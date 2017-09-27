Outside》神秘動物學，也可以保育動物

神秘動物學有它的一套方法學，著眼地方傳說、歷史文獻和化石紀錄，但就顯然與主流生物學格格不入，加上神秘主義的色彩很重，故此被視為偽科學 ( Pseudoscience )，一般科學家都不願意和神秘動物學扯上關係。可是，兩位來自劍橋大學的學者，卻於澳洲學術網站The Conversation 撰文，論證神秘動物學對動物保育工作的貢獻。

BILLY TONG

多年來，人們對神秘生物的熱忱不減，他們的努力、探險精神，慢慢系統化，變成所謂的神秘動物學 （ Cryptozoology ）。

不少人，都曾經對神秘生物、傳說動物，抱有不少想像。傳說動物，出現在古人撰寫的神話故事當中，如中國的鳳凰、麒麟，西方的飛龍、雙頭鷹；到近代，神秘生物繼續活躍於我們的大眾文化當中，比如蘇格蘭的尼斯湖水怪、美國的大腳八。

神秘動物學有它的一套方法學，著眼地方傳說、歷史文獻和化石紀錄，但就顯然與主流生物學格格不入，加上神秘主義的色彩很重，故此被視為偽科學 （ Pseudoscience ），一般科學家都不願意和神秘動物學扯上關係。

可是，兩位來自劍橋大學的學者阿當斯（ Bill Adams ）和麥克里斯廷（ Shane McCorristine ），卻於澳洲學術網站The Conversation 撰文，論證神秘動物學對動物保育工作的貢獻。

他們認為，大家可以訴諸科學理據，質疑尼斯湖水怪和大腳八的存在，但就不應該一下子否定，人們對尋找未知生物的熱誠。

他們最主要的論點是，人類尚未知曉的生物其實非常多。

自1993年起，單計哺乳動物，人類已確認了400多種新品種，牠們大多面對棲息地被急速破壞的問題。隨著DNA技術的進步，生物學進入新紀元，科學家能很有效地識別新品種。我們發現新物種的增幅度，可媲美18、19世紀，殖民主義黃金時期，當時西方的探險家，走遍世界各地，尋找新事物。

有科學家以數學模型推敲，全球還有至少160種陸上哺乳類動物，和3050種兩棲動物，尚待人類發掘。

然而，科學家也預計，很一部分的生物，在被人類發現前，便已經絕種，科學家稱呼這種情況為「秘密絕種」 （ Crypto-extinction ）。秘密絕種，會減低全球生物多樣性，繼而打亂生態平衡，而且這種是科學家難以掌握的。

從維持生態平衡的角度看，神秘動物學和動物保育，不單並無衝突，而且在一些根本理念上，有不少重疊的地方。兩套知識體系，都是要找尋、認識和保護更多未知生物，保持世界生物多樣性。



回顧歷史，有很多動物學家、保育家，都有神秘動物學的背景。

霍伊維曼（ Bernard Heuvelmans ）

神秘動物學之父，霍伊維曼（ Bernard Heuvelmans ）是法國知名的動物學家，1955年出版了《尋找未知動物》（On the Track of Unknown Animals），開創了神秘動物學的領域。

尼斯湖水怪觀察局

另一個例子是世界自然基金會的創辦人史葛（ Peter Scott ），他一直致力尋找未知生物，更加是尼斯湖水怪的狂熱支持者。他在1962年，成立了尼斯湖水怪觀察局 （ Loch Ness Phenomena Investigation Bureau ），並致力爭取把尼斯湖水怪列為瀕危動物。

2011年，肯恩大學的施高博士（ Brian Segal ）出版了《尋找大腳八》（ Searching for Sasquatch ），講述一些主流保育家，如何受神秘動物學啟發，繼而展開他們的保育工作。

阿當斯和麥克里斯廷在文中最後強調，神秘動物學能帶給很多人一種奇妙感（ Sense of Wonder ），引發人們對生物的興趣，為動物保育工作注入活力。

他們提出了奇妙動物學 （ Wonder Zoology ）的概念，很多保育團體，會把注意力集中在一些奇怪、奇特的瀕危物種，他們列舉的例子有EDGE of Existence，以及荷蘭動物學家羅斯瑪倫（Marc van Roosmalen ）的靈長目動物命名工作。

英國也有一個名為醜陋動物保護學會（ Ugly Animal Preservation Society ）的組織，定期舉辦最醜動物選舉，呼籲大眾保護其貌不揚的瀕臨絕種動物。

來源：Conversation

本文經授權轉載自Outside：神秘動物學，也可以保育動物