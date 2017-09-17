自由開講》蔣介石的掠奪，何時還給台灣人民公道？

曾勁元

本月二十號即將有一場關於「私產與國產爭議」的法庭言詞辯論，當事人包括高雄連家汽車修理廠、台中張家果園以及南投陳家高山茶園等業主及原墾農，還牽涉前任與現任元首、土地銀行等。這案件所凸顯的，是中國台灣當局（中華民國）在這塊地上的統治地位合法性的根本問題。

高雄連家汽車修理廠、台中張家果園以及南投陳家高山茶園，被政府以「霸佔國土」名義強行拆毀，因而告上法院。這三個案件的共同點，都是從日本時代所存續的台、日共營私產，被後來的「中華民國」收歸國有，其後又被以強佔國土的名義拆毀。這樣的私產與國產的爭議，關鍵在於兩個層次：

第一，「中華民國」在台灣的地位本質問題；第二，「中華民國」是否有權利將私產轉為國產？

首先，「中華民國」與台灣本質上的關係是什麼？我們回顧歷史事實。二戰後《對日和平條約》中，日本並未提及台灣的主權歸屬，當時的同盟軍最高統帥麥克阿瑟發布了《一般命令第一號》，蔣介石受命前來台灣「執行佔領」，台灣實質上成為美國的「軍事占領地」，而蔣介石政權僅只是代表同盟軍託管台灣。

因蔣介石政權（中華民國）僅是受命託管台灣，仍須受同盟軍節制，1946年同盟軍會議發布1651號軍事訓令，其關鍵內容：日本政府財產及日人私產，由同盟軍的代表蔣介石接管，但必須作帳紀錄，並交給占領國：美國。而人民之私產，繼續由人民持有，接管方不可任意沒收人民的私產，這其中自然包含台灣人與日本人共營的資產。

據此，即使蔣介石政權在1947年成立「日產接收委員會」，也都必須遵守當時的同盟軍1651號軍事訓令。但是蔣介石其後以恐怖統治 （二二八）、土地銀行繼受日本銀行資產等手段，強行將台、日共營私產轉為「國產」，此乃不合法的行徑。在當時這段不正義的掠奪歷史之後，中華民國政權的繼承人，續以「強佔國土」的名義拆除土地上的私人產業，其是否具合法性？顯而易見！

蔣介石政權在1947年成立「日產接收委員會」，也都必須遵守當時的同盟軍1651號軍事訓令。但是蔣介石其後以恐怖統治 、土地銀行繼受日本銀行資產等手段，強行將台、日共營私產轉為「國產」，此乃不合法的行徑。（圖：國家檔案局）

數日後的法庭辯論，欲釐清私產或國產的爭端，勢必面對本文上述的歷史事實與法律文件，如此不僅在法庭上確立拆除私產的正當性與否，更可進一步澄清「中華民國政權」本質上屬於受命託管的事實，或許將可為台灣的國家地位爭議帶來新的局面，吾人拭目以待！

（建國黨秘書長、律師）

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