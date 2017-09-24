恐懼鳥》世界各地都市傳說系列：邁阿密陽光海灘（與喪屍）

台南有一位酒店少爺疑似吸食浴鹽而有怪異舉動形同殭屍，數年前在美國有更為駭人聽聞的事件，這到底是毒品的戕害還是是另外一樁政府的陰謀呢？

恐懼鳥

如果你問Rudy Eugene的親朋好友他是怎樣的人，他們會劃一答你：

「他是個好人，平凡的好人。」

Eugene是一個「大塊頭」的黑人中年男人。雖然踏入31歲，但Eugene仍然保持中學足球隊鍛鍊下來的健碩身形。他在邁阿密下城區（Miami Downtown）一間車廠做洗車工，每天都希望在不久的將來開一間屬於自己的洗車鋪，並和自己相戀六年的女友結婚。

除了洗車鋪和女友外，Rudy Eugene其餘時間也投放於教會。幾乎自孩提時開始，Eugene每星期天都待在教會裡，積極參與教會活動，偶爾到社區中心做義工。教會的兄弟姐妹上下一致稱讚Eugene是個虔誠且幽默的教徒。他的女友也說Eugene是個甜蜜的情人，出街一定隨身帶本聖經。

大家都很喜歡Eugene，即使知道他近年沾上抽大麻的壞習慣，教會都沒有放棄他，努力協助他打贏這場「屬靈戰爭」，而Eugene也努力戒掉大麻，多次表示想「生活更加親近上帝」。

就在2012年5月26日，一個陽光明媚的早上，Eugene突然對女友說想去在邁阿密沙灘舉辦的週日活動，順便找一個朋友。臨出門口前，女友緊抱了Eugene一下。此時她嗅到他身上傳來的大麻味。

「我答應妳會儘快戒掉它。」Eugene領會到女友眉頭深鎖的表情。 「我相信你，我們一起努力。」女友說：「我愛你。」

然後給男友深情一吻，再目送他駕車離開。

Eugene的女友做夢也想不到數小時後，他男友的樣子將會登上各大新聞電台，並冠上「邁阿密喪屍（Miami Zombie）」之惡名。

「邁阿密的陽光海灘（與喪屍）」

數星期前，我和好友去了邁阿密（Miami）旅遊。當你的好友移民到美國，再加上川普的移民政策不太穩定時，你的旅遊地點也收限於美國本土了。

作為美國第四大城市，邁阿密除了有迷人的熱帶沙灘外，還是商業娛樂之都，文化藝術的大熔爐。在這裡你可以看到一個街區滿是鬼斧神工的塗鴉建築，但再過些就變成極具異國風情的「小古巴區」，那些高樓大廈矗立的商業區也在融會其中。

那一星期，我和好友租了一輛開蓬跑車（那絕對是窮人裝富的玩意）在邁阿密四處闖蕩。去沼澤看鱷魚、去天體沙灘親親自然、去夜店看脫衣舞孃...每晚也玩到筋疲力盡才駕車回旅館。

我們的旅館位於邁阿密沙灘（Miami Beach），邁阿密沙灘是個長條形的島嶼，大部分豪宅和酒店都集中在那裡，然而大商場、夜店、藝術館則在半島下城區。所以每天來往邁阿密沙灘和下城區，我們都需要駛過一條長長的過海天橋--麥克阿瑟堤道（MacArthur Causeway）。

每次駛過麥克阿瑟堤道大橋，不論是日頭或夜間部，我都會由靜靜探頭出窗外，觀望四周的道路和建築。腦海裡不斷重組當日的犯罪過程，試圖模擬出那名男人吞食人肉的咀嚼聲、流浪漢被撕爛面容發出的悽厲慘叫聲、途人駛過時發出的尖叫聲、警察到場時不知所措的叫罵聲....

你絕對想像不到在這條繁忙天橋上曾經發生多麼可怕的血案。

Ronald Edward Poppo偶爾獨自一人時會想，世上應沒人對「世事無常」一詞比自己有更深刻的體會。

Poppo出生於1947年，是二戰後嬰兒潮第一批小孩。小時候被測到智商高達129，是一名資優兒童。他憑著天資入讀當時曼哈頓最著名的「史岱文森高中（Stuyvesant High School）」，參加了入面的拉丁俱樂部和輔導生會，那只有品學兼優的學生才做到。

但後來由於不明原因，Poppo高中畢業後報讀了較差的社區大學，更在不久後退學，過住浮浮沉沉的生活。1976年，他拋妻棄子離家出走，做流浪漢四處遊蕩，沒有再和家人聯絡。

然後一流就流浪了36年。

2012年5月26日，流浪到邁阿密的Poppo躺在輕鐵天橋的下方，高速公路旁邊的行人道上，聽著收音機，享受住正午溫暖的陽光。數天前有社區中心的人前來勸喻他參加什麼安居計劃，但Ｘ的！她們根本不明白他很享嚮這種自由自在的生活！邁阿密不單止空氣好，而且街頭乾淨且多草皮，這根本是「安樂窩」。他在想可能小睡一會兒後，便走去邁阿密沙灘逛逛，看看有沒有好心遊客會給他一餐安頓，然後再去沙灘走一轉...

突然一個黑影出現，遮蔽了照射在Poppo身上的陽光。

Poppo已經流浪了36年，他在街頭見過不少癮君子、瘋子、殺人犯。但當那男人站在他面前時，Poppo仍然感覺到心臟嚇得跳到上喉嚨，恐懼經血液流遍全身。那個男人身材高大，全身赤裸，腋下夾住本聖經。雙眼瞳孔收得很細，散發住近乎野獸的光芒。

這名男子就是數小時前還是「教會好好男孩」的Rudy Eugene。

「你偷了我本聖經，老傢伙。」

Rudy Eugene咆哮道。難以解釋的憤怒使得他說話時面容扭曲，下顎微微抽搐。

「嘿老兄冷靜點，我沒偷你本聖經，你本聖經不是安然在你手上？」

雖然Poppo知道道理在自己那邊，但在這頭怪物面前，他感覺到自己很渺小，語氣弱得微不足道。

Eugene沒有用語言回應Poppo的提問，取而代之是一聲仰天咆哮，然後一躍撲在Poppo身上，朝他打拳打腳踏，情況宛如大獅壓小羊，Poppo根本反擊的能力也沒就被壓倒在地上。Poppo感覺到自己的鬆軟的褲子被Eugene強行脫去。

Ｘ的，他想強姦嗎？這搞笑的想法在Poppo腦海一閃而過。

但臉頰傅來的劇烈痛楚否定了Poppo這想法，那名陌生男人用尖銳的牙齒陷進Poppo的臉頰，硬生生把肉撕下來，Poppo發出悽厲的慘叫聲。Poppo手腳徙勞地掙扎著，但男人很快再展開攻勢，這次目標是Poppo的鼻子。Poppo感覺到一股清涼的感覺由鼻孔傳來，這是因為他的鼻子已經不見了。

嘴巴、耳朵、額頭...過於劇烈的痛楚中止痛覺神經，Poppo的叫喊聲愈來愈弱，意識在漸漸逝去，自已面上的肉正一點一點被人咬去，骨肉暴露於空氣中。當Poppo感到左眼球被Eugene"卟"一聲吮入口腔時，謝天謝地他終於昏過去了。

Larry Vega幾乎每天都用單車代步，上班又好逛街又好，即使今天星期天也不例外。這天他駛上麥克阿瑟堤道，準備上天橋去沙灘。

就在他駛近邁阿密先驅報總部時，看到兩個赤裸裸的男人攔在前方。Larry起初以為什麼癮君子在搞天體性愛，但當好奇探頭往前瞥時，眼前的情景嚇得他幾乎馬上由單車跌下來。那個較瘦削的男人橫躺在，早已失去意識。而那個較健頭的男人則跪在地上，像野獸看到美食般不斷啃蝕另一個男人的頭顱，眼神充滿憤怒。鮮血由瘦削男人破開的頭顱流出來，在他們倆下方形成一個小血池，宛如藝術品般。

「放開個男人！我會報警。」

Larry嘗試喝止那名男人，但那男人只是直勾勾地回望他一眼，便繼續專注在他手上的頭顱，努力挖出更多肉來。

愈來愈多途人見狀紛紛報警，對警察說一名黑人把流浪漢打成紙漿。當警察要求更詳細的位置時，電話另一端的市民尖聲地說:「你沒可能錯過他，那個男人赤條條，半點衣物也沒有。」

數分鐘後，警員Jose Ramirez到場。

和Larry一樣，Jose起初以為只是尋常打鬥，但當看到地上的血泊和Poppo的毀爛的面時，嚇得獊狼後退數步，馬上從腰間拔槍。Jose多次警告Eugene立即停手，但Eugene仍然沒有理會警察，繼續猛力咬落Poppo的頭顱裡。

當Jose嘗試舉槍走近時，滿臉鮮血的Eugene迅速地轉過頭來，對警察齜牙裂嘴，嘴角還懸吊住一塊從Poppo臉上撕下來的血肉。他用猙獰的目光狠盯著警察，開始連環發出像野狼般的仰天咆哮。

Jose二話不說，果斷地對Eugene開了一槍。

但可惜完全沒有用。

彷彿失去痛覺似的，Eugene對打入體內的子彈毫無反應，逕自轉頭沉醉在眼前的人肉大餐裡。在別無選擇下，警員Jose唯有再次扣下板機，開第二槍、第三槍、第四槍、第五槍....直到Eugene倒卧在地上動也不動為止。

Eugene的屍體躺在他本聖經數米外，他終於更加親近上帝了。

「喪屍病毒大爆發？」

血案過後，警方在離現場5公里的天橋上找到Eugene的雪佛蘭車。警方翻查閉路電視，相信Eugene的車是在駛住邁阿密沙灘中途死火，然後Eugene待在車內30至40分鐘。當步出車廂時，Eugene已經有點神智不清的症狀。他在道路旁邊脫下所有衣物，並把駕駛證拋在一旁，然後往案發現場方向行走。後來警方又在車廂內找到另一本聖經，和五支剛飲完的空水樽。

另一方面，瀕死的Poppo被立即送到最近的醫院進行急救。醫生推斷Poppo 80%的面部組織不見了，左眼球也被扯出去，但並沒有生命危險。就像我們先前所講「世事無常」，因為媒體多次報導Poppo的狀況，使得他能和親生女兒重聚。原來女兒自Poppo離家出走後，一直誤以為他死了。 至於公眾方面，突然發狂的普通市民、對人肉的渴求、失去理智地咆哮、沒有痛覺反應...即使媒體沒有命名Eugene做「邁阿密喪屍」，相信稍有看電影的民眾也會立即想起《28日後》、《活死人凶間》裡頭的情節。 雖然聽起來很荒唐，但很多人不禁擔憂電影情節成真，真的爆發起喪屍病毒來。他們的擔心不是空穴來風，有網民搜查那陣子的新聞，發現美國的確發生了不少普通市民突然發狂兼吃人肉的血案。以下清單展示除了當時網民例舉的「喪屍吃人案」，再加上我找到近年發生類似的案件

2012年5月26日 地點:佛羅里達州

就在Eugene發狂同一天，離邁阿密市中心不遠的佛羅里達高速公路，也發生一宗極度相似的喪屍事件。交通警在高速公路截停一輛私家車，理由是該車輛危險駕駛，不慎撞到警車。其後得知司機是一名41歲的麻醉科醫生Dr. Zachary Bird。

Dr. Zachary Bird被捕時情緒異常地激動。被拘留在警車等待接受酒精測試期間，他瘋狂揮頭撞落玻璃窗，即使頭破血流也沒有停下來的意思。期間他還多次叫罵警方偷了他的錢，但明明那四萬元鈔票一直在他的褲袋（這和Eugene的聖經很相似）。Dr. Zachary Bird之後更向警員噴血，弄得警員一臉血。

Dr. Zachary Bird通過了酒精和藥物測試，但仍然因為襲擊警員被捕。警方事後在他的車廂找到另外一萬四千元現鈔，合共五萬四千元現鈔，那可是相當龐大的現金數。

最可疑的地方是，警方還找到一支無法判斷的神秘液體，和一瓶寫著治療「勃起障礙」的藥樽。然而經化學驗證後，發現裡頭的藥物並不是用來治療勃起，而是另一種未知藥物。

所以Dr. Zachary Bird和同一天發生的喪屍案有關係嗎？

2012年5月29日 地點 :新澤西州

警方收到一則自殘求助後，來到43歲男子 Wayne Carter位於Hackensack的家。當警方破門入屋後，發現Carter蜷縮在房間角落，手持一把有手臂長的利刀。Carter沒有理會警方勸喻，開始瘋狂用刀切割自己的腹腔、大腿和頸部，過程中發出像猛獸的咆哮。

警方馬上對Carter臉部噴射胡椒噴霧，但完全沒有作用，反而惹毛了Carter。他開始伸手進自己的腹腔，挖出長長的腸臟來鞭打警方，情景好不嚇。

最後要SWAT出動，強行把Carter拉到醫院接受治療，事件才告一段落。

2012年6月05日 地點:佛羅里達州

一名21歲的流浪漢Brandon De Leon在超市和人發生爭執。警方到場後發現青年情緒異常暴怒，而且像狗隻般齜牙裂嘴地嚎叫。警員其後成功將青年制服。

縱使如此，被制伏的他仍然次企圖襲擊警方，張開利齒作勢咬向警員的臉部，大叫：「我要吃掉你！」

2013年6月22日 地點:：德州 （未證實）

一名男子和朋友們在搞派對時突然發狂脫去所有衣服，像狗一樣用手腳在地上爬行，不斷咆哮尖叫。（醒目的）朋友們趁那名男子溜到後花園時，把他反鎖在屋外。

那名發狂男子得知朋友被反鎖後情緒更加激動。他奮力往後助跑一躍，像花式跳水般撞破後門門上的玻璃，摔到廚房裡，身體插滿玻璃碎片，滿身鮮血。但男子沒有因為痛楚而清醒過來，反而吞舔自己的血來。在場的朋友無不嚇得目瞪口呆。

碰巧此時朋友飼養的㹴犬聽到破窗聲，匆匆跑到廚房來，汪汪吠叫起來。躺在地上的發狂男子順勢抓住狗隻的尾巴，大口大口咬噬起來，活生吞下狗狗的肉來。身邊的朋友終於忍受不了打電話報警。但當警方到場時，㹴犬已經被吃得骨肉分離了。警員最後用武力成功將男子制服，聽聞最後男子被送去精神病院了。

2014年2月04日 地點:佛羅里達州

一名身高190cm，重250磅的赤裸男人突然出現在德拉海灘（Delray Beach）。在沒有原因的情況下，毆打一名66歲的退休警察。然後用驚人的速度追趕一個男人和他十歲的兒子，兩父子嚇得無命似的一連跑了好幾條街。 途中一名18歲的青年前來阻止，用開箱刀和赤裸巨漢搏鬥，但不幸半邊臉被男人咬掉。 「他好像對身邊所有事物不屑一顧。」 一名警員事後描述:「他非常高大，處於戰鬥格。」在多次施放胡椒噴霧無效後，警長對陌生巨漢連開四槍，將其擊斃。警方未能查到這名巨漢的真正身分。

2016年8月26日 地點:（又是）佛羅里達州



Austin Kelly Harrouff是一名平凡的19歲大學生，牙醫的兒子。他長得高大魁梧，熱愛健身，曾經參加高中足球隊。但不要誤會他是那些校園小霸王，Harrouff在學校是個品學兼優的學生，所有人都稱讚他是個溫柔的乖孩子，沒有不良紀錄。

另一邊，John Stevens III 和Michelle Stevens是一對恩愛夫婦。John是一間剪草公司的老闆，而Michelle是前邁阿密市長的女兒。雖然他們已經結婚19年，但仍然常常一起去划船、打高爾夫球、放狗散步。鄰居們都很喜歡他們。

這兩組人原本互不相識，但最後在命運玩弄下，竟然交織成一宗駭人的命案。

事發前8點半，Harrouff正和家人在一間餐廳吃晚飯。他的母親說Harrouff吃到一半時突然情緒很激動，和父親發生爭執，然後他一聲不吭下獨自離開餐廳。Harrouff的家人見狀不妙，已經立即報警四處搜索，但始終不見Harrouff的蹤影。

直到9點15分，Harrouff出現在John Stevens家門前。

John Stevens家和Harrouff家一點也不近，警方估計Harrouff在離開餐廳後，漫無目的地徒步行走了4英里。當時John和Michelle倆人一如以往地坐在車房裡，車房的門躺開，享受住夏日的涼風。他們居住的社區治安一向很好，絕對預料不到一個殺人魔會突然出現在自己面前。

無人知道血案確實發生過程。第一，所有涉案人物都死掉；第二，當John的鄰居Fisher發現血案報警時，Michelle的屍骸已經躺在車庫，背部身中多刀，鮮血成河。

Fisher聽到John的家發生尖叫聲後，已經第一時間衝到他家，嘗試制服手持彈簧刀的 Harrouff。 然而，Harrouff好像有異於常人的力量，轉眼已經返過來制服Fisher，並在他背部插了數刀。身負重傷的Fisher唯有退回家中報警，留下 John和Harrouff在屋內搏鬥。

當警方到場時，眼前的景象恐怖得讓他們畢生難忘。身形龐大的Harrouffss騎在John血淋淋的屍體上，像餓狗般用利齒扯下John臉頰的肉下來，對於警察的到場視若無睹。一名女警用電擊槍對Harrouffss連發數槍，但全都無效。最後出動四個警員加上一隻警犬，才成功將Harrouffss制服。

據說直到去到醫院前，Harrouffss不斷發出像野獸的吼叫聲。（寫完這個表，好像那些高大健碩、玩過足球隊的男人都會突然發狂殺人=0=）

其實同樣脈絡的血案不斷在美國各州各省發生（但比較集中在佛羅里達），下方這段片是匿名者（Anonymous）剪輯了近年閉路電視或手機拍攝到的「喪屍事件」。雖然片中提到魔鬼上身而惹來網民嘲笑，但裡頭那些發狂的人不顧一切地撲向車輛等片段仍然讓人看得膽顫心驚。

面對眾多喪屍襲擊事件，美國警方一律將它們歸咎於一種叫「浴鹽（Bath Salt）」或其他相近的新型毒品，例如Flakka（Harrouff案件）和Cloud9（Brandon案件）。

這點倒不出奇，畢竟佛羅里達州的濫用藥物案每年以 60 －80% 速度增長。毒販為了鑽法律漏洞 ，不斷合成不同結構的迷幻藥。還記得在邁阿密的夜店，我走過一排坐在旁邊的黑人，他們趁我經過時，呢喃出不同毒品的名，欲向我兜售。

（順帶一提，我的臉尷尬地長得像毒販，每次去美國都有人問我有沒有毒品賣，而邁阿密之旅是我被人問得最多的一次。） 所以浴鹽是怎樣的毒品？ 「浴鹽」是由卡西酮類 （cathinone） 衍生出來的興奮劑，含MDPV和MDMA等多種複雜化合物。吸食者初時會感到高興、集中和性慾強。然而其戒斷症狀不單止令吸食者產生幻覺、精神錯亂，還會使吸食者的體溫急升至104度。同時間身體也會因為血液中的多巴胺數量急升，性情變得極端暴戾和瘋狂，也會變得異常地孔武有力，對痛覺反應很弱。

這樣便能解釋Rudy Eugene為何會驀然脫掉衣服，一連喝光五支水，做出有如喪屍的吃人行為，亦都對子彈無感覺。

由於一個國家的毒品管制通常以直接表列方式呈現，所以浴鹽這類化學結構不同以往的新興毒品往往初推出時都是「非刑事化」。再加上價格比傳統毒品低三至四倍，所以很容易便在青少年或低收入人士間散播。

有鑒於此，當「邁阿密喪屍案」剛發生時，警方對外公佈相信事件起因是Eugene吸入了浴鹽所致。自此傳媒又稱浴鹽做「喪屍毒藥」。

呃…但你們知道整宗血案最詭異的地方是什麼嗎？就是驗屍員根本在Eugene體內找不到半點浴鹽。除了少量大麻外，什麼毒品也不到。什麼也沒有。

「美國政府試藥陰謀?」

以下有兩個情景，大家看過後嘗試判斷其真實性： 1）美國政府為了研究某種病毒的發展，讓400多名黑人注射該病毒，但拒絕提供治療，讓他們慘死於病毒手中。 2）美國某機關為了測試一種新藥物，在沒有通告的情況下偷偷把藥物加入無辜市民的飲料裡。以上兩個情景聽起來頗陰謀論，對吧？只有那些被社會稱為偏執狂的瘋子才會相信的輿論。美國政府是民主文明的國家，絕對不會這樣做⋯（以下省略一千字反陰謀論者常用的說話）然而它們是百分百真實的歷史。

第一個情景是指上世紀20年代晚期的「培斯基黑人梅毒實驗（Tuskegee Study）」。其實起初實驗目的是良善，美國衛生署為了研究梅毒發展，讓600多名赤貧黑人（其中200為對照經）簽字同意接受實驗。雖然那些黑人不知道自己被注射是何種病毒，但至少政府承諾願意提供治療。

然而當那些黑人接種病毒後，美國碰巧陷入經濟大蕭條。在缺乏經濟資助下，衛生署竟然悄悄將實驗目的改成「觀察病毒自然發展」。簡單來說，就是眼白白看著那些病人死掉。當那400多名黑人因為梅毒而眼盲、失智、癱瘓時，實驗人員卻謊稱那是別的病毒所致。最恐怖的是，即使到了40年代，梅毒已經可以用便宜的盤尼西林醫治時，衛生署也拒絕為病人提供抗生素。因為他們決定了讓實驗進行到底－即是所有病人變到屍體為止。

這宗黑暗實驗是直到公民運動盛起，再加漫長的抗爭，到了1997年美國總統柯林頓才代表政府正式公開道歉。

第二情景是惡名昭彰的CIA洗腦實驗「MKUltra計劃」。首先，MKUltra計劃是確實存在的項目來，美國政府也公開承認了。其次，雖然很多坊間流傳很「超自然」的實驗真偽未能確定，但那些有充分文件證明存在的實驗依然讓人心寒。

例如我上述提及的是LSD（迷幻藥）實驗。CIA為了測試LSD的洗腦能力，但深知一種藥物很有危險性，其人體實驗很難從正規途徑獲得批准，於是收賣了一批妓女和名流，讓他們在派對和妓院偷偷在嫖客和賓客的飲料落LSD，而探員則躲在單面鏡後面，記錄服用者所有異常反應。

除了嫖客和賓客外，同樣的實驗也發生在囚犯、精神病人和癮君子身上。CIA的文件也白字黑紙寫道：所有實驗對象都是「那些無力反抗的人」。

有時候少數的變態行為遠不及瘋狂的政府機器來得恐怖。所以很多網民都不相信什麼魔鬼附身論，但基於美國政府過去種種黑歷史，人們不禁萌起一個猜想：一連串喪屍事件，是否政府又或藥廠的秘密試藥引致呢？ 要探員在邁阿密街頭偽裝成毒販，然後用實驗藥假扮成毒品一點也不難。首先，正如我剛才提及，邁阿密流行買毒品的方式是隨街找個藥頭，而不是找個穩定的來源。其次，近年流行的新興毒品無論樣式或名字都不停變換，這方式很容易讓別的藥物魚目混珠。最可疑的地方是，除了少量大麻外，驗屍員未能在Rudy Eugene的血液找到毒品。

雖然他們在胃裡找到數顆未知的藥丸，但該藥丸不屬於任何已知的毒品，包括浴鹽又或其他新興毒品的變異體。這狀況和那個向警察噴血的麻醉師Dr. Zachary Bird很相似。 另一方面，網民又留意到那些「喪屍」異常有力、極富攻勢性、難感到痛楚等特徵，和傳說中的「超級士兵」很相似。所以網上又開始流傳「CIA在街頭試驗超級士兵藥」一論。 當然毒販為了節省成本，隨便合成一種藥物出來害人也是可能的。但講到最後，我們可以知道的東西是有限，因為所有真相都隨著Rudy Eugene被射殺而石沉大海，那個販賣喪屍藥的神秘毒頭亦都再隱身於混亂的街道裡，等待下一個受害者....

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本文經授權轉載自恐懼鳥 世界各地都市傳說系列:邁阿密陽光海灘（與喪屍）