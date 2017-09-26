法操》老婦佔領榮總病房？人不要臉，天下無敵？

台灣有先進的醫療技術及健全的健保保障，這些珍貴且昂貴的醫療資源，都是由全民買單，應該給予有需要的人！但對於張姓老婦霸佔榮總床位四年，積欠774萬元醫療費的行徑，真是人不要臉，天下無敵？！

文／法操司想傳媒

一位90歲張姓老婦人，占用榮總病房長達四年，積欠774萬元醫療費。台北地方法院一審判決張姓婦人須給付給榮總4907165元，而關於遷出病房返還床位的訴訟，士林地方法院一審判決婦人應從病房遷出，返還給榮總。

關於遷出病房的訴訟，雖然一審判決榮總勝訴，但張姓婦人仍不放棄上訴到底。根據媒體報導，返還訴訟費用的部分，因為老婦名下無任何財產，榮總只拿到形同廢紙的債權憑證。面對這樣的強佔行為，榮總有何方式可以解套嗎？

若獲得遷出房屋勝訴確定判決，榮總能做什麼？

關於遷出病房部分，雖然老婦仍要持續上訴，但本件其實相當明確。若日後榮總獲得勝訴確定判決，榮總可以有什麼作為？依據強制執行法規定，榮總可以拿確定判決向民事執行處聲請強制執行，強制付人遷出病房。遇到死賴著不走的情形，實務上會警方協助，採取必要手段，將人架離現場。

需要注意的事，帶離所謂的「現場」，若是本案指的是病房外、若是一般租客，則是指各戶的大門口。如果強制對象，還在大樓內逗留，需要在報請當地的警察局，告訴他們大樓或社區中，有非住戶的人逗留，警察局才能近一步做處理。

但我們上述的強制手段，是針對青壯年的相對人。回到本案，相對人為90歲老婦，實務上會考量執行時對其構成的侵害，以及老婦被移出後，居住問題等，通常會面臨無法執行的窘況，所以從法律上，無解！

據說老婦非常有錢，積欠的病房費用要得回來嗎？

經過媒體報導，張姓婦人的身分也隨之曝光，張姓婦人的丈夫為蔣經國舊屬張銘佩、張銘佩為前大台北瓦斯副總。曾擁有房產、股票高達上億元。雖然曾有上億資產，但目前所有資產都登記在旅居美國的女兒名下。故即便榮總取得民事勝訴判決，仍無法查扣老婦的財產，因為她名下並無任何財產。

榮總嘗試過各式各樣的法律途徑，但對於目前強行佔領的現況，都是無解。老婦人接受媒體訪問，還稱榮總以「惡劣的、下流的，處處打壓我，逼得你自己離開這裡（醫院）」，聽到老婦這一席話，真是讓人哭笑不得，不禁讓人覺得，在我們的社會，是否真的是「人不要臉，天下無敵呢」？

最後《法操》還是要呼籲大家，台灣有先進的醫療技術及健全的健保保障，這些珍貴且昂貴的醫療資源，都是由全民買單，應該給予有需要的人！

本文經授權轉載自法操 老婦佔領榮總病房？人不要臉，天下無敵？