魔幻拉美》隱藏哈瓦那舊區的私房景點

一座城市因時間而不朽，因空間而宏偉，甚至因名人及其名言而烙下永恆印記。海明威在古巴的足跡，已被朝聖者踏出一條海明威路線，事實上，哈瓦那被譽為廊柱之都，每個拐角都可能是私房景點……

陳小雀

一座城市因時間而不朽，因空間而宏偉，甚至因名人及其名言而烙下永恆印記。例如：「我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上。」奧地利作家彼得．艾騰貝格（Peter Altenberg，1859-1919）的名句讓維也納的中央咖啡館（Cafe Central）遠近馳名。同樣，雪茄、革命、卡斯楚、社會主義、海明威…… 令古巴哈瓦那成為迷人之都，尤其伯迪奇達（La Bodeguita del Medio） 與佛羅里迪達（El Floridita，花團錦簇之意），這那兩家餐廳所附設的酒吧，是觀光客必到之處，甚至已經到了人山人海的地步，只為了嚐一杯海明威生前愛喝的調酒。

「我在伯迪奇達的莫希多，我在佛羅里迪達的黛奇麗。」（My mojito in La Bodeguita del Medio, my daiquirí in El Floridita.）

簡潔文句為兩家酒吧打響了知名度，也令古巴蘭姆酒聲名遠播。

海明威的名言：「我在伯迪奇達的莫希多，我在佛羅里迪達的黛奇麗。」簡潔文句為兩家酒吧打響了知名度，也令古巴蘭姆酒聲名遠播。（圖為作者提供）

佛羅里迪達位於主教街（Obispo）557號。主教街為人行步道，兩旁商店林立，人潮熙來攘往。以佛羅里迪達為起點，沿著主教街走向舊區，過了八條街口，粉紅外牆的兩個世大界飯店（Hotel de Ambos Mundos）即出現眼前。1931年，海明威初次抵達哈瓦那，投宿於兩個世界大飯店511號房。當年，海明威就是沿著主教街，往返於佛羅里迪達與飯店之間。這條路線是海迷必走的朝聖之路。

伯迪奇達酒吧距哈瓦那的地標大教堂僅咫尺，位於石板街（Calle Empedrado）的中段，其西文原意就是「位於中間的小酒吧」。石板街係哈瓦那第一條鋪上石板的街道，因而得名。不僅海明威喜歡來這個酒吧小酌，古巴當地的文人雅士、或是國際聞人，也經常造訪。今日，蜂湧而來的觀光客通常點一杯「莫希多」，欣賞調酒師純熟技巧，細細品嚐啜飲，瀏覽牆上滿掛的名人照片，讀讀塗滿牆壁的名人留言與簽名，聆賞以沙鈴、吉他、蹦戈鼓（bongó）伴奏的古巴情歌，或乾脆隨音樂婆娑起舞。

伯迪奇達酒吧的酒保以純熟技巧調出海明威喜愛的莫希多。（圖為作者提供）

對照人聲鼎沸的伯迪奇達酒吧，才隔一棟建築物的卡本迪爾基金會（Fundación Alejo Carpentier）則相當冷清。其實，卡本迪爾基金會的這棟建築物大有來頭，該屋建於1809年，乃殖民時期建築，原為雷吾尼昂伯爵（Conde de la Reunión）的產業，伯爵逝世後，由伯爵夫人繼承，並重新裝修。1960年代，古巴作家卡本迪爾（Alejo Carpentier，1904-1980）到伯迪奇達酒吧小酌時，特別注意到這幢宅第的建築美學，而將之融入他的小說《啟蒙世紀》（El siglo de las luces），做為小說的主場景，同時隨著小說情節向讀者介紹古巴殖民時期的建築風格：

「那幢熟悉的房子永遠立在拐角處，高大鐵欄杆漆成白色，成為這幢房子的特有飾物。」

對照人聲鼎沸的伯迪奇達酒吧，才隔一棟建築物的卡本迪爾基金會則相當冷清。（圖為作者提供）

經過多次整修，雷吾尼昂伯爵夫人的這幢宅第散發巴洛克風格，也展現新古典主義特色。鵝黃外牆，水藍欄杆，令那有屋簷遮蔽的陽台益發搶眼。屋內有殖民時期典型的拱門和天井。昔日，伯爵夫人的馬車即由正門進入，穿過天井，再入屋後的馬廄，而廚娘做好的醃肉就掛在天井的一角，空氣中彌漫著濃烈味道…… 在拉美文壇中，卡本迪爾享有盛名，他自創「美洲的神奇事實」（Lo real maravilloso americano）一詞，為二十世紀拉美魔幻寫實主義（realismo mágico）奠下基礎。卡本迪爾自幼學習古典鋼琴，大學就讀建築系，音樂符碼和建築元素成為日後筆耕墨耒的技巧，創作出多部精彩的小說。亦即，他以歷史為小說的骨架，賦予小說交響樂、或奏鳴曲般的時間結構，將音律化為小說的靈，最後以建築元素為魂，為文本注入生氣。

卡本迪爾並以民俗專家身分，著手研究古巴音樂和古巴建築，發表不少相關文章；其中，《古巴音樂》（La música de Cuba）和《柱廊之都》（La ciudad de las columnas），成為研究古巴藝術的珍貴文獻。此外，古巴大革命成功後，他參與卡斯楚的掃除文盲運動，為社會盡力。1982年，這幢宅第被改為文化中心，做為推廣藝文活動之用。1993年，再改為卡本迪爾基金會，收藏卡本迪爾的手稿、書信、小說、照片、打字機，以及所獲得的文學獎章；同時，也持續舉辦重要藝文活動。

走進這幢散發殖民地風格的宅第，作家卡本迪爾的肖像即映入眼簾。（圖為作者提供）

卡本迪爾為我們留下很多經典名言，例如：

在拉丁美洲，在我們城市的每個拐角，即便處於紛擾，或面對旖旎風光美，均可發現神奇…… 同樣，在我們的大自然裡、或歷史中也有神奇。

哈瓦那舊區於1982年被聯合國教科文組織列為人類文化遺產。誠如卡本迪爾所言，哈瓦那係廊柱之都，每個轉角有令人意想不到的驚奇，漫步舊區的狹窄街衢，儼然置身於一座大型博物館，令人彷彿走入時光隧道，共創拓殖史。的確，每一幢宅子除了本身建築暗藏歷史符號外，還鎖著動人的故事，等待有緣人細心探索。

他日若有機會到哈瓦那一遊，在伯迪奇達酒吧品嚐過「莫希多」（mojito）之後，別急著趕下一個行程，記得參觀隔壁的卡本迪爾基金會，這絕對是值得一看的私房景點。