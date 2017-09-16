Lin bay 好油》沒人會出錯的主管機關，出事也是剛好

這次發生戴奧辛蛋的鴻彰畜牧場就是使用自配飼料才出問題，自配料的部分正是目前的管理漏洞，而主管機關未來對於自配料的管理態度又是什麼？看來連農委會自己都不知道。

Lin bay 好油

短短不到半年的時間，雞蛋就出包兩次，一次是戴奧辛汙染，一次是芬普尼汙染，無三不成禮，這個月又有禽流感疫情爆發。

禽流感就和普通人感冒一樣，與氣溫有關，天冷時多、天熱時少，但連這麼高溫的九月都出現禽流感疫情，就可據此推論禽流感病毒已逐漸在地化了。而以台灣目前的管理狀況，不出事才是奇怪。

不受重視編制少業務又多的管理單位

廣義的農業講的是農、林、漁、牧四個領域，狹義的則只有農（農糧這個領域），農委會是走廣義農業，所以這四個領域之中農有農糧署、林有林務局、漁有漁業署，牧有畜牧處，前面三個都是三級機關，不在農委會本部裡，但負責「牧」的畜牧處就很慘了，會內單位下轄六個科，在人員的編制上遠比其他三個三級機關小很多，但業務的複雜性卻又高出很多。

畜產品不算重要嗎？畜產品在我國農業產值貢獻高達1650億以上，佔了農業產值32.2%的比例，從數字上來看當然很重要，但畜產品的主管機關編制卻如此之小，難不成個個都是天生神力，一個打十個？農糧產值佔了農業產值51.6%是三級機關很合理；漁業產值佔16.1%也是三級機關還說得過去，但連林業產值佔0.04%都是三級機關了，為什麼畜牧的管理機關卻如此不重要？台灣畜產從業人員超過60萬，也是個龐大的數字，如果農糧署都能有四個分署這樣龐大的編制，為什麼沒有一個畜產署來管理本土畜產業，而是一個畜牧處？

甚至從未來農業部的規劃中也可以看到農漁林都是署級單位，但畜牧還是一樣維持為會內單位，也不難看出未來將持續悲劇。強烈呼籲政府應重視畜產業，並規劃成立畜產署才是正途。

從未來農業部的規劃中也可以看到農漁林都是署級單位，但畜牧還是一樣維持為會內單位。（圖：本報資料照）

沒人會出錯的主管機關

從2013年起，食藥署委託成功大學針對市售食品進行戴奧辛含量監測，戴奧辛是食藥署固定監測的環境賀爾蒙，如果環境持續惡化，監測到的數值應該會緩慢升高，如果是區域性污染，當然也會有區域性升高的情形，戴奧辛毒蛋事件中，成大所檢測到的5.2皮克／克脂肪的戴奧辛含量遠大於一般環境的汙染值。而2014年檢測出一起戴奧辛鴨肉超標事件，4次檢出值都超過15皮克／克脂肪，但最後三個主管機關環保署、農委會、食藥署共同認定，該案是「偶發事件」，所以大家都沒有責任，誤會一場。那今年戴奧辛蛋的汙染源究竟是什麼？不好意思，按前例同樣是誤會一場。

戴奧辛毒蛋事件中，成大所檢測到的5.2皮克／克脂肪的戴奧辛含量遠大於一般環境的汙染值。（圖：彰化縣政府提供）

「偶發事件」大家都沒有責任嗎？以單場飆高的數值幾乎就可以說明是飼料遭受汙染，但農委會陳吉仲副主委卻公開表示戴奧辛是環境汙染所致，而追查汙染的源頭不是農委會責任，用這種方式來說明是環境汙染飼料，農民是受害者，責任往外推，好官我自為之。

魔鬼就在細節裡

蛋雞都需要補充鈣質，補充鈣質的添加物之一就是蚵殼粉，蚵殼粉在台灣早已被廣泛使用在家禽飼料，做為鈣質補充來源，台灣生產的蚵殼粉有沒有可能驗出戴奧辛？

筆者走訪了一間地下蚵殼粉廠，看到蚵殼粉經過簡易分篩之後就進入鍛燒，但一旁放置的蚵殼中還是殘留尼龍繩，這些帶著尼龍繩的蚵殼經過機器高溫鍛燒就形成蚵殼粉，這樣生產的蚵殼粉如果有戴奧辛殘留的問題一點也不讓人意外，一旦含有戴奧辛的蚵殼粉被當做蛋雞飼料添加劑使用時，請問這還算是環境汙染嗎？ 還是說，這種地下工廠農委會管不到？食藥署、環保署當然也管不著，因為三不管，所以大家都沒責任？

蚵殼簡易分選。（圖：作者提供）

經過挑選的一樣殘留尼龍繩（紅圈處）。（圖：作者提供）



被挑選出過多尼龍繩的蚵殼。（圖：作者提供）

既然蚵殼粉被當成飼料使用，主管機關當然是農委會，與其想方設法推責，不如好好思考如何防止這種戴奧辛蚵殼粉流入飼料使用，這遠比把雞蛋檢驗戴奧辛列為常規檢驗重要多了。但農委會卻還把過去的戴奧辛鴨蛋的處理方式拿出來比較，表示比起過去全面撲殺，這次只限縮到個位數蛋雞場，溯源機制和過去相比進步非常多，社會應給予肯定。可以這麼自我感覺良好，真令人嘆為觀止。

看不到就當不知道，無責最省事

因為過去曾有工業級硫酸銅混入飼料事件發生，法令因此修改要求飼料業者只要使用含重金屬、微量元素的輔助飼料，一定要申報原料來源，只是這樣的做法防君子不防小人，法令只能管束合法的飼料廠，非法的地下飼料廠主管機關就眼不見為淨了，這次發生戴奧辛蛋的鴻彰畜牧場就是使用自配飼料才出問題，自配料的部分正是目前的管理漏洞，而主管機關未來對於自配料的管理態度又是什麼？看來連農委會自己都不知道。

2012年工業硫酸銅混入飼料

2014年戴奧辛鴨肉汙染

2017年戴奧辛雞蛋、芬普尼雞蛋

2018年？

又會出現什麼樣的汙染事件？