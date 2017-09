Outside》歐盟的吸塵機禁令，會為英國帶來更環保高效的家居嗎？

為了提高能源效率,歐盟繼2014年,再次推出強力吸塵機禁令。歐盟估計,到2020年,歐洲會因為改用更高效的吸塵機,而每年節省20兆瓦時 ( Terawatt hours,TWh )的電力,相當於整個比利時每年的家居耗電量。

BILLY TONG

為了提高能源效率,歐盟繼2014年,再次推出強力吸塵機禁令,禁止成員國生產、出售功率超過900瓦特的吸塵機。同時,吸塵機要符合其他環保和效率規定,如噪音不能超過80分貝。

禁令在剛過去的九月一日開始實行,商舖仍可出售剩下來的存貨。但是,英國大型電器零售商Currys已預計,他們最受歡迎的1600瓦特吸塵機,會快速售罄。

2014年,歐盟首次推出強力吸塵機禁令,禁止生產、出售功率超過1600瓦特的吸塵機。

在此以前,英國市面的吸塵機,平均功率達1800瓦特。

英國人民未曾遇過類似的生活規管政策,所以市面出現恐慌性搶購,人們害怕轉用低功率吸塵機後,不能有效清潔家居。網上電器零售商AO.com表示,禁令提出前後,高功率吸塵機的銷售額暴升超過380%。

英國坊間一個普遍憂慮是,低功率吸塵機,代表清潔效率更低。但是,薩塞克斯大學創新及能源需求中心(Centre on Innovation & Energy Demand, The University of Sussex)的高級研究員Jan Rosenow為此表示,吸塵機的功率高,只是代表用電較多,不代表會吸更多塵埃。歐洲環境局(European Environmental Bureau,EEB)也澄清指,吸塵機功率高,不代表效率高,但由於消費者普遍把兩者等同,於是有些廠商會刻意提高吸塵機的用電功率。

很多時,高質的吸塵機型號,因為設計優良,反而會用上更少的電。市場上也有很多低於900瓦特的優質吸塵機,市民選購時更應關心的,是吸塵機是否合乎他們的實際需要,例如他們家中採用的是硬地板抑或毛氈地板。歐盟會為9月1日起出產的吸塵機推出效能標籤,最高級的是A+++級。

低功率吸塵機不只效率佳,也更環保。歐盟估計,到2020年,歐洲會因為改用更高效的吸塵機,而每年節省20 兆瓦時 ( Terawatt hours,TWh )的電力,相當於整個比利時每年的家居耗電量。這也意味著歐洲會每年減少排放600萬噸的二氧化碳,等於八所中型發電廠,一年的排放量。

歐盟也指,改用更高效的吸塵機,可以節省家居電費。然而,英國節能信託基金會( Energy Saving Trust )估計,節省的電費不算太多。英國大報《每日電訊報》和小報《都市報》估計,使用1400瓦特吸塵機的話,會約花每年11.22英鎊的電費;用900瓦特吸塵機,則花每年7英鎊;700瓦特的話,更只花一年5英鎊。

可是,歐盟的禁令,在英國確實惹來不少爭議。英國小報《每日鏡報》引述受訪者的質疑指,有關禁令是打擊英國的家電工業,令歐洲廠家在市場佔上風的手段。親英國獨立黨的小報《每日快報》的評論,亦猛烈抨擊相關措施,形容為歐盟對英國的另一次行政干預。一直支持脫歐的《每日快報》續指,自由選擇吸塵機,是英國人不可剝奪的權利,而且與別人無干,歐盟對英國人生活諸多規管,是脫歐公投成功的原因之一。

