胡，怎麼說》正港的台灣閣揆！

「我是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者」，新任行政院長賴清德在立法院答復立委質詢時，堂堂正正、不卑不亢、不避不懼的表明政治主張。

立法院院會，行政院長賴清德進行施政報告並備詢。（記者王藝菘攝）

他是首位在國會殿堂講明白自己主張台獨、一路走來、始終如一的閣揆，一位「正港的台灣閣揆」！

「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立」、「我們是主權獨立國家，與中國互不隸屬」。

賴清德透過與立委詢答，清楚說明政治理念，即台灣與中國就是兩個主權國家的關係，他也闡述「親中愛台」的意含，台灣要伸出友誼的手，很願意跟中國做朋友...。

就連台大學生也持抗議標語指「拒當中國台灣大學」。（資料照，記者周彥妤攝）

賴揆的論述，建基在台灣主體意識的主流民意上，多數人民能夠認同。以下就以各種台、中關係論述做檢驗比較:

1，一個中國。這是中國政府的主張，在台灣的中國新黨、統促黨、中國國民黨急統派等呼應。但九成以上台灣人民不接受、不認同。

2，一中各表。國民黨馬英九、吳敦義、朱立倫等的主張，但是，面對中國卻只有一中、不見各表，這項主張被看破手腳，其實就是一個中國進行式，台灣人民認同度急遽掉落。

3，兩個中國。中華民國、中華人民共和國為兩個互不隸的主權國家。這是最符合現狀的論述，務實台獨主義者也接受，一中各表派則因忌憚中國，即使心裡認同，表面也要反對。

4，一中一台。激進獨派主張制新憲、正名台灣、建立新國家。但國內、國際環境是否成熟？可能面臨的風險？執政當家就知這是重中之重，若時機、環境、條件未達，就不會去冒不必要的險。