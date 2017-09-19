科技農報》田園城市也有循環農業：田裡有喵，貓糞堆肥的創新友善農法

科技農報

貓便當土，土養人，人護貓；桌上的每一餐，都是街貓重生的機會

牛糞、雞糞、或廚餘做成堆肥資材不奇怪，「貓糞廢棄物」也能拿來種田！由科技農報發起的募資案「田裡有喵」，就是把廢棄貓砂、貓糞、加上貓尿，製作成堆肥，再販售以貓便當土種植的農產品，做為中途之家經營的收入。農業X浪貓X環境，這項跨界結合的計畫即將募資成功，成為台灣第一個「民間自發的田間試驗計畫」。

團隊將貓糞堆肥命名為「貓便當土」，堆肥裡超過8成都是木屑，農民可以當作有機質肥料使用。今年收成的喵喵米，就是貓便當土模式的範本。以農業科學精算猫便當土的功效後，團隊決定量化友善農法對環境效益的方法。

農友使用貓便當土，改良田間土壤性質，減少化學肥料的使用，達到友善環境的目標。拼圖喵中途之家則契作使用貓便當土的農作物，販售給支持計畫的貓友們，達到貓咪自給自足的目標。

科技農報發現「貓便當土」，能夠改善土壤保水性，增加有益微生物的多樣性，但還缺乏實際的田間數據支持這些結論。藉由募資案，科技農報將在坪林的茶園中開始進行試驗，調查土壤性質，實際量化友善農法對環境的貢獻。農業與流浪貓的異業合作，不但鼓勵農民進行友善農法的耕作方式，也讓貓咪中途之家永續經營，達成人、貓、環境，三方共好的目標。

本文經授權轉載自科技農報 田園城市也有循環農業：田裡有喵，貓糞堆肥的創新友善農法