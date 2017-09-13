胡，怎麼說》中國文字獄鐵柵直逼家門口

胡文輝

911，李明哲在中國被失蹤177天、被認罪事件，對台灣最大的警愓，就是中國把「文字獄」的鐵柵欄，直逼台灣家門口設置，把言論獲罪的「紅線」，劃在台灣人民口與手腳邊，口說、上網都可能踩紅線，它高興或不高興，都可羅織罪名辦你顛覆國家政權罪！

一個中國人彭宇華、一個台灣人李明哲，組一個梅花公司，在網路社群上，批評中共一黨專政制度，就被控顛覆國家政權罪，兩個人顛覆中國？很多中國網民也不信，並質疑這麼一來，言論獲罪就像交通違規一樣容易。

的確，李明哲被控的顛覆國家政權罪（中國過去叫反革命罪），不但像交通違規容易觸犯，而且紅線由中共劃，說你踩紅線犯罪你就是犯罪，且罪刑比交通違規重太大，先被失蹤、被認罪、再關押黑牢迫害。

圖為李明哲在中國開庭「被認罪」後，與母親見面交談。（中新社）

中國官媒指李案是「依法治國」典型，這根本就是狼披羊皮就自稱是羊，豬八戒照鏡子裡外不是人卻自封大帥哥，中國將本案在網上播出，公開展示中國是野蠻國家，把丟人現眼的國恥拿來宣傳。

台灣更要警惕的是，中國的法院把中國人彭宇華、台灣人李明哲同案同罪起訴審判，中國官媒宣稱「教台灣人自覺遵守大陸法律」，恫嚇台灣人民意味不言可喻。

說白了，透過本案，中國把「文字獄」的鐵柵欄，直逼台灣的家門口設置，「紅線」就劃在你嘴邊，無論你何時何地批判中共政權一黨專政、極權統治、六四血腥屠殺等等，你去中國就可能被有中國特色的「依法治國」做掉，被失踨、被認罪、被關押...。

除了捧中國LP的無恥無格者，誰能對中共政權的醜行暴政沉默？