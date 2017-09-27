法操》偷死者的東西有犯法嗎？盜墓？考古？竊盜？

文／法操司想傳媒

農曆七月俗稱鬼月，除了中元節須普渡好兄弟外，民間習俗中在農曆七月的禁忌不勝枚舉，然而，卻有人無畏百鬼夜行之際，盜取墳墓裡的財產。根據媒體報導，位於彰化縣埔鹽鄉的16號公墓在中元節遭人盜墓，且至少有4門墳墓遭盜，遭當地居民痛斥：「鬼月盜墓不怕天譴嗎？」

撇開鬼月不談，盜墓行為從古至今皆有，也因褻瀆了死者的遺體而特別遭人譴責。不過，在法律上究竟是如何看待盜墓行為？而同樣是挖掘墳墓的行為，「盜墓」和「考古」在法律上又是如何被不同評價的呢？

盜墓並非竊盜罪 挖掘墳墓另有規範

盜墓，是進入到陵墓或是地下墓室而挖掘出屍體的行為，現代由於已較無大型的下葬空間，因此多半是公墓容易發生盜墓行為。無論是哪種墓，盜墓者的目的多半是竊取隨死者下葬的金飾、金條等陪葬品，直觀上會聯想到刑法第320條的竊盜罪。然而，竊盜罪明文寫著『竊取「他人」之動產』，「遺體」並非法律上可以主張權利之人，因此竊取遺體的金飾，並沒有侵害到遺體的財產權，因此不能適用刑法第320條。

事實上，針對遺體相關的案件，我國將其規範在刑法第18章「褻瀆祀典及侵害墳墓屍體罪」中的條文論罪。此章針對侵害墳墓屍體，分別在刑法第247條規定損壞、遺棄、盜取屍體和遺骨、遺髮、殮物，以及刑法248條發掘墳墓者處罰。

而以本案來說，是一般盜墓者常見的情況，也就是同時存在「發掘墳墓」與「盜取殮物」兩行為的結合，就會依刑法第249條第2項發掘墳墓結合罪規定：「發掘墳墓而損壞、遺棄或盜取遺骨、遺髮、殮物或火葬之遺灰者，處一年以上、七年以下有期徒刑」來處罰。

墓塚草皮遭剷平，有覆土痕跡。（記者陳冠備攝）

考古與盜墓不同 以文化資產保存法為依據

同樣是挖掘墳墓，考古就動作上雖與盜墓相似，但考古是以學術研究為目的，而非損害遺體或竊取財物。然而，在好萊塢電影中，時不時會在埃及尋寶大隊中，出現考古學家的身影，也常會有從古墓帶走遺物的行為，總會引起考古算不算盜墓的嫌疑。

其實，我國在《文化資產保存法》有明文規範考古行為，以第51條為例，就規範發掘考古遺址要由學者專家、學術或專業機構向主管機關提出申請，經審議後才能進行；第53條也規定發掘出土的遺物，應送交指定機關保管。此外，依本法規定，對古蹟保存維護有貢獻者有提供獎勵，若毀損也會有罰則，可見在法律上，盜墓和考古是不一樣的喔！

本文經授權轉載自法操 偷死者的東西有犯法嗎？盜墓？考古？竊盜？