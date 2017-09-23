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Lin bay 好油》至少西瓜不說謊

台農發配合農委會做蔬菜專案進口，也確實進口了大白菜進來。對照當初陳吉仲副主委信誓旦旦說「絕對不會開放進口菜，但我們是自由貿易的國家，台灣不可以禁止其他國家的高麗菜跟大白菜的進口嗎，所以才有進口國外蔬菜。」農糧署幫忙澄清說政府不會專案進口蔬菜，但事實上，不但以前就曾經專案進口，今年台農發也配合農委會做專案進口。看來陳副主委倒是把「官字二口」詮釋得淋漓盡致。
作者： Lin Bay 好油
2017-09-23 16:35
 | 2017-09-23 16:35

Lin bay 好油

多數的民眾都覺得台灣的政治人物很糟糕，甚至有人還認為西瓜都比政治人物好，大概和換了位子就換腦袋有關。許多學者從事學術研究與入朝為官時是完全不同的嘴臉，做的往往和以前說的不一樣，但更糟糕的是當了一個「沒有誠信」的官員。

怎樣才算沒有誠信？

面對問題時，選擇用扯謊的方式來搪塞過關，被踢爆了又要硬坳，這種官員不要說做事了，他們只會誤事，例如菜蟲事件。

今年五月底過長的梅雨季導致菜價明顯上揚，雖然這樣的菜價起伏對農民與消費者來說是司空見慣，反正菜價過低的時候官員一定是「供過於求，要依照市場機制」；一旦菜價貴了，就告訴大家有人操作價格，菜價一高，政府就要出手「平穩物價」，還設了35元的天花板。但台灣的農業結構明明就是由小生產者與中小型農產運銷所組成，為什麼價格一上揚，這種巨大到可以操作價格的業者就會橫空出世？真有這種能耐，哪還叫菜蟲，應該叫菜龍才對。

而在今年6月7日，陳吉仲副主委巡視西螺果菜市場時，在媒體面前信誓旦旦說絕對不會開放進口菜當時筆者也撰文質疑陳副主委，後來呢？

後來農糧署發了一個新聞稿，內容這樣寫道：

陳副主委吉仲蔬菜進口議題，係指政府不會「專案進口蔬菜」，並非「禁止進口蔬菜」；蔬菜是自由貿易品項，本無開放與否的問題，由貿易業者依照市場供需自行調節進口，並自負盈虧，政府無從干預，事實上也從未介入，完全尊重市場產銷機制。該會當初承諾，在豪雨期間不辦理蔬菜專案進口，亦確實履行，在豪雨期間乃至災後至今，官方並未進口任何蔬菜，媒體報導所稱農委會說謊，絕非事實。

陳吉仲副主委巡視西螺果菜市場時，在媒體面前信誓旦旦說絕對不會開放進口菜。（圖：截自民視畫面）

農委會真的不會專案進口蔬菜嗎？不如先來看看民進黨的陳明文委員質詢陳吉仲副主委的內容

陳委員明文：問題是農民沒有增加收益，你們整個調節的機制也發生問題啊！該進口的不進口，你知道高麗菜已經進口幾噸了？

陳副主任委員吉仲：農委會自己進口的超過 4,000 公噸以上。

民進黨的陳明文委員質詢陳吉仲副主委的內容。（圖：截自立法院公報）

耶？陳副主委說農委會自己進口了超過4000公噸以上的高麗菜耶，不是說政府無從干預，不會介入嗎？那陳副主委為什麼說進口超過4000公噸以上的高麗菜呢？是農糧署說謊？還是陳副主委說謊？ 這個質詢內容是在去年菜價飆漲時，農糧署表示陳吉仲副主委的意思是「政府不會專案進口蔬菜，也不會介入市場辦理專案進口」。政府真的沒有做這件事嗎？

配合農委會進口蔬菜的台農發

台農發是什麼公司？農委會的7541號文號說得很清楚：台農發公司由台肥公司邀集以外銷為導向的相關企業及單位加入，結合各方經驗及力量，協助台灣農業重新調整產銷供應鏈，改善供貨體系，建立完整的國內外銷售管道，並重整農產品進出口常軌運作機制。顧名思義，台農發是台肥旗下做外銷相關的農產公司，他們如何配合農委會？

這幾個月來，農產運銷界流傳一個耳語，說台農發進口越南大白菜進來台北農產運銷公司賣，不但把菜價壓低也虧了一筆錢。而媒體也證實了這個消息，台農發確實配合農委會在做專案進口。報導內容還寫到：

台農發從去年底成立以來，第一次有實際動作，主要是配合農委會在汛期期間，做蔬菜專案進口，因為若國內菜價高漲時，台農發公司本身就要肩負這樣的任務，因此首度嘗試進口一批越南大白菜，數量約1個貨櫃、25至30公噸。

張皓鈞表示，台農發從成立到現在，沒有實際進出口的經驗，因此需要練兵，才知道實際進出口的流程，會遇到什麼樣的問題，因此在汛期進行演練；他表示，經過這次經驗發現，除非與國外長期簽訂契作合約，這種臨時進口的菜，成本高、品質不好，一定都虧錢，這次進口約虧損數十萬元。

台農發配合農委會做蔬菜專案進口，也確實進口了大白菜進來。對照當初陳吉仲副主委信誓旦旦說「絕對不會開放進口菜，但我們是自由貿易的國家，台灣不可以禁止其他國家的高麗菜跟大白菜的進口嗎，所以才有進口國外蔬菜。」農糧署幫忙澄清說政府不會專案進口蔬菜，但事實上，不但以前就曾經專案進口，今年台農發也配合農委會做專案進口。看來陳副主委倒是把「官字二口」詮釋得淋漓盡致。

事實證明陳吉仲副主委的確扯了謊，被媒體踢爆之前，農委會、農糧署傾全力幫忙圓謊，如今被媒體踢爆，不知道會不會有更具創意的說法？

雖然大家都對政治人物的誠信嗤之以鼻，但不說謊到底還是從政者的最基本要求，如果為了應付民眾就能隨口撒謊，那民眾又如何能相信政府的政策？

人而無信，不知其可也，做不到的事，真的不要隨口胡扯，當初信誓旦旦喊要拆除520之後的農地工廠，現在連拆除17家確認違法的都做不到，如果講話跟放屁一樣，那當初不如就不要出來宣示。

難怪西瓜都比政治人物好。

Lin bay 好 油

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