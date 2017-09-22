自由開講》台灣的鹽居然比北韓的氫彈危險？

韋恩的食．農．生活

「台灣鹽已經比北韓的氫彈更危險了」—方儉

原來台灣已經是軍事強國了，金小胖都要蹲下叫我們學長！原來氯化鉀是執行死刑用的啊，台鹽賣這種東西給我們吃，是不是比強冠還惡劣啊（怒怒怒怒）

好啦，笑破肚皮後，還是要來講點正經的，鉀到底對人體的功用是啥，鉀出現放射性到底恐怖不恐怖。

天啊！還不趕快提供給國防部反共復國啊。Q1：看到高金立委與方儉出來開記者會，質疑台鹽健康減鈉鹽、台鹽健康美味鹽、台鹽健康超鮮鹽這三種鹽怎麼含有這麼高的鉀40放射性同位素，拿來作比較的其他天然海鹽、岩鹽怎麼都沒有?

A：

1.1 因為這三樣鹽標榜低鈉鹽，所以添加了鉀啊!!!!! 其他的又沒加鉀。 1.2 鉀在自然界裡有三種同位素: 鉀39 （穩定的同位素，占93.3%），鉀41（占6.7%），鉀40（具放射性，占0.01%），這三種同位素本來就存在於自然界，鉀40本來就是人體裡主要放射性的天然來源喔。 1.3 相對的氯化鈉裡面的鈉，自然界中只有鈉23，是不具放射性的。所以鉀同位素才會帶放射性。 1.4 鉀對人體是必需的營養成分，成人一天約需攝取3500毫克的鉀。也就是說，你不吃低鈉鹽攝取鉀，你也要從各種食物裡面攝取鉀。只要吃任何天然食物攝取鉀，一定就會攝取到0.01%的放射性鉀40。好可怕喔，那都不要吃鉀好了，對不起，人沒有鉀就會抽筋、心臟病而死，這叫因噎廢食。

Q2：台鹽的低鈉鹽，氯化鉀特別高，是經過濃縮的。

A2：

Hello，放射性同位素這麼容易分離、純化再濃縮嗎？鉀39 鉀40分子量才差1耶，那要超高轉速的離心機才能把兩種分開吧，這可是以鈾製造核子彈的關鍵耶，這種技術可是受到美國嚴密監管的，台鹽會這個的話，台灣還要中山科學院幹嘛? 直接學習金小胖，我們在國際上再也不會受到欺侮了啊。 實際看看數據來算一下就知道嘛，根據文獻鉀40的放射活性在每毫克0.032貝克，而依照記者會資料，台鹽健康減鈉鹽每100公克含有24634毫克的鉀，計算起來那就是788.3貝克/百克，等於7883貝克/千克；而記者會呈現實測活度是8860貝克/千克。計算值與實測值其實差異在12%左右，我認為相當接近，濃縮如果造成效應才12%，那不如回家洗洗睡，那麼累幹嘛。

幹嘛研發核彈，灑鹽空中差可擬。

Q3：加了鉀的鹽是氯化鉀。氯化鉀是美國執行注射死刑用的。

A3：

怪怪，血管跟腸胃可是不一樣的東西吧，很多可以吃的東西，打到血管裡一樣出人命。不然請這位電力專家，把你拿來作比較，認為沒有毒的天然海鹽打一管進血管看看，如果你活下來，我就不得不承認氯化鉀真的很毒啊。

Q4：30年前衛生署（衛福部前身）是反對在食用鹽中加鉀替代鈉的……從這些檔案回顧歷史，當年的官員還有學養，顧及人民健康，現在的官，日子太好過了，根本不用功，也不研究。

A4：

嘴砲現在的政府，真是輕鬆又過癮啊，偏偏當初不是這樣的啊「行政院衛生署的意見卻認為，食鹽中增添鉀鹽並不合適，對抗高血壓應從低鹽飲食方面做起，至於加工食品用之食鹽，如醬油、鹹魚等，則可並用鉀鹽，以調整食鹽中的鉀／鈉之比例，但應就醫學及科學上先加以研究再依據相關法令規範使用。」當初政府是考量氯化鉀法規標準還沒訂定、台鹽也覺得還沒市場需求，所以不急著生產啊。跟放射性根本一點關係都沒有呀！！！

一樣重申，爆料食安前請多查查資料、問問真正的專家。「台灣鹽已經比北韓的氫彈更危險了」，嗯嗯，其實這根本就違反了南極公約啊啊啊....，要搞笑，我隨時奉陪喔，啾咪。

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