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文化銀行》天公疼憨人，全臺唯一手工印模──鄭永斌的印模夢工廠

強烈的使命感讓他堅持手工超過30年，刻過幾乎全台灣的印模。當年畫畫得獎的小學生、攜木刀漂泊的少年早已長大，如今鄭永斌落腳台中太平，一刀一鑿，刻畫傳統好滋味。
作者： 文化銀行
2017-09-14 12:13
 | 2017-09-14 12:13

文／顏麗家　圖／顏麗家
責任編輯／邵璦婷

生活中常見的傳統糕餅類，不論是紅龜粿、月餅、還是綠豆糕，上面總會印上充滿古意的花紋，你是否曾經想過這些花紋都是從哪裡來呢？

台中大興十五街的一座透天厝，看似普通的民宅卻傳出陣陣鋸木聲，門內老師傅精雕細琢，手中的印模儼然成形──這裡是浣豐食品模具行，老闆鄭永斌從民國75年開業至今，生產近乎國內所有印模，「玉珍齋啦、一福堂啦、甚至高雄的舊振南、吳記啦」他細數：「全台的大廠家都跟我拿過模子。」

生意忙碌的鄭永斌。/顏麗家攝

年尾囡仔讀冊憨慢　只對藝術有興趣

今年56歲的鄭永斌出生在台中北屯，「我是年尾囡仔，讀書又晚讀一年」，幼時還患有小兒麻痺，求學過程艱難。雖然「讀冊憨慢」，但他熱愛藝術，鄭永斌說，國小時的繪畫比賽，每班老師都會推薦學生，鄭永斌沒被選上，仍志氣十足地參賽，結果「反而是被推薦的沒得獎，我得獎。」

受到鼓舞後，讓他更加確定自己的志向，「就是對『藝術』有興趣。」國中畢業後，鄭永斌又透過國民就業輔導中心轉介，南下高雄學習木雕，之後就一直從事雕刻，到現在都沒有改變。

高雄、三義、大溪　漂泊的木雕少年

最初，鄭永斌在高雄的郭文興師傅底下做門花雕刻，雕木門上的淺浮雕，辛苦的學徒生活，反而磨練出他扎實的基本功，例如鄭永斌正色地告訴我們「磨刀就是最重要，也最基本的功夫」。

做木藝雕刻時，刀口的大小與刀的厚度息息相關，「薄的刀子刀口磨太大，你會覺得很鋒利，可是很快就斷裂。」磨刀必須累積經驗，逐漸掌握厚度與刀口的黃金比例，才能讓作品呈現最完美的狀態。工欲善其事，必先利其器，掌握好基本功才有辦法呈現作品的精緻度，這是年少時期的鄭永斌就習得的道理。

兩年後，他遇上中國改革開放，地租、稅金、勞力成本都非常低廉，廠商一家家出走，台灣的木雕加工反而沒落。鄭永斌發覺門花雕刻好景不常，於是17歲的他帶著木刀，前往大溪、三義進修，先在三義學會立體雕，又在大溪學做神桌、龍鳳椅等更複雜的雕刻技巧。不久後更加入建廟團，參與過東勢三山國王廟、彰化文武廟等建廟工程。

回首年少這段學藝的歲月，鄭永斌表示「廟宇雕刻深藏的技術含量最多」，是許多木雕師傅都憧憬的工作。

揮別建廟游牧生活　定居故鄉做印模

建廟工作雖然附有成就感，不過工時不穩，工作地點更是四處漂泊。「在花蓮就整批去花蓮，在台東就整批去台東。」和師傅頭住在隨便建起的工寮，生活簡陋又不方便，他自嘲：「就像木雕界的遊牧民族。」

最終為了生活著想，鄭永斌20歲回到台中，向一位做玩具兼印模的師傅學藝。對他而言，印模是全新挑戰，「刀子都一樣，可是雕法不一樣，完全不一樣。」他靠著前四年磨練的技巧，仍是經過百般摸索，才抓到所有細節和眉角，並在26歲的時候成立浣豐食品模具行。

鳳梨形狀的餅印。/顏麗家攝

創業初期，浣豐食品模具行經營慘澹，「工作地是一個菸寮」，接代工訂單勉強維生，後來仰賴鄭永斌收藏奇石的興趣──接奇石底座的訂單，不僅撐起生意，銷量更超過本業的印模，利潤豐厚甚至讓他一度想要轉行。

就在這個節骨眼，鄭永斌開始接到印模的海量訂單，讓他接下來的四五年內毫無閒暇，只能專注在印模身上。他解釋：「經濟好起來之後，很多人都會送禮。」而送禮習慣又以廣式月餅為主，印模的需求因此日日攀升，當時的生意「做一個中秋就可以撐一年。」趕訂單時，鄭永斌一天睡不到6小時，白天五六點就開始做，做到半夜一兩點才休息，「吃飯在工作時吃，因為根本沒有時間讓你休息。」

彌勒佛形狀的糕印。/顏麗家攝

印模四大類：餅印、糕印、粿印、糖印

鄭永斌將印模分為四大類：「餅印、糕印、粿印、糖印。」其中粿印和餅印最為常見，用於廣式月餅、喜餅、和紅龜粿。在做粿、做餅需反覆敲打印模，所以粿印和餅印都選用質地硬，耐敲擊的烏心木製作。

糕印較少見，用於拜神明的素三牲或鬆糕。糖印則是最稀有的印模，因為製糖技術改變，除了收藏之外幾乎看不見，鄭永斌打開自己收藏的糖印，五片木板依順序組合，成了一個精緻的小佛塔，他說：「不用的時候泡在水裡，要用的時候綁起來，灌糖漿下去。」古代人結婚都會有糖塔，現在多用來替神明祝壽。

最常見的紅龜粿印。/顏麗家攝

廣式小月餅的印模。/顏麗家攝

套模畫板。/顏麗家攝

針對不同的印模類型，常會搭配不一樣的花紋。像是粿版最常用的龜形紋和蝙蝠紋，就是代表賜福和長壽。糕餅類的魚紋跟壽桃紋，則分別代表年年有餘和長壽的意思。

鄭永斌雕刻的壽桃印模。/顏麗家攝

現在我們最常見的到，應該就是月餅上所印的字紋，通常會印上「囍」字，祝福雙喜臨門；如果是結婚用的喜餅，則會加上龍鳳紋代表龍鳳呈祥，或是瓜果紋，祝福瓜瓞綿綿、早生貴子。


選材考究　從原木開始的木材加工

對於印模用的木材，鄭永斌則十分講究，必須從買入原木，再拉到木材廠剝料，然後放在室內自然蔭乾一年以上。為了避免木材內殘留水分，日後反潮變形，自然蔭乾是鄭永斌堅持的工序。

蔭乾一年後，再將木材放進工廠的備料區，套模、畫出成品形狀、再用線鋸把鋸成型。成型後的粗胚要經過刨削；刨木分兩次，第一次用手動，配合機器將木材磨平；第二次則直接放進機器中拋光、打磨至到表面光滑。最後才是刨花，「刨出我們要刻的那個部分」，然後手工修飾剩下的邊邊角角。

圖中央黑點是氣孔，在敲模和出模時非常重要。/顏麗家攝

鄭永斌考量到印模的四角「若是尖角，敲擊後會很快產生毛邊，木頭的纖維容易跑出來，很快就會壞」，因此獨創了一道工序——「倒角」，將木材邊緣90度的尖角磨圓，延長印模的使用壽命。接著打氣孔，「這個氣孔相當重要，要空氣跑出來才會黏得穩，雕花才會入得夠」，食物出模的時候「空氣跑進去，就很容易出來。」打完氣孔後就可以雕花、打磨，準備出貨給客戶了。

創新與收藏　守護「最有台灣味的行業」

除了做印模，鄭永彬更收藏的超過千個印模藏品，櫃子裡放不下，連家中的樓梯、走廊都是印模展示區，還因為藏品過多，曾經考慮過開博物館。

除了傳統印模之外，他也積極開發不同材質，如陶瓷、石材等。鄭永斌也配合客戶需求，挑戰不同的極限，最大曾經做過140斤的印模，他如數家珍地說：「寬度110公分左右，高度連同手把應該190公分，是印烏龜還有壽桃。」

鄭永斌收藏的老印模，年代不詳。/顏麗家攝

陶瓷小印模。/顏麗家攝

「當初也沒有想這麼多，是為了生計才投入這個行業。」但投入越深，越能感受這項傳統工藝正在消失；訪畢，問起他是否還會繼續做下去，他給了非常肯定的答案，因為「這是屬於最傳統，最有台灣味的行業。」

強烈的使命感讓他堅持手工超過30年，刻過幾乎全台灣的印模。當年畫畫得獎的小學生、攜木刀漂泊的少年早已長大，如今鄭永斌落腳台中太平，一刀一鑿，刻畫傳統好滋味。

本文經授權轉載自文化銀行：天公疼憨人，全臺唯一手工印模──鄭永斌的印模夢工廠

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