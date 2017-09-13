故事》你沒聽過的唐代長安都市傳說

其實有都市就有都市傳說，像是距今千年前的唐代長安城也有不少「都市傳說」，這些傳說都以傳奇、筆記小說的形式保留了下來。

馬雅人

今天馬雅國駐台大使不講馬雅，要來講講唐代的長安城。

唐代長安城最繁榮的時間點，與我國的蒂卡爾（Tikal）、卡拉穆（Calakmul）同時，也算與我大馬雅帝國有些淵源（黑人問號？）。大使在駐台以前也曾經當過馬雅國遣唐使，所以對唐代長安城也略知一二。

現代的大城市總是有許多都市傳說，這些都市傳說多半會反應現實生活的經驗與空間，像是鄰近殯儀館的辛亥隧道有經典的鬼打牆、文化大學不按牌理出牌的電梯，都是臺北經典的都市傳說。

其實有都市就有都市傳說，像是距今千年前的唐代長安城也有不少「都市傳說」，這些傳說都以傳奇、筆記小說的形式保留了下來。

自隋代建大興城以來，坊市制度一直是長安城鮮明的城市管理制度。一般而言，坊是住宅區，市是商業區，相信各位讀者在中學歷史應該都背的滾瓜爛熟。不過，根據這幾年的研究指出，長安城的坊內也是有商業活動的，甚至還有通宵達旦的酒樓在營業。國高中歷史課本教的坊市制度、宵禁制度的描述，恐怕不是完全正確的。

如同現代社會，刑場、墳場這類都市傳說的常見空間，也出現在唐代長安的中古都市傳說中。唐代長安的刑場位於東市西北角與西市東北角，兩者都緊鄰長安城熱鬧的春明門大街，加上位處繁華的市集，可以想見是一個人潮眾多的地方。

唐代所以在兩市執行死刑，恐怕就是著眼市場集眾的效果。在市場公開執行死刑，目的為向一般民眾展現國家的權威，使其直接感受到國家統治、皇權的存在。我想讀者應該可以想像行刑時，湊滿了看熱鬧的鄉民，刀起刀落下，對他們來說有多的刺激。

唐代長安東市想像圖

唐代的文獻資料中，位於東市的刑場也稱為「東市西坡資聖寺側」。根據考證復原，資聖寺位於勝業坊西南角，鄰近東市西北角。兩者間的街角可能就是行刑的地方，也是許多鬼故事發生的理想場景（欸）。

日本學者妹尾達彥，長安繁榮街區的考證復原

《廣異記》就記載了一則很可能是唐代魔神仔的刑場故事。

河間有個姓劉的別駕（不管了！就叫他劉別駕好了），常常說世間沒有女的夠正，但後來有次到了帝都長安一趟，在通化門遇到一個絕世美女。每天在哀沒正妹的劉別駕怎麼可以放棄這個機會呢？於是便上前搭訕，還真的被劉別駕搭訕成功，美女跟他到了資聖寺後方的家裏。兩人翻雲覆雨了好幾晚（魯蛇：悲憤）。不過，劉別駕忽然發現，事情有些不對。為什麼這個正妹身體這麼冰寒呢？隔天早上，一覺醒來，劉別駕躺在一片枯葉的荒園之中。報告長官，完全沒有正妹啊！

有些研究者認為這則故事選擇的空間是有意義的，因為資聖寺靠近刑場，唐代人一聽到資聖寺這，便會聯想到刑場、佛寺等，作為鬼故事的場景，再適合不過了，還可增加鬼故事的說服力。

還有另一則出自於《太平廣記》的故事。唐元和四年，唐憲宗下令在東市處死叛亂被俘的馬奉忠等人，並且曝屍荒野。羽林軍中，有一個叫王忠憲的人，弟弟剛好就戰死在這場平定叛亂的戰爭中。為了報仇，王忠憲割下了他的心臟還有大腿肉，帶回家煮來吃了！

故事進展到這裏，想必晚上馬奉忠一定要來敲門了。果然，晚上就來了！馬奉忠要跟王忠憲討回他的心臟。並且跟他說：「雖然我是叛賊，但是已經死謝罪。你弟弟的事情，我也很抱歉，但是殺他的人不是我，你吃我的心臟，是不是哪裡不對啊！」

王忠憲自知理虧，想要用錢來解決事情。但是，馬奉忠對他說，你用壽命來還吧！王忠憲沒有辦法，只好到資聖寺燒個一萬貫紙錢，還辦了一場類似超渡法會的東西，看看能不能死馬當成活馬醫。

沒想到，一點用也沒有！王忠憲日漸衰老，兩隻大腿的肉也越來越萎縮，三年後就過世了。

從這些故事可以看到，資聖寺周遭因為鄰近刑場的關係，成為一個很理想的都市傳說場景。對於今日的讀者而言，資聖寺這個地名似乎沒有什麼意義。但是，對唐代人來說，在小說中讀到這個地名，很自然就會產生對鬼怪的連結。或許各位讀者也可以想想，如果鬼故事沒有參雜夠讓人聯想的空間來襯托，是不是就遜色不少呢？

除了刑場以外，墳墓也是唐朝都市傳說常見的空間。由於唐代長安城建於漢代長安的城郊，根據記載唐代長安城中，甚至還有一些古代墳墓。在韋述《兩京新記》中，就記載了一則有趣的唐代長安墳墓都市傳說

在唐代，京兆韋氏是長安一帶的名門望族，家族有 17 人當過宰相。在這個顯赫的家庭中，有個叫韋述的家族成員，他的興趣之一就是把大唐帝國的兩個首都，城內各街區的建築、都市傳說、趣聞都搜羅起來。於是，韋述寫成了《兩京新記》一書。

唐代長安城坊圖

書中曾提到「待賢坊」裡的都市傳說。傳說待賢坊內有個宅邸，根本是個誰住誰死的凶宅，但是，有一個人完全不怕，他就是大隋北領軍大將軍史萬歲，史萬歲不愧是天生正氣凜然的軍人命，還沒當上將軍時就完全不怕這個傳說，就這麼住進這間「鬼屋」。

到了晚上，忽然有一個身形魁武的人來找史萬歲。史萬歲可能喊了一句：來者何人？沒想到問下去，史萬歲趕緊手指貼褲縫，立正站好。原來是大學長樊噲啊！正當史萬歲正在計算應該要退幾步的時候（誤），大學長開口說：我的墳墓就靠近你的廁所，你的排泄物常常滲到我那！你如果把廁所移到別的地方，我一定會好好報答你。

史萬歲二話不說，當場答應大學長得要求。但是，史萬歲可能太正氣凜然了！還責問大學長，怎麼可以殺死那些前任房客呢？樊噲回答說：他們都是嚇死的，不關我的事。於是，史萬歲決定好人做到底，除了移廁所，還順手幫忙樊噲遷葬。樊噲很是感謝，答應他說：日後我一定助你在戰場上獲勝！果然，史萬歲當上將軍，每當打仗，都感覺有鬼兵在幫助自己，所戰皆勝。

樊噲：學弟你給我放尊重一點！

這則史萬歲的故事中，我們可以看到韋述不是「創作」一個故事，而是「紀錄」一則他聽到的故事。他可能聽聞了這個都市傳說，而且他也可能相信這則都市傳說是存在的。

聽完史萬歲的樊噲報恩故事後，我們再來看看另一種風格的都市傳說！

除了墳場、刑場這類與死亡有關的空間以外，人煙稀少的地方，也是相當適合鬼故事的空間場景。可能很多讀者在這個時候會認為：「那應該是在城外吧！長安城不是都住滿人嗎？」

根據史料第六橫街以南「率無居人第宅」。而且，「自興善寺以南四坊，東西盡郭，雖時有居者，煙火不接，耕懇種植，阡陌相連」。長安城京城區南邊各坊，人口稀少，甚至開闢為農地。這種人口稀少、阡陌相連的地景，正好成為神怪故事發生的理想場景。

這段第一個故事的主角是韓朝宗，不知道是不是有人記得這個名字呢？沒錯！就是國文課本中，詩仙李白與韓荊州書中「生不用封萬戶侯，但願一識韓荊州」的韓荊州。《朝野僉載》這本史料兼盛唐政壇八卦集中，就有則以韓朝宗任職萬年縣主簿為背景的神怪故事。（唐代長安城內分為長安縣與萬年縣，以朱雀大街為界，左為長安縣，右為萬年縣。）

韓朝宗（維基共享）

話說，有天韓朝宗傳喚一個鄉民來問話，結果鄉民遲到，被韓朝宗處罰打五下；到縣令那後，又被打了十下。後來那個鄉民染上瘟疫就去世了。到了陰間，鄉民大喊：

「冤枉啊！都是那個韓朝宗打我，才害我死了！」（設計對白）

冥間的法官收到鄉民告冥狀後，馬上招來韓朝宗。韓朝宗走進了一間華美的房舍，中門有兩棵梧桐樹，走進房間後，看見之前的刑部尚書李乂，李乂責問韓朝宗說：

「你為什麼要殺死那麼鄉民？」

「冤枉啊！我才打五下，縣令打十下！要也是要找縣令！況且他是因為瘟疫而死的，不是我的問題。」韓朝宗回答（設計對白）

李乂聽聞雙方講法後，回答韓朝宗：「雖然跟你沒有關係，但是你是縣官，依照往例還是要打二十下。」打完之後，韓朝宗從睡夢中驚醒，回到現實，感覺背後一陣腫痛，一個月之後才回復正常（或許他要買一張好一點的床）。

接著！故事的重點來了！

一日，韓朝宗在長安城內巡邏，經過長安城南區，看到街坊中有一間無人的空房，就像他之前被叫去應訊的房子。一問之下才知道是間凶宅，沒有人居住，是鬼神居住的地方。

有些研究者認為故事裡的空間規劃，反應了長安城現實都市分區的狀況。長安城的北區是皇宮與官署的所在，是天子腳下，公權力與皇權施展的空間。長安城的南區，「雖時有居者，煙火不接，耕懇種植，阡陌相連」，人口稀少，晚上自然成為都市傳說、神怪橫行最好的設定背景。

我們在不少以唐代長安城為背景的傳奇小說都可以看到類似的情節。例如，〈溫京兆〉就記載溫璋出在朱雀街上遇到一個老人擋路。根據唐朝制度，京兆尹出巡，生人需要迴避，如果有人擋路就要問杖。於是，溫璋馬上賞了老人笞背二十下，沒想到老人好像沒事一樣從容離開！？

溫璋覺得奇怪，便派遣一個老街吏跟蹤老人，才發現他不是平凡的老人啊！他是真君啊！（在中古時代，真君就是修煉得道的道士）。對此，溫璋緊張的幾乎要萬念俱灰。為了活命，溫璋晚上跟著老街吏微服私訪老人位於蘭陵坊的宅邸，溫璋一再向真君求情，最後真君決定寬恕他的家人。故事的結尾，溫璋果然因為收受賄賂被發現，飲毒酒而死。

這則故事同樣是長安城的南、北為結構為空間設定。白天，京兆尹在北邊展現國家的權威，杖責仙人。晚上則換成仙人在城南的蘭陵坊責問京兆尹，而蘭陵坊位於長安城南、朱雀街東，屬於長安城中偏僻的里坊。蘭陵坊南接第六橫街，根據史料第六橫街以南「率無居人第宅」。有些研究者認為，之所以選擇南邊的城坊。就是因為現實上屬於比較無人居住的空間，很適合作為發展神怪故事、都市傳說的場景。像這種將小說與現實空間連結的敘事手法，可以加深讀者的臨場感，也增加了閱讀的樂趣。

綜觀這些長安城的都市傳說，我們可以發現一個鬼故事要恐怖、都市傳說要精彩，除了情節要夠離奇、鬼怪要更生猛之外，安排發生在適當的空間也是相當重要的一環，像是刑場、墳場這類場所，就是鬼故事發生的理想之處，大大提升故事的驚嚇指數。

其實，這些古代都市傳說不僅僅只是一則故事，還包含了許多歷史的現象，下次聽歷史上的鬼故事、或都市傳說時，不妨注意一下故事中的各種細節寓意吧！

參考書目：

1.楊為剛，〈唐代都市小說敘事的時間與空間—以街鼓制度為中心〉，收入《唐研究》第十五卷， （北京：北京大學出版社），2009年，頁118-138。

2.孫英剛，〈想像中的真實—隋唐長安的冥界信仰與城市空間〉，收入《唐研究》第十五卷，（北 京：北京大學出版社），2009年，頁139-170。

3.朱玉麒，〈唐宋都城小說的地理空間變遷〉，收入《唐研究》第十一卷，（北京：北京大學出 版社），2005年，頁 525-542。

4.妹尾達彥，〈唐代後期的長安與傳奇小說——以〈李娃傳〉的分析為中心〉，劉俊文主编，《日 本中青年學者論中國史．六朝隋唐卷》，上海古籍出版社，1995年，第 509-553页。

本文經授權轉載自故事：你沒聽過的唐代長安都市傳說