Outside》世界顛倒之際，一位美國人發起了全國倒立週

透過一個有趣的動作,在倒立之餘,嘗試改變自己的生活態度,以另一個角度觀看世界。

BILLY TONG

1940年,是美國社會躁動不安的一年。納粹德國先後攻克法國等國,大半個歐洲成為戰場,當時珍珠港事件尚未發生,美國仍未捲入可怕的世界大戰,但一鼓不安情緒,早已在美國社會迅速蔓延。

1929-1939年的美國大蕭條

加上,經濟大簫條還未結束,美國社會一片簫條;1940年又是美國大選年,小羅斯福總統尋求第二度連任,迎來共和黨人威爾基 (Wendell Willkie) 的挑戰,社會就著歐洲戰事和經濟大簫條進行激辯。

面對種種令人不安的事,在很多美國人眼內,世界就像顛倒了似的,惶惶不可終日。

在1940年10月,當歐戰正酣,意大利部署入侵巴爾幹;同時,美國史上最關鍵的總統選舉活動,又接近尾聲時,一名來自加州埃爾西諾( Elsinore )的年輕報紙編輯克里恩 (Hub Crehan) ,決意把顛倒了的世界,重新倒轉過來。

他的做法很簡單,就是邀請全國人民一起倒立。克里恩終於在1940年10月21至28日發起了全國倒立週 (National Headstanding Week)。

克里恩之所以有這個構思,是因為他看了一份標題為《腳踏實地》(Keep Your Feet on the Grand) 的社評,文章勉勵憂心忡忡的國民要腳踏實地,務實過活。

克里恩看過文章後,很本能地問:「為什麼?」然後,他愈想愈不對勁,或者有時候,雙腳離地,比腳踏實地更好。

他認為美國人太忠於現狀,所以說的話,看的事,想像的東西,都變得陳腔濫調,從而抑壓了思考和想像的空間。

他希望人們可一改往日的思維,如把諺語「後見之明,比先見之明好」(Hindsight is better than foresight),改寫成「從低處看,比從高處望好」(bottomsight is better than topsight) 。於是,他在自己的每週專欄,發起全國倒立週,希望人們以倒立,把世界顛覆過來。

克里恩的專欄一出,南加州各地的人一呼百應,遠至東岸的賓夕法尼亞州,也有人參與克里恩的全國倒立週,倒立之餘,嘗試改變生活態度,以另一個角度觀看世界。究竟實際有多少參與全國倒立週,人們無從得之,相信大部份參與者都是埃爾西諾的本地人。

克里恩的故事,當年美國老牌周刊《生活》(Life) 也有報導,Mashable和多個體操網站今年也有轉載。

近年,隨著瑜伽普及,倒立成為西方新興的小運動,被指可以訓練專注力,改善免疫力、平衡力和促進血液循環及腸道健康。當覺得世界灰暗得讓人精神顛倒時,我們可以學習克里恩的幽默精神,空閒時,也不妨嘗試倒立起來,健康之餘,也可以換一換觀看世界的方式。

來源:Mashable、NDTV、Life

本文經授權轉載自Outside:世界顛倒之際,一位美國人發起了全國倒立週