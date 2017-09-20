法操》死亡案件發生，該怎麼處理？

相驗是檢察官判斷死因和是否涉及犯罪的重要流程，從本案的例子可發現，如果相驗結果是意外死亡，就會有意外險理賠，而實務上不乏有人透過製造假意外來詐領保險金，更凸顯相驗的重要性。

文／法操司想傳媒

一位葉姓女子意外落崖的案件，在經過檢察官的調查後，反將其丈夫陳姓男子與其兒子，依詐欺以及加工自殺罪嫌移送法辦，這中間到底發生什麼事呢？

據媒體報導，陳姓男子原供稱，妻子因暈車的關係，因此停車讓她下車透氣，妻子因為覺得附近風景優美，因此坐在橋的護欄上自拍，才不慎導致墜落身亡。然而，檢察官依照邏輯推論，在暈車不適的情況下，一般人不會有看風景拍照的閒情逸致，而且從16公尺高的橋往下看，是會使人感到害怕的高度，坐在護欄上自拍並不合理。

此外，從陳姓男子與葉姓女子登記結婚至今，投保多家產物公司意外險共3400萬元，且在葉姓女子身亡後的第二天，陳姓男子就急忙向保險公司申請理賠，甚至類似的案情也發生在葉姓女子的前夫身上，引起檢警諸多懷疑和聯想。

涉嫌詐領保險金的男子陳政賢被送辦。（記者邱俊福翻攝）

經過兩個月的調查，桃園地檢署於2017年9月18日，依照刑法第 275 條第 1 項幫助他人使之自殺、刑法第 216 條及第 215 條行使業務上登載不實文書等罪，提起公訴。

檢察官仔細相驗 挖掘死亡真相

在這個案件中，由於檢察官的細心追查，才得以發現諸多疑點，這是檢察官重要的「相驗」工作。在非自然死亡或醫療機構病死的情況，都必須經過檢察官的相驗流程，才能辦理後事。在發生死亡案件時，檢察官會與法醫、檢驗員、派出所員警和分局偵查隊員前往現場勘驗。法醫或檢驗員驗屍後，會向檢察官說明死因，若死因明確，就會當場開據相驗屍體證明書；如果無法判斷死因，就會進一步解剖。

在檢察官充分了解情況後，地檢署長官就會依「是否可能涉及他人犯罪」，直接簽結或是進入偵查程序，因此，檢察官的相驗報告對於案情的發展會產生重大的影響。如果檢察官認為無涉及他人犯罪，就不會進入偵查程序，涉及犯罪的案件可能因此石沉大海。

警、消當時前往救援葉姓女子之情形。（資料照，記者李容萍翻攝）

在本案中，檢察官再次回到現場勘驗時發現，葉姓女子陳屍的位置，比起意外墜落，更像是自己向下跳，且警方調閱當地監視器發現，事發前一天與當天早上，陳姓男子的車輛都曾來到事發地點，疑似是來勘查地形。綜合多方疑點與調查，使檢察官並沒有以意外死亡作結，而是判斷葉姓女子為自願跳下，並依詐欺以及加工自殺罪嫌將陳姓男子移送法辦，檢察官的細心和追查真相的精神值得讚許。

相驗是檢察官判斷死因和是否涉及犯罪的重要流程，從本案的例子可發現，如果相驗結果是意外死亡，就會有意外險理賠，而實務上不乏有人透過製造假意外來詐領保險金，更凸顯相驗的重要性。其實，對於如此人命關天的工作，不僅檢察官要謹慎行事，在目前缺乏外部監督的機制下，有必要建立更嚴謹的相驗程序，以保障人民的權益。

本文經授權轉載自法操 死亡案件發生，該怎麼處理？