郭老師的跑步教室》全球山徑越野賽熱潮方興未艾

台灣未來的越野賽事目標是加入UTMB系列賽事，變成全球性越野賽事的一站，把台灣的山地美景展現在全世界面前，新上任體育署署長注意到近年世界越野賽的流行，召集登山協會和超馬運動協會（原超馬跑者協會）開始進行越野山徑賽事的規劃，對愛好大自然的跑者來說是件令人雀躍的好消息。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

這幾年每到8月底，法國白朗峰山區一個名叫霞慕尼（Chamonix）的小鎮，都會湧進幾千名身上裝備齊全、攜帶大包小包的愛跑者，這些人大多數是歐洲的越野跑者，今年亞洲面孔不少，最大群是來自中國的越野跑者，今年有數百名大陸跑者去參賽，其實它不是一個比賽，而是六個比賽連在一起成為一週（8／28－9／3）的系列賽，名稱叫UTMB系列賽，範圍涵蓋法國、義大利、瑞士三國、都是環白朗峰山區的越野山競賽。這些賽事的距離與難度都不同，列表於下：

（作者製表）

2003年開始的UTMB儼然已經是山徑越野賽的代名詞，本來是冬天著名滑雪場的霞慕尼小鎮已經升格成山徑越野賽的聖地。全球高手雲集，把小鎮擠得水洩不通，幾年下來，賽事管理與經營已經十分成熟，沿途經過的小鎮居民都把它當成節慶大事來辦，街道上滿滿的加油群眾，當參賽者從孤獨漫長又艱苦的山路出來，蹣跚地走進小鎮進行補給時，都會給熱情無比的民眾逗得疲勞全消，偶而還給路過的跑者來個國歌演奏加油，讓來自不同國家的參賽者驚喜連連，怪不得每年賽事一結束，就開始明年的報名，又因為報名太踴躍，大會只好定下重重關卡，要求跑者先去參加系列賽中其他賽事取得積分再來參賽。

UTMB系列賽，範圍涵蓋法國、義大利、瑞士三國、都是環白朗峰山區的越野山競賽。（維基共享）

今年天氣惡劣，大會為了安全還修改了部分路線，退賽的人數比以往都多，亞洲選手排名第一的是日本跑者隆司土井，成績是23:36:47，總名次25。中國著名越野男跑者楊家根以26:27:52拿總名次49，亞洲第三，前兩名都是日本跑者。女生方面，總成績第四名是日本跑者丹羽薫，她以27小時31分39秒完賽，被形容為「非典型，天才跑者」，身份是上海企業總裁的馬妍星以29:56:40獲得女子組12名，也是亞洲第二人，她比去年進步五小時之多。台灣選手部分，代表Salomon品牌的選手鍾易霖這次以36小時32分09秒完成比賽。這次前往參賽UTMB系列賽的台灣選手，從CCC組、TDS組、到UTMB有十多人。

近年來湧起一陣山徑越野賽的熱潮，系列賽、國際性聯盟紛紛出現，大家都被這些英文縮寫搞亂了，以下就分聯盟組織和系列賽兩分類，嘗試把它們說分明。

在協會組織方面，介紹三個組織，最早成立的是「世界山嶽跑步協會」（World Mountain Running Association, WMRA），它早在1984年就成立，是國際田徑總會（IAAF）支持的協會，位階與國際超馬總會（IAU）類似，會員是各國的田徑協會或是山嶽跑步協會，每年有世界盃錦標賽，也有給青少年和大齡者參與的錦標賽。不過，鋒頭似乎輸給1992年成立的「國際天際跑聯盟」（International Skyrunning federation），該組織鼓勵跑者在最短的時間內從起點到達最高峰，是上升高度和山徑技術性的挑戰，目前一年全球約有200場該聯盟賽事，有來自65個國家的約50,000名跑者參賽。他們對越野山徑賽事的定義是為「在高度超過2000m高度的山上跑步，爬坡難度不超過II°等級，傾斜度超過30％」。

最晚成立，但是最受矚目的是「國際山徑跑協會」（International Trail-Running Association，ITRA），2012成立，此協會制訂了山徑越野賽事的定義與賽事難度分級辦法。對於山徑越野賽事的定義是「人工鋪設的路面長度不超過總競賽距離長度20%，參賽者必須全自助或半自助完賽」。關於距離的分類有四類：

Trail: Under 42 km 越野山徑 Trail Ultra Medium （M）: 42 km to 69 km 中等距離越野山徑 Trail Ultra Long （L）: 70 km to 99 km 長距離越野山徑 Trail Ultra XLong （XL）: 100 km and more 超長越野山徑

賽事難度評估方式是：

1. 總長度+上升高度／下降高度，例如賽事距離是90公里，上下爬升與下降是1200和600米，則基本分數是90+（1200/600）＝92 2. 補給站數目越多和繞圈越多都會減分

根據分數給予賽事難度分級：

（作者製表）

這個客觀的辦法訂出之後，山徑跑步系列賽事都可以去該協會認證，得到賽事難度等級，讓參賽者事先可以瞭解賽事難度。一部分跑者認為規則並非沒有缺點，例如上升3000米，下降也3000米，代表賽道起伏很大，照說難度高，但是依公式算起來，這部分分數只有1，總分幾乎都只能反應距離難度而已。

在系列賽部分，有兩個系列賽最出名，其中UTMB系列賽在前兩段已經介紹過，另一個出名的系列賽是世界越野超級馬拉松巡迴賽（Ultra-Trail World Tour，UTWT），於2013成立，是國際超級馬拉松總會（IAU）合作系列賽事，加入系列賽條件有：

a.賽事總距離大於或等於100 公里 b.大會需有官方的網站 c. 賽事參賽者至少500人 d. 必須是一項國際賽事，至少有20個國家的跑者參賽 e. 必須至少舉辦二年以上。

目前該系列一年有24場賽事，年初第一場就是亞洲非常出名的香港100公里越野賽，我們台灣未來的越野賽事目標是加入該系列賽事，變成全球性越野賽事的一站，把台灣的山地美景展現在全世界面前，新上任體育署署長注意到近年世界越野賽的流行，召集登山協會和超馬運動協會（原超馬跑者協會）開始進行越野山徑賽事的規劃，對愛好大自然的跑者來說是件令人雀躍的好消息。

以往兩個台灣山林管理機關林務局和國家風景管理處，對於開放山徑辦跑步比賽的態度較保守，我們其實很理解，因為舉辦山徑越野賽事對於保育山林為責任的單位來說，並不是職責範圍。加上我們對台灣特殊的天氣與地理環境的瞭解，認為比賽時，在短時間內，一群人重重地踩踏山徑，會破壞我們台灣脆弱的山徑，而主張在台灣越野山徑賽應盡量在林道上舉辦，一方面不破壞山徑，一方面也便於醫療急救，安全性高。目前超馬運動協會已經開始進行林道的探勘，2017-2018年賽季就會開始有山徑越野賽事，請大家拭目以待囉！