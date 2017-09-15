林濁水觀點》危機！台灣人當總統台灣人認同反下滑（一）台灣人當總統，社會台灣人認同反創新低

過去無論是台灣朝野或北京都有一個共同的刻板印象—民進黨執政是台灣人認同和台獨意識高漲的關鍵，因此國共聯手駡陳水扁，而獨派對陳水扁感激得不得了，但是經過台灣國族認同趨勢的民意調查檢驗下來，事情的真相和兩岸紅藍綠共同擁有的刻板印象完全相反。

林濁水

游盈隆的台灣民意基金會不久前公布的民調數據，最令人驚心的還不在於蔡總統的民調再創新低，而是和2016年5月調查比較，台灣人認同下降8.8%，中國人認同上升2.5%，台灣人中國人雙重認同的也上升4.5%。

調查出同樣變化的還不只是游盈隆的民調。政治大學選舉研究中心也同樣的發現，台灣人認同在2016到2017年之間下滑，只是幅度稍小，只有2.2%。長期追蹤調查台灣國族認同的政大選研中心，還發現台灣人認同已經連續下降了3年— 這是從1992年以來從來沒有發生過的事。

依選研中心調查，馬總統上台後，台灣人認同從43.7%上升到2014年達到歷年最高峰，是60.6%，任內最後一年稍降，成為59.5%，在任的8年中累積上升了15.8%。8年間，有6年是上升，只有兩年是下降，但兩次都只下降1%，不料，在獨派的民進黨籍台灣人總統領導之下，反而發生連降兩年，而且每次下降幅度都超過馬總統時代，如今已經創了5年來的新低，這現象實在令人又驚又沮喪，甚至不甘願。

最新的民調最令人驚心的不在於蔡總統的民調再創新低，而是和2016年5月調查比較，台灣人認同下降8.8%，中國人認同上升2.5%，台灣人中國人雙重認同的也上升4.5%。（本報資料照）

只是，假使把時間拉長，從1992年開始檢查，我們還會發現一個更令人瞠目結舌的事實：

依政大選研中心民調是這樣：

李登輝總統時期：

1992～1999，7年間台灣人認同從17.6%上升到39.6%，共22%，年平均每年3.14%，其間只有在1995～1996年下降了一次。

陳水扁總統時期：

1999～2007，8年間從39.6%上升到43.7%，共上升了4.1%，每年平均0.51%，其間3度下滑，其中又有一次長達兩年，創12年第一次的記錄。8年中上升4年，下降也4年。

馬英九總統時期：

2007～2015，8年間從43.7% 上升到59.5%，共上升13.8%，每年平均1.72%，其間上升6年，下降兩年。

蔡英文總統時期：

2015～2017，兩年全部下降，從59.5%降到56.0%降低 3.5%，每年平均 - 1.75%。

台灣人中國人認同趨勢分佈圖。（圖：政大選舉研究中心）

過去無論是台灣朝野或北京都有一個共同的刻板印象—民進黨執政是台灣人認同和台獨意識高漲的關鍵，因此國共聯手駡陳水扁，而獨派對陳水扁感激得不得了，但是經過台灣國族認同趨勢的民意調查檢驗下來，事情的真相和兩岸紅藍綠共同擁有的刻板印象完全相反。台灣人國族認同25年來的發展趨勢居然是國民黨執政時是台灣人認同都大幅上升；相反的，民進黨當總統時，台灣人認同不是下降（如蔡英文擔任總統時），就是上升非常緩慢，像陳水扁8年平均只上升0.51%不到馬總統1.72%的三分之一，更只有李總統時3.14%的六分之一。這事實太驚人了。

施政滿意度低使台灣人光榮感受傷嗎？

一個簡單的解釋是：因為施政令民眾失望，以致於台灣人光榮感受傷的結果，例如游盈隆似乎就這樣解釋。這解釋聽起來合理，因此，無論如何，賴清德如果能擺脫閣揆成為總統的代罪羔羊的宿命，那麼台灣就有機會擺脫17年來台灣人，尤其是民進黨主席當總統台灣人認同反而下滑的反趨勢。

但是民進黨人當總統令民眾不滿是台灣人認同下滑的唯一原因嗎？問題會這麼單純？

到底國族認同是天大地大的事，無論如何我們非深入探討不可。