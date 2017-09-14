胡，怎麼說》加薪3％的期待與怕受傷害

胡文輝

閣揆賴清德的起手式，軍公教及約聘人員115萬人全面加薪3%，30萬退休軍公教（含帶頭反年改退將退官）也比照調整月退金，國營及官股企業紛紛跟進。

與「官」方相關的人，看的到、明年一月起就拿的到；民間的反應則不像官方一片熱，大部分勞工心情是：既期待，又怕落空受傷害！

加薪人人愛，除了出錢的人。政府帶頭加薪，預估一年要240億元，而且以後除非減薪，這240億元成了每年都要增加的支出，出錢的是納稅人，要求政府拿出績效來，是最謙卑、最起碼的要求。

這次加薪採平頭式加3%方式，愈高階的加愈多，金管會馬上跟進，宣布轄下16家單位都加3%，他們的薪水本就高出一般公教人員，證交所、櫃買中心等的董事長、總經理，年薪高達590萬元以上，期交所董座更逾800萬，再加薪就肥上加肥了。

金管會周邊單位不少是金管會人員轉任或政治酬庸，其他國營及官股企業也是如此，紛紛跟進加薪。

閣揆賴清德的起手式，軍公教加薪3%，民間的反應則不像官方一片熱，大部分勞工心情是：既期待，又怕落空受傷害。（記者朱沛雄攝）

人民當然有權問：加薪肥了誰？

行政院發言人徐國勇稱，加薪是為「給人民利多」。

出錢的納稅人當然有權問：利多在那？

行政院提出加薪理由包括促進消費及經濟成長，消費者物價指數（CPI）年增率只會增0.04%，如果民間企業也跟進加薪3%，明年薪資成長約1000億，政府及民間總共加薪1240億，GDP可成長0.6%。

GDP可望成長0.6%，必須實證才行，目前只是政府預估值，而且，若加薪真能帶動消費及經濟成長，通膨是必然現象，但CPI估值怎麼增加那麼少？

至於民間加薪那1000億元，更只是政府單方面期望值而已，目前跟進的大都是官字相關企業，工商團體巨頭喊跟進，但他們只能管自己的企業。占台灣最大多數的100多萬家中小企業，跟進否？跟得起否？

家家都有一本不同的難唸經，政府能給答案嗎？

除了國企、官股相關企業之外，約7、800萬勞工在中小企業服務，因政府帶頭加薪，他們對加薪則是既期待、又怕落空薪水落後更多受傷害。

加薪，是賴揆新閣新政的漂亮起手式，但必須劍及履及、腳踏實地的把台灣的經濟從困境拉起來，把餅做大，人民才有利多。否則，一年240億、年年240億，就如拋入大海，激不起多少浪花。