Outside》歐盟的吸塵機禁令，會為英國帶來更環保高效的家居嗎？

為了提高能源效率，歐盟繼2014年，再次推出強力吸塵機禁令。歐盟估計，到2020年，歐洲會因為改用更高效的吸塵機，而每年節省20兆瓦時 （ Terawatt hours，TWh ）的電力，相當於整個比利時每年的家居耗電量。

BILLY TONG

為了提高能源效率，歐盟繼2014年，再次推出強力吸塵機禁令，禁止成員國生產、出售功率超過900瓦特的吸塵機。同時，吸塵機要符合其他環保和效率規定，如噪音不能超過80分貝。

禁令在剛過去的九月一日開始實行，商舖仍可出售剩下來的存貨。但是，英國大型電器零售商Currys已預計，他們最受歡迎的1600瓦特吸塵機，會快速售罄。

2014年，歐盟首次推出強力吸塵機禁令，禁止生產、出售功率超過1600瓦特的吸塵機。

在此以前，英國市面的吸塵機，平均功率達1800瓦特。

英國人民未曾遇過類似的生活規管政策，所以市面出現恐慌性搶購，人們害怕轉用低功率吸塵機後，不能有效清潔家居。網上電器零售商AO.com表示，禁令提出前後，高功率吸塵機的銷售額暴升超過380%。

英國坊間一個普遍憂慮是，低功率吸塵機，代表清潔效率更低。但是，薩塞克斯大學創新及能源需求中心（Centre on Innovation & Energy Demand, The University of Sussex）的高級研究員Jan Rosenow為此表示，吸塵機的功率高，只是代表用電較多，不代表會吸更多塵埃。歐洲環境局（European Environmental Bureau，EEB）也澄清指，吸塵機功率高，不代表效率高，但由於消費者普遍把兩者等同，於是有些廠商會刻意提高吸塵機的用電功率。

很多時，高質的吸塵機型號，因為設計優良，反而會用上更少的電。市場上也有很多低於900瓦特的優質吸塵機，市民選購時更應關心的，是吸塵機是否合乎他們的實際需要，例如他們家中採用的是硬地板抑或毛氈地板。歐盟會為9月1日起出產的吸塵機推出效能標籤，最高級的是A+++級。

低功率吸塵機不只效率佳，也更環保。歐盟估計，到2020年，歐洲會因為改用更高效的吸塵機，而每年節省20 兆瓦時 （ Terawatt hours，TWh ）的電力，相當於整個比利時每年的家居耗電量。這也意味著歐洲會每年減少排放600萬噸的二氧化碳，等於八所中型發電廠，一年的排放量。

歐盟也指，改用更高效的吸塵機，可以節省家居電費。然而，英國節能信託基金會（ Energy Saving Trust ）估計，節省的電費不算太多。英國大報《每日電訊報》和小報《都市報》估計，使用1400瓦特吸塵機的話，會約花每年11.22英鎊的電費；用900瓦特吸塵機，則花每年7英鎊；700瓦特的話，更只花一年5英鎊。

可是，歐盟的禁令，在英國確實惹來不少爭議。英國小報《每日鏡報》引述受訪者的質疑指，有關禁令是打擊英國的家電工業，令歐洲廠家在市場佔上風的手段。親英國獨立黨的小報《每日快報》的評論，亦猛烈抨擊相關措施，形容為歐盟對英國的另一次行政干預。一直支持脫歐的《每日快報》續指，自由選擇吸塵機，是英國人不可剝奪的權利，而且與別人無干，歐盟對英國人生活諸多規管，是脫歐公投成功的原因之一。

來源：BBC、Guardian、Express、Telegraph、Mirror、Metro

本文經授權轉載自Outside：歐盟的吸塵機禁令，會為英國帶來更環保高效的家居嗎？