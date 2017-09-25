自由開講》亂無章法的國民黨

周立軒

立法院新的會期終於登場了，雖然感覺距離上一次前瞻表決大戰的臨時會結束，時間並沒有走得太遠，然而世事還是每天不斷的變化著，當然在兩個會期中間，最大的一件事，莫過於行政院長終於由林全前院長交棒給現任的賴清德院長，隨著新內閣的上任，許多新的政策與做法也一一的上陣，剎那間，整個民進黨政府有了一股新的氣象。但回過頭來看看立法院，最大的在野黨國民黨，本以為新任的吳敦義主席上任後，應也會展現新的風貌，然而，從九月二十一日的朝野協商中，國民黨眾委員的表現，我想我們實在不該再對國民黨有更多的期待。

退萬步言，在野黨用盡一切手段杯葛執政黨，那是天經地義，然而，不管怎麼樣杯葛，總是該「師出有名」，人民期待在野黨表現出來的，是針對執政黨的政策以及立場，提出自己的論述，這才是在野黨採取各種杯葛手段的基礎，也才能夠說服人民，放心把國家交給我們是明智的選擇。可是看看現在的國民黨，連立法院職權行使法中，新任行政院長應於就職兩周內向立法院提出施政報告這一點都忽視了，硬是把賴院長的上台時間，從開議當天改到下次院會，就這一點來看，國民黨目前的表現，實在毫無邏輯可言。

國民黨離一個稱職的在野黨，還有很長的一段路要走。（記者簡榮豐攝）

對政治稍微有點認識的人都明白，在野黨最大的舞台，就是在立法院。過往民進黨是如此，事實上，陳水扁前總統執政那八年間，國民黨挾著席次優勢，也非常成功的詮釋這個概念。本來，在野黨就是要藉由每一次在立法院，與執政黨的正面對決，才能在政治上取得高度，並進而能吸引人民的眼球。現在的國民黨卻反其道而行，把本該屬於自己的舞台推開，用得卻是一些枝枝節節的理由，完全失去身為最大在野黨的氣度，更傷害了整個立法院的形象。

而回顧這一個月來的新聞報導，台北市長柯文哲與民進黨之間的關係大概可以佔據五成以上的版面，關於國民黨的報導，最多的就是黨產要被查封，再來就付之闕如了，而前些日子國民黨的立委們怨嘆媒體輿論對他們很不公平，好像只會在立院丟水球灑麵粉，其他的努力都沒有被看見，然而對照日前朝野協商，國民黨委員拒絕在開議日讓賴院長上台的表現來看，我們只能說，就算媒體想多寫一點國民黨的新聞，也實在愛莫能助，一個「手段」與「目的」不分的政黨，就算有再多的友好媒體，甚至所謂「網軍」，要想得到人民的青睞，無異是緣木求魚。

孫子兵法有云：「凡戰者，以正合，以奇勝。」，關於作戰的策略上，正面迎戰與側翼攻擊，要能相互配合運用，才是克敵致勝的關鍵。而國民黨現在給人的感覺，就是正奇不分，該正面作戰的時候想著怎麼樣偷襲對手，該偷襲對手的時候又裹足不前，這實在很令人感嘆，國民黨離一個稱職的在野黨，還有很長的一段路要走。

（國會助理）

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