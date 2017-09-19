Outside》世界顛倒之際，一位美國人發起了全國倒立週

透過一個有趣的動作，在倒立之餘，嘗試改變自己的生活態度，以另一個角度觀看世界。

BILLY TONG

1940年，是美國社會躁動不安的一年。納粹德國先後攻克法國等國，大半個歐洲成為戰場，當時珍珠港事件尚未發生，美國仍未捲入可怕的世界大戰，但一鼓不安情緒，早已在美國社會迅速蔓延。

1929-1939年的美國大蕭條

加上，經濟大簫條還未結束，美國社會一片簫條；1940年又是美國大選年，小羅斯福總統尋求第二度連任，迎來共和黨人威爾基 （Wendell Willkie） 的挑戰，社會就著歐洲戰事和經濟大簫條進行激辯。

面對種種令人不安的事，在很多美國人眼內，世界就像顛倒了似的，惶惶不可終日。

在1940年10月，當歐戰正酣，意大利部署入侵巴爾幹；同時，美國史上最關鍵的總統選舉活動，又接近尾聲時，一名來自加州埃爾西諾（ Elsinore ）的年輕報紙編輯克里恩 （Hub Crehan） ，決意把顛倒了的世界，重新倒轉過來。

他的做法很簡單，就是邀請全國人民一起倒立。克里恩終於在1940年10月21至28日發起了全國倒立週 （National Headstanding Week）。

克里恩之所以有這個構思，是因為他看了一份標題為《腳踏實地》（Keep Your Feet on the Grand） 的社評，文章勉勵憂心忡忡的國民要腳踏實地，務實過活。

克里恩看過文章後，很本能地問：「為什麼？」然後，他愈想愈不對勁，或者有時候，雙腳離地，比腳踏實地更好。

他認為美國人太忠於現狀，所以說的話，看的事，想像的東西，都變得陳腔濫調，從而抑壓了思考和想像的空間。

他希望人們可一改往日的思維，如把諺語「後見之明，比先見之明好」（Hindsight is better than foresight），改寫成「從低處看，比從高處望好」（bottomsight is better than topsight） 。於是，他在自己的每週專欄，發起全國倒立週，希望人們以倒立，把世界顛覆過來。

克里恩的專欄一出，南加州各地的人一呼百應，遠至東岸的賓夕法尼亞州，也有人參與克里恩的全國倒立週，倒立之餘，嘗試改變生活態度，以另一個角度觀看世界。究竟實際有多少參與全國倒立週，人們無從得之，相信大部份參與者都是埃爾西諾的本地人。

克里恩的故事，當年美國老牌周刊《生活》（Life） 也有報導，Mashable和多個體操網站今年也有轉載。

近年，隨著瑜伽普及，倒立成為西方新興的小運動，被指可以訓練專注力，改善免疫力、平衡力和促進血液循環及腸道健康。當覺得世界灰暗得讓人精神顛倒時，我們可以學習克里恩的幽默精神，空閒時，也不妨嘗試倒立起來，健康之餘，也可以換一換觀看世界的方式。

來源：Mashable、NDTV、Life

本文經授權轉載自Outside：世界顛倒之際，一位美國人發起了全國倒立週