他做得好。至少不會讓這種假文化交流，實質上搞統戰的團體進入校園。一些藝人也很混蛋，開口閉口都是「內地」如何如何？到底哪裡是「內地」？哪裡是「外地」？

柯文哲也變了，從他三年前對信義分局長李德威說：「萬一法輪功學員再被騷擾，唯你是問」，如今統派人士到處鬧事，紅旗都公然插滿西門町與一零一大樓，警察都不知死到哪裡去？與柯文哲的軟弱無關嗎？如今台大發生統派人士毆打學生，學生向附近派出所打數十通電話，警察都不聞不問，連台大駐衛警也始終看不到半個人影去處理。然而不久前，輔大學生欲拆除獨裁者銅像，卻有好幾名警察衝入校內捉人。這樣的警察像話嗎？三十六前陳文成死在台大，駐衛警也渾然不覺，台大需要這些駐衛警做甚麼？有何資格領十八趴？駐衛警換成保全，後者可能比較有用又省錢吧？

反年改與統派人士說，819世大運上，政府用重兵防範軍公教，事隔一個月，台大抗議對岸歌唱活動卻是無政府狀態，他們質疑，難道台大事件丟不丟人？真令人笑皆非，畢竟這兩件事豈可相提並論？台大學生抗議台大校方擅自出租操場給中國新歌聲節目，是因為出租操場已影響學生上課權益，又破壞操場跑道。反觀819世大運，與反年改人士的權益有何關係？反年改人士為何去世大運鬧場？兩者如何相比？反年改與統派人士不是很「瞎」，又是甚麼？

中國正利用文化統戰與黑道在控制台灣，包括柯文哲等一些台灣人卻笨笨的，柯文哲還說：「免疫力強，不怕細菌入侵」，問題是，我們有免疫力嗎？從文化局長與台大主秘等這些高級知識分子的愚蠢行為看，答案是否定的。

（教師）



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