兩岸與國際》中共的統戰詐騙應及時予以揭露

台灣是自由的多元社會，資訊膨脹而流通快速，一般人對資訊的細節並不細究，即便有澄清的訊息出現，也未必會被認真對待。而就像詐騙集團一樣，一萬人中只要有一個人相信，中共統戰系統的操作就值回本。

顏建發／健行科技大學企管系教授

今（2017）年5月15日 ，越南國家主席陳大光在北京「一帶一路」高峰論壇期間，與中國國家主席習近平簽署了《中越聯合公報》，重新確認其對「一中政策」的信念與支持兩岸和平發展、中國統一大業以及反對任何形式的分離主義；越南也宣誓不與台灣發展官方關係。時隔4個月，9月20日新加坡總理李顯龍訪問中國國家主席習近平時重申其「一個中國」政策的立場。由於「一帶一路」高峰論壇，新加坡並未派高層與會，李顯龍此次表態支持參與一帶一路建設之說，被視為中新關係回溫的跡象。而習近平四個月中針對台灣議題，連下兩子，其在東南亞圍堵台灣的新南向政策之企圖，乃十分明顯。

這兩個事件凸顯北京的幾個戰略意圖：

一、一帶一路將仍是十九大後，中國對外的政經戰略主軸，並且會是習近平至少五年的任期內的一個重要觀察點。 二、由於朝鮮半島緊張不斷攀升，美國與朝鮮直接對立的不斷升級，中國遭到利益衝擊「首要化」，但扮演的角色卻「次級化」與「配角化」，以及印度向中國戰略進擊態勢趨於明朗的雙重窘境下，如何確保其在東南亞的存在，至關重要。 三、對東南亞插旗的再確認，將是確保一帶一路繼續推動的必要之舉；反之，一帶一路的推進，也有助於其固旗的需求。 四、台灣的南向政策將對美日歐在東南亞固盤起積極作用，也會弱化兩岸關係的整合，皆令北京深感不安；北京打壓台灣南向政策有一石多鳥的盤算。 五、找周邊國家，包括美、日、東協支持一帶一路，可以藉「國際合作」為掩體，來遂行中國對外擴張之行動，同時，也藉此為中國內部盲動的力量找尋出口。

今年5月，越南國家主席陳大光（左一）在北京「一帶一路」高峰論壇期間，與習近平簽署《中越聯合公報》。（AFP）

不容否認，透過一帶一路，中國在東南亞，在南亞、中亞以及東亞的經濟基礎設施建設都在擴大當中，但其過程、效果以及後遺症，皆在未知之中。國際先進國家與公司目前雖表態參與之興趣，但以實際行動觀之，目前猶在評估階段。

究實說來，目前支持一帶一路的力量，仍在北京的帝制自身：透過更多的國際高層活動與傳播文宣來不斷強化其合理性與可行性。這是一言堂的帝制之下，「國王新衣」的慣有劇情，外強中乾，經不起檢驗。就以中國打壓台灣南向的舉動看，亦復如此。以目前越南和新加坡兩國領導人對習近平的說法的意義，用台語來說，不過是「放屁安狗心」（虛應故事般地敷衍），相信習近平自己也心知肚明：

一、中越深層的矛盾未解：簽完公報後，8月5日在馬尼拉舉行的東協系列會議上，越南呼籲其他東南亞國家對中國在南中國海的擴張政策採取更堅定立場。為此，雙方原訂的外長一對一會面被迫取消。但雙方所簽署的公報中不是說好「雙方一致同意早日達成南海行為準則；管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，維護南海和平穩定。」如今墨汁未乾，雙方卻已劍拔弩張，試想，越南需要對「一中政策」的承諾死心蹋地嗎？ 二、中新關係回暖，戰略位置卻未靠近：已逝的前新加坡資政李光耀逝世前於2009年警告：「美國若不繼續參與亞洲事務，平衡中國的軍事和經濟實力，將可能失去全球領導地位。」過去幾年中新關係也一直處於疏遠中。而當美中在南海對立日升之際，李顯龍支持一帶一路的心情與謀略應與日本首相安倍，相去不遠。

新加坡並未派高層參加「一帶一路」高峰論壇，李顯龍此次表態支持參與一帶一路建設之說，被視為中新關係回溫的跡象。（AP）

而中國對台政策的虛無與挫折，更見諸習近平的「隱忍」與統戰機構《新華社》的「粉飾」：不隱忍，能夠如何？隱忍才能粉飾太平；同時，為了粉飾太平，也只能隱忍。就以《新華社》加油添醋操作新加坡議題，便透露其欲蓋彌彰的窘境。李顯龍9月20日訪問中國後，輿論界盛傳兩件事：

會談中，李顯龍重申新加坡堅持一個中國政策，反對台灣獨立；星光部隊將中止來台。對於前者，新加坡代表處回應「不知消息從何處而來」，而新加坡總理公署在北京發給隨行媒體的新聞資訊內容是：「新加坡始終遵循我國的『一個中國』政策，支持兩岸關係和平發展。」是新加坡而非中國的「一中政策」，同時，並未出現「反對台獨」的字眼。但《新華社》卻移花接木，何故？顯然是有問題的。然，中國共產黨不是一向如此嗎？

新加坡總理公署在北京發給隨行媒體的新聞資訊內容是：「新加坡始終遵循我國的『一個中國』政策，支持兩岸關係和平發展。」是新加坡而非中國的「一中政策」，同時，並未出現「反對台獨」的字眼。但《新華社》卻移花接木。（EPA）

至於有關星光部隊將中止來台的傳聞則是透過港媒以輾轉的方式詢問前國防部副部長林中斌先生。不過，林先生有提到「這是我首次聽到此訊息」、「如果屬實」的字眼，顯示語多保留，但將「聽說的事」等同於「事實」，也只有中共的系統做得到。可惜的是，曾擔任過國防副部長的林中斌「如果屬實，其意涵大家都會感受到，不需我特別提出。」這句畫蛇添足的話卻被利用了。如果歷史可以倒帶，不知林先生還會否依從？

中國統戰系統的操作也見諸南海議題。今年七月一場美國與中國的二軌對話中，它技巧地將兩位在南海立場與台灣執政黨不一樣的學者（中研院歐美所研究員宋燕輝及政大國關中心研究員劉復國）編入中國隊，操作「兩岸聯手」的假象，手法如出一轍。

台灣是自由的多元社會，資訊膨脹而流通快速，一般人對資訊的細節並不細究，即便有澄清的訊息出現，也未必會被認真對待。而就像詐騙集團一樣，一萬人中只要有一個人相信，中共統戰系統的操作就值回本。只是，面對中共這種無中生有、混淆視聽的操作，我們能坐視而不勤於揭露嗎？