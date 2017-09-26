全面真軍》侵門踏戶還要插旗：臺大抗爭的多面向解讀

這是一場由「臺北市政府文化局」協辦的活動，一場透過文化活動的形式進行台北市政府與中國方面合作的統戰活動。無論用何種虛飾的詞藻來遮掩，或是一貫「政治歸政治，文化歸文化」的浮濫口號，都無法迴避辦在臺灣土地上的活動，卻被中方以各種手段矮化的事實，其中猶以將「國立臺灣大學」安上「臺北市臺灣大學」此般屈辱的名稱。

溪州白蘭地

近日，臺灣大學校方因出租臺大田徑場給《中國新聲音》舉辦演唱會活動，過程中因承辦廠商損毀臺大今年花費3700萬元整修的田徑場賽道與草皮，導致臺大學生發起抗議進而引發爭議。活動當天在學生與獨派團體的抗爭下，活動主辦單位與校方因維安考量將活動緊急喊卡。

筒派：你們不去的話就沒人去了，草皮就不會壞了啊，都是你們害得，7pupu。

但活動結束後，各方不同的聲音開始出現，有人將本次事件定位在學生權益爭取，有人則認為這是獨派與統派的意識形態對決。從結果來看，純粹的臺大校園學生權益問題本是難以登上全國性的新聞版本，這次抗爭已無法單用學生權益一個面向來解讀，同時還包括中國文化統戰的爭議而受社會高度關注。

你沒玩過天堂嗎？打死紅人撿骨有時候就是會撿到甩棍啊！

在發起學生的聲明稿就可看到，發起成員本就有不同的解讀與訴求，不管是從校方罔顧學生權益角度切入，或是反對中國文化統戰的面向，都有一個基本共識，即「該活動立即停止舉辦並究責」。發起運動的學生從一開始就是希望能將不同角度切入的抗爭動能匯集，也許參與者之間有不同的立場或訴求，但發起成員尊重每個人表意自由。

次元刀不只切割，也可以切入，你是切入還是切割呢？

這是一場由「臺北市政府文化局」協辦的活動，一場透過文化活動的形式進行台北市政府與中國方面合作的統戰活動。無論用何種虛飾的詞藻來遮掩，或是一貫「政治歸政治，文化歸文化」的浮濫口號，都無法迴避辦在臺灣土地上的活動，卻被中方以各種手段矮化的事實，其中猶以將「國立臺灣大學」安上「臺北市臺灣大學」此般屈辱的名稱。換言之，這場活動本身就是高度政治性的，當政治活動進入臺大校園，學生採取運動的手段，或提出政治相關訴求表達對這場活動的抗議，是作為此校園主體的學生們應採取的合理行動。

嗚吔~不要掂它呀！我不希望再有人觸摸它（校名）。

學生們為了捍衛自身校園的主體性以及阻止學校田徑場設備所受的損害持續擴大，運動的訴求極為直接且明確。況且此次活動已經實質上造成了田徑場跑道損毀，若仍放任活動主辦方繼續破壞田徑場設施，難以想像究竟要耗費多少時日，才能「回復原狀」還給臺大師生一個完好如初的田徑場。

田徑場可不像白次男的身體啊......

很遺憾地，最後還是發生了統派毆打學生的暴力事件，在此除了要譴責施用暴力的統派黑道人士，在看到學生被以器械痛毆暴頭畫面的同時，筆者也深刻體悟到了國立臺灣大學在行政程序上的嚴重失當，但這間學校多年以來就是如此風格，令人遺憾。這個事件中，台灣大學與台北市文化局都沒有善盡其責，是否又會如以往般沒有人出來負責呢？應持續關注後續發展。

跟我無關啦！！！！！

本文經授權轉載自全面真軍 侵門踏戶還要插旗：臺大抗爭的多面向解讀