Lin bay 好油》至少西瓜不說謊

台農發配合農委會做蔬菜專案進口，也確實進口了大白菜進來。對照當初陳吉仲副主委信誓旦旦說「絕對不會開放進口菜，但我們是自由貿易的國家，台灣不可以禁止其他國家的高麗菜跟大白菜的進口嗎，所以才有進口國外蔬菜。」農糧署幫忙澄清說政府不會專案進口蔬菜，但事實上，不但以前就曾經專案進口，今年台農發也配合農委會做專案進口。看來陳副主委倒是把「官字二口」詮釋得淋漓盡致。

Lin bay 好油

多數的民眾都覺得台灣的政治人物很糟糕，甚至有人還認為西瓜都比政治人物好，大概和換了位子就換腦袋有關。許多學者從事學術研究與入朝為官時是完全不同的嘴臉，做的往往和以前說的不一樣，但更糟糕的是當了一個「沒有誠信」的官員。

怎樣才算沒有誠信？

面對問題時，選擇用扯謊的方式來搪塞過關，被踢爆了又要硬坳，這種官員不要說做事了，他們只會誤事，例如菜蟲事件。

今年五月底過長的梅雨季導致菜價明顯上揚，雖然這樣的菜價起伏對農民與消費者來說是司空見慣，反正菜價過低的時候官員一定是「供過於求，要依照市場機制」；一旦菜價貴了，就告訴大家有人操作價格，菜價一高，政府就要出手「平穩物價」，還設了35元的天花板。但台灣的農業結構明明就是由小生產者與中小型農產運銷所組成，為什麼價格一上揚，這種巨大到可以操作價格的業者就會橫空出世？真有這種能耐，哪還叫菜蟲，應該叫菜龍才對。

而在今年6月7日，陳吉仲副主委巡視西螺果菜市場時，在媒體面前信誓旦旦說絕對不會開放進口菜，當時筆者也撰文質疑陳副主委，後來呢？

後來農糧署發了一個新聞稿，內容這樣寫道：

陳副主委吉仲蔬菜進口議題，係指政府不會「專案進口蔬菜」，並非「禁止進口蔬菜」；蔬菜是自由貿易品項，本無開放與否的問題，由貿易業者依照市場供需自行調節進口，並自負盈虧，政府無從干預，事實上也從未介入，完全尊重市場產銷機制。該會當初承諾，在豪雨期間不辦理蔬菜專案進口，亦確實履行，在豪雨期間乃至災後至今，官方並未進口任何蔬菜，媒體報導所稱農委會說謊，絕非事實。

陳吉仲副主委巡視西螺果菜市場時，在媒體面前信誓旦旦說絕對不會開放進口菜。（圖：截自民視畫面）

農委會真的不會專案進口蔬菜嗎？不如先來看看民進黨的陳明文委員質詢陳吉仲副主委的內容：

陳委員明文：問題是農民沒有增加收益，你們整個調節的機制也發生問題啊！該進口的不進口，你知道高麗菜已經進口幾噸了？ 陳副主任委員吉仲：農委會自己進口的超過 4,000 公噸以上。

民進黨的陳明文委員質詢陳吉仲副主委的內容。（圖：截自立法院公報）

耶？陳副主委說農委會自己進口了超過4000公噸以上的高麗菜耶，不是說政府無從干預，不會介入嗎？那陳副主委為什麼說進口超過4000公噸以上的高麗菜呢？是農糧署說謊？還是陳副主委說謊？ 這個質詢內容是在去年菜價飆漲時，農糧署表示陳吉仲副主委的意思是「政府不會專案進口蔬菜，也不會介入市場辦理專案進口」。政府真的沒有做這件事嗎？

配合農委會進口蔬菜的台農發

台農發是什麼公司？農委會的7541號文號說得很清楚：台農發公司由台肥公司邀集以外銷為導向的相關企業及單位加入，結合各方經驗及力量，協助台灣農業重新調整產銷供應鏈，改善供貨體系，建立完整的國內外銷售管道，並重整農產品進出口常軌運作機制。顧名思義，台農發是台肥旗下做外銷相關的農產公司，他們如何配合農委會？

這幾個月來，農產運銷界流傳一個耳語，說台農發進口越南大白菜進來台北農產運銷公司賣，不但把菜價壓低也虧了一筆錢。而媒體也證實了這個消息，台農發確實配合農委會在做專案進口。報導內容還寫到：

台農發從去年底成立以來，第一次有實際動作，主要是配合農委會在汛期期間，做蔬菜專案進口，因為若國內菜價高漲時，台農發公司本身就要肩負這樣的任務，因此首度嘗試進口一批越南大白菜，數量約1個貨櫃、25至30公噸。 張皓鈞表示，台農發從成立到現在，沒有實際進出口的經驗，因此需要練兵，才知道實際進出口的流程，會遇到什麼樣的問題，因此在汛期進行演練；他表示，經過這次經驗發現，除非與國外長期簽訂契作合約，這種臨時進口的菜，成本高、品質不好，一定都虧錢，這次進口約虧損數十萬元。

台農發配合農委會做蔬菜專案進口，也確實進口了大白菜進來。對照當初陳吉仲副主委信誓旦旦說「絕對不會開放進口菜，但我們是自由貿易的國家，台灣不可以禁止其他國家的高麗菜跟大白菜的進口嗎，所以才有進口國外蔬菜。」農糧署幫忙澄清說政府不會專案進口蔬菜，但事實上，不但以前就曾經專案進口，今年台農發也配合農委會做專案進口。看來陳副主委倒是把「官字二口」詮釋得淋漓盡致。

事實證明陳吉仲副主委的確扯了謊，被媒體踢爆之前，農委會、農糧署傾全力幫忙圓謊，如今被媒體踢爆，不知道會不會有更具創意的說法？

雖然大家都對政治人物的誠信嗤之以鼻，但不說謊到底還是從政者的最基本要求，如果為了應付民眾就能隨口撒謊，那民眾又如何能相信政府的政策？

人而無信，不知其可也，做不到的事，真的不要隨口胡扯，當初信誓旦旦喊要拆除520之後的農地工廠，現在連拆除17家確認違法的都做不到，如果講話跟放屁一樣，那當初不如就不要出來宣示。

難怪西瓜都比政治人物好。