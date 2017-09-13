農業二三事》批發／盤商→零售市場／路邊攤販 魔鬼藏在細節中

從批發／盤商到零售市場／路邊攤販的這個環節，存在著太多「封閉性」的習以為常運作，生產與消費之間的隱晦也成為最佳的藏汙納垢之處。管理生產的農委會，與負責食品上架販售檢驗的衛福部，其轄所屬的地方政府農業局處、以及衛生局處，不論垂直或橫向的聯繫整合，顯然已出現大問題，才會讓社會大眾存在對食安的高度疑慮。

焦鈞

都市人，特別是活在天龍國，做為食物供應鏈末端的最大消費族群，多數不會介意所買的食材、餐桌上美食，從何而來；無怪乎接連幾次發生食安問題，不僅僅政府部門在追溯上遭遇斷鏈，消費大眾對於如何辨識其安全性，更莫衷一是。其中，從批發／盤商到零售市場／路邊攤販的這個環節，存在著太多「封閉性」的習以為常運作，生產與消費之間的隱晦也成為最佳的藏汙納垢之處。

魔鬼就藏在你我身邊

我們就先從一張台北市最核心區域，位於柯市長住家杭州南路的路邊攤談起！

習慣早起的民眾，一定不陌生這樣的場景：在車流稀少的一大清晨，已經運動散步結束要回家的老先生、老太太們，路過這些發財車、小推車的小販，特別情有獨鍾！

位於柯市長住家杭州南路的路邊攤。（圖：作者提供）

厲害的是這些形形色色的路邊攤商。他們通常吆喝著，半斤多少錢、一斤可能可以少個十元；或是，身手俐落地把海鮮從保麗龍箱內擺好，說這是今天一早從基隆漁市買回來的；還有寫著台東放山雞的小發財車，一袋袋殺好的雞隻包裝著，整隻買走或是幫你分切。

當然，也有一些看起來更像是「打工仔」而不像是「菜販」！推著幾箱的食材，通常就只賣一種：「這是從印尼進口的銀鯧，一尾只要150元！」一位看起來像是失業中年男子，對著一對老妻央求購買這便宜的漁獲；另一頭，看起來像是剛從批發市場批貨來的年輕小夥子，身手俐落地把一整箱百香果打開，喊著一斤100的價錢，好吸引路人的注目。

從某個角度看，很多人會說，這就是台灣「特有的風土民情」；但，這不是都市美麗風情的文青抒發，而是活生生地對食品安全的一大諷刺。

當然，先不討論占據人行通道做起生意是否違反法令的「道德理性」，也暫不深究為何市府長期漠視此等情況而不輔導（或強制）這些路邊攤商納入試場規範管理（或驅離），我們要問的是，這些曝曬在路邊，特別是那些雞鴨魚肉海鮮等易腐敗的食材，不管就來源、就現場衛生環境，難道不是一處地雷嗎？你會相信，哪一尾150元的銀鯧，不是冷凍過期的漁獲嗎？那一斤100元的百香果，有經過批發市場的農藥殘留檢驗嗎？

這一切，不僅僅是目光所視的食材曝曬於日照下的鮮度安全性問題而已，更是隱藏著許多肉眼看不見的食安風險！

早餐店

日前才有財經媒體報導，全台的連鎖早餐店加上超商、速食店加入早餐販售，總體數字呈現上揚，顯示國人早餐外食市場商機無窮。但，民眾是否知道自己外食早餐，特別是西式連鎖早餐店的食材，從何而來嗎？

芬普尼蛋事件，恰恰說明了連鎖早餐店業者，那不為人知的隱晦之處！

從早餐飲料的茶包、奶精、鮮乳、吐司、果醬，到雞蛋、火腿、起司與其他林林種種說得出或說不出的材料，幾乎都來自相同的中央工廠／盤商；這些中央工廠／盤商是否納入管理？其上游的食材來源，又是否可追溯到生產源頭？

以雞蛋為例，所謂的「蛋商」，開著小發財車，穿梭在這些早餐店、自助餐店，一一詢問今天是否要「卸幾箱蛋」。問題是，這些蛋商的雞蛋來源，有誰知道？更何況，這些「蛋車」絕大多數是沒有冷藏的；而沒有冷藏的蛋車，又隱藏甚麼樣的食安風險呢？

依據目前政府計畫全面推動「洗選蛋」政策來看，洗選蛋的配套措施除了「一次性包材」之外，更重要的就是「全程冷藏運輸保鮮」－因為雞蛋經過清洗之後，外層的保護膜也因此洗掉，要維持機蛋的新鮮以及避免二次細菌汙染，必須保持在低溫冷藏狀況。由此可以反推，供應連鎖早餐店與自助餐的蛋商，截至目前為止仍採用常溫運送，那麼會是洗選蛋的可能性，也就微乎其微！

供應連鎖早餐店與自助餐的蛋商，截至目前為止仍採用常溫運送，那麼會是洗選蛋的可能性，也就微乎其微！（記者林彥彤攝）

農產品產銷流程的變革

上面描述的兩個例子，只不過是食物從產地到餐桌這個產銷鏈流程，當下的真實面貌；會有這樣的隱晦空間，遠因是政府過去的政策思維，是拆切為兩個部門：農委會負責農民產地到批發市場、衛生主管機關負責產品上架的安全把關。於是，從批發市場（也就是從批發商）到通路端，中間這一段，特別是流通到衛生機關管理不到的路邊攤商（政府會告訴你說這是警察局或建設局該處理的：違規攤販），必然成為死角。而在大街小巷穿梭的盤商，整車裝載的食材又從何處來，其安全性對行政體系更是個三不管地帶。

從頭、尾兩端，也就是管理生產的農委會，與負責食品上架販售檢驗的衛福部，其轄所屬的地方政府農業局處、以及衛生局處，不論垂直或橫向的聯繫整合，顯然已出現大問題，才會讓社會大眾存在對食安的高度疑慮。積極作為必須徹底全面清查產銷鏈流程，找出環節的死角漏洞，重新建立符合食安標準的食材／農產品從產地到餐桌運銷流程，打通批發／盤商到末端銷售的任督二脈；若不把現在早已斷鏈的「盤商到通路」的環節給接上，並且打破官僚本位主義嚴格把關這最隱晦的環節，食安這顆不定時炸彈，仍會在我們最不注意的地方引爆。