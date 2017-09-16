無以酩狀》Thorn：《倫敦呼叫》成長的路難免荊棘

「荊棘」的系列調酒是一股入喉的刺激，接著苦韻轉為甘甜，草本滋味須臾成花果香；經歷過人生的阻礙挑戰，最後在吧台上化成一杯酒值得沉吟品嚐。

縮梭

1979年，充滿動盪、移工、嬉皮與龐克的英國社會瀰漫不安定氣氛，龐克音樂陪著許多不滿的民眾聲嘶力竭；以此為背景的青少年成長電影《倫敦呼叫（London Town）》，以當時衝擊樂團（The Clash）的音樂串連起畫面，讓時代與激昂的情緒密不可分。

憧憬倫敦生活，想要尋回失聯母親的15歲少年切伊，在父親住院後必須扛起家庭生計，諸般壓力使得他必須認清一切現實。

《倫敦呼叫》是部龐克音樂與青年成長電影。（圖：Dutch Tilt Film）

學著身為一家之主後才慢慢明白，過去一直無法體諒父親所選擇割捨的勇氣，決定守護孩子與家庭所面對的犧牲；即使被自己的兒子惡言相向，也還是咬牙撐持下去。切伊的父親在年輕時也曾經組過樂團，取名「荊棘（Thorn）」，嘗試逐夢唱出自己的心聲。

1900年，哈利．強森（Harry Johnson）在《New and Improved Bartender‘s Manual》中記錄一款名為「荊棘（Thorn Cocktail）」的調酒。以30毫升卡里薩亞酒（Calisaya，源自西班牙苦味奎寧藥草酒）、各15毫升老湯姆琴酒（Old Tom Gin）與法式苦艾酒（French Vermouth，或稱Dry Vermouth）、少量柑橘苦精（Orange Bitter）冰鎮攪拌，口感是複雜的草本甘苦交疊。

使用Old Tom Gin調製，將French Vermouth換成Italian Vermouth的Thorn Cocktail。（圖：藏書票 Exlibris）

同一本酒譜手冊裡，另一款「黑荊棘（Black Thorn，結成的果實稱為黑刺李，常被做成果醬與製酒，不適合直接食用）」調酒，則是使用愛爾蘭威士忌（Irish Whiskey）為基底，加上一樣比例的法式苦艾酒，再加進少量布克苦精（Boker's Bitter）與艾碧斯酒（Absinthe），攪拌濾冰倒入雞尾酒杯中。顯著的茴香撲鼻，入喉是威士忌展現粗獷力道卻又有藥草調性，收尾是花香與一點果味。

美國資深調酒師作家格瑞．雷根（Gary Regan）於2003年出版的《The Joy of Mixology》將 「黑荊棘」以類似曼哈頓（Manhattan）方式呈現；使用愛爾蘭威士忌與義式苦艾酒（Italian Vermouth，或稱Sweet Vermouth）2比1的比例，一樣再加入少量苦精與艾碧斯酒，冰鎮攪拌，帶有深色莓果與桶陳風味，茴香甘草的風味貫串其中。

Gary Regan版本，以Jameson調製的Black Thorn。（圖：藏書票 Exlibris）

近代英國調酒師暨作家－西蒙．迪佛德（Simon Difford），則是認為這杯「黑荊棘」的原始酒譜太過嗆口，遂於2016年適逢紀念愛爾蘭主保聖人的聖派翠克節（Saint Patrick's Day）這個節日期間，將原本使用的法式苦艾酒改為法式苦艾酒與義式苦艾酒各半；調整過後的酒譜顯得柔順平衡。

1937年威廉．塔林 （William J Tarling）在倫敦出版的《Café Royal Cocktail Book》之中雖然一樣有款調酒取名「黑荊棘」，卻是使用黑刺李琴酒（Sloe Gin）為基底。以20毫升黑刺李琴酒與10毫升義式苦艾酒、少量柑橘苦精調製，更帶有蜜餞、紅棗等甘甜口感；雖然酒精濃度較低，使用黑刺李琴酒倒也符合「黑荊棘」酒名。

2010年帝亞吉歐世界調酒競賽（Diageo World Class）日本冠軍－渡邊匠（Takumi Watanabe），以經典調酒「黑荊棘」變化出另一款新式經典－「紅荊棘（Red Thorn」」。

45毫升愛爾蘭威士忌、30毫升法式苦艾酒、15毫升覆盆莓糖漿、5毫升檸檬汁、少許綠色夏翠斯藥草酒（Green Chartreuse）和艾碧斯酒，搖盪後濾冰倒入馬丁尼杯內，擠壓檸檬皮為飾。

「紅荊棘」多了覆盆莓與檸檬汁酸甜口感，依舊有夏翠斯藥草酒與法式苦艾酒、艾碧斯帶來的豐富草本滋味，整體而言變得平易近人。

渡邊匠版本，加入覆盆莓風味的Red Thorn。（圖：藏書票 Exlibris）

「荊棘」的系列調酒是一股入喉的刺激，接著苦韻轉為甘甜，草本滋味須臾成花果香；經歷過人生的阻礙挑戰，最後在吧台上化成一杯酒值得沉吟品嚐。

《倫敦呼叫》電影裡能看到不同個性的逐夢與叛逆者，當然還有大量衝擊樂團替自己與民眾發聲的節拍。像是忿懣又像哀悼的歌詞，一句句是無奈也是不滿，卻又隱約帶著一絲期待；懷抱著信念才有機會讓人接近天堂。

今晚你打算喝哪一款「荊棘」，打算如何在生命裡披荊斬棘？

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）