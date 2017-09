魔幻拉美》隱藏哈瓦那舊區的私房景點

陳小雀

一座城市因時間而不朽,因空間而宏偉,甚至因名人及其名言而烙下永恆印記。例如:「我不在咖啡館,就在往咖啡館的路上。」奧地利作家彼得.艾騰貝格(Peter Altenberg,1859-1919)的名句讓維也納的中央咖啡館(Cafe Central)遠近馳名。同樣,雪茄、革命、卡斯楚、社會主義、海明威…… 令古巴哈瓦那成為迷人之都,尤其伯迪奇達(La Bodeguita del Medio) 與佛羅里迪達(El Floridita,花團錦簇之意),這那兩家餐廳所附設的酒吧,是觀光客必到之處,甚至已經到了人山人海的地步,只為了嚐一杯海明威生前愛喝的調酒。

「我在伯迪奇達的莫希多,我在佛羅里迪達的黛奇麗。」(My mojito in La Bodeguita del Medio, my daiquirí in El Floridita.)