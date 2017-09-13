科技農報》農業行銷這樣做！日本研究顯示：認識農民，能吸引大眾主動參與食農教育

台灣農業產業環境十分不利於小型生產者，因此讓消費者直接「認識生產者」，建立互信互賴的關係，也許是小農做口碑行銷與提高產品價值的策略之一。

編譯 林彥輝、 柴幗馨／編輯 林韋佑

網路購物、社群網站的蓬勃發展，改變了大眾的消費型態，農產品市場亦是如此。透過網路行銷，小農能打造自己的品牌，讓消費者直接和農夫買，跳過盤商及通路商的轉手，提高利潤增加收入。但如何在同質性極高的競爭市場中，殺出一條血路？日本農林水產省的報告結果顯示：邀請消費者認識農民，或是下田務農，似乎是個不錯的策略。



日本農林水產省的研究指出：邀請邀費者到田間務農、實際參與農事工作，透過生產者們的親自指導與互動，能有效加深消費者對農產品的的認識，以及對該產品的認同感。



研究人員在2016年10月到11月間，訪問了4000名20到60多歲的消費，問卷調查受訪者的飲食習慣與農業體驗經歷。



在所有的受訪者中，有30.6%的受訪者表示自己或家人有曾參加務農體驗，其中有8成以上有與生產者互動的經驗。而曾與農人一起下田，或擁有農事體驗經驗的受訪者當中，有28.8%的受訪者表示，他們更樂於選擇在地、或是日本國產的食材；而沒有與生產者接觸，但參加農事體驗的受訪者，僅有12.5%表示他們會選擇在地或本地食材。

圖片來源：https://www.flickr.com/photos/hdepereda/

在有農事體驗、且與生產者有互動的受訪者中，高達6成5表示，實際體驗過農務後，他們更能了解生產者的辛勞，並且對大自然充滿感謝。即便是在農事體驗過程中沒有與生產者有互動的受訪，亦有4成表示他們有相同的感受。



此份調查結果指出：讓生產者與消費者在農業體驗活動中，互相交流並進行農事教學，能提高消費者對農業活動的興趣，並改變大眾對農業的看法。



台灣農業產業環境十分不利於小型生產者，因此讓消費者直接「認識生產者」，建立互信互賴的關係，也許是小農做口碑行銷與提高產品價值的策略之一。屏東科技大學農業企管學系吳東城的碩士研究論文中，亦提出相同看法：提升農村對大眾的服務價值，對費者的決定有正向影響。而在中興大學應用經濟研究所張雯晴的報告中顯示：體驗型農業有助於提高消費者對品牌的忠誠度。不論是台灣或日本，皆證明體驗型的休閒農業，能有效提高大眾對農業的認同感！



英文報導： 日本農業新聞 Mar 26, 2017 Farmers’ guidance for hands-on experience farming most effective to promote consumers’ understandings on food and agriculture





參考文獻：



平成28年度食育活動の全国展開委託事業報告書（食生活と農林漁業体験に関する調査）MAFF報告書網

吳東城，2015，休閒農業區服務品質、服務知覺價值與消費者決策之研究─以臺中市東勢區軟埤坑休閒農業區為例

張雯晴，2009，休閒農業體驗經濟活動之滿意度與忠誠度研究－以南投縣鹿谷鄉休閒農業區為例

本文經授權轉載自科技農報 農業行銷這樣做！日本研究顯示：認識農民，能吸引大眾主動參與食農教育