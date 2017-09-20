台灣回憶探險團》1964年9月20日， 彭明敏、謝聰敏、魏廷朝欲發表《台灣人民自救運動宣言》被逮捕

彭明敏曾表示：「雖然國民政府沒有公開談論『獨立』，但是大家都認為：政府如果堅持其立場和政策，它有一天必會從聯合國被驅逐出來；所以，最基本的問題是改革和重組，藉以創建一個與現實切合的政府。」

【歷史上的今天】



台灣回憶探險團

圖引用剪輯自 2008台灣人民自救運動宣言特展（https://goo.gl/DWjMda）

1954年底，已全面敗逃來臺灣數年的中華民國政權，在韓戰爆發美援挹注下得以苟活。此時對內大張旗鼓說著「反攻大陸，消滅共匪」的蔣介石與美國簽訂了《中美共同防禦條約》，其中在協防範圍將中華民國的部份侷限在臺澎地區、中華民國對中國的軍事行動須受美國同意的限制，1958年與美大使館的聯合公報上承諾「不憑藉武力恢復大陸人民的自由」（英原文：not use the force），形同放棄了以武力「反攻大陸」。

在這樣矛盾的背景下，時任臺大政治系教授的彭明敏與謝聰敏、魏廷朝共同起草了《台灣人民自救運動宣言》，主張「反攻大陸」已無可能，並提出「一個中國，一個台灣」、重新制定憲法以保障人權、以新國家身分加入聯合國等主張。這份文件原先打算以郵寄方式交給臺灣各界領導者，卻在印刷時洩漏，三人於1964年9月20日被捕。之後在國際壓力介入下，彭明敏從八年的刑期中被特赦，但他之後的生活還是處處受到監控，最終終於在1970年潛逃至瑞典。

1970年彭明敏初抵瑞典。（資料照，玉山社 提供）

彭明敏曾表示：

「沒有人相信「反攻大陸」。大家都認為，政府揚言代表中國是荒唐的，蔣介石對新疆、外蒙古和西藏的主張也是荒謬的；對沖繩和琉球群島企圖作類似的宣稱，更可笑的。我們感覺更嚴重的是政府對臺灣本身所做的不切實際的宣稱：它代表中國和「自由世界」，以及島上人民一致支持「光復大陸」。雖然沒有公開談論「獨立」，但是大家都認為：政府如果堅持其立場和政策，它有一天必會從聯合國被驅逐出來；所以，最基本的問題是改革和重組，藉以創建一個與現實切合的政府。」

1970年彭明敏（右）接受瑞典電視台訪問，談論台灣問題。（資料照，玉山社 提供）

不到10年，果然中華民國就被踢出聯合國。幾十年過去，也愈來愈少人相信「反攻大陸」的鬼話，但遺憾的是，臺灣至今依然無法「改革和重組，藉以創建一個與現實切合的政府」，依然得揹著宣稱代表中國的中華民國沈重包袱，在認同錯亂中走著永遠不可能被承認的路。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1964年9月20日， 彭明敏、謝聰敏、魏廷朝欲發表《台灣人民自救運動宣言》被逮捕