故事》推動「大政奉還」的西鄉隆盛，為何最終打了一場反政府的戰爭？

西鄉隆盛是坂本龍馬之外，最受歡迎的幕末歷史人物。整個「大政奉還」能夠推動，最重要的牽成者就是西鄉。而後來發動「戊辰戰爭」，帶領薩長聯軍一路北上，讓幕府軍節節敗退，成功談判江戶無血開城的，也是西鄉。

李拓梓

西鄉隆盛是坂本龍馬之外，最受歡迎的幕末歷史人物。

他參與藩政，帶領薩摩走向維新之路，也揮軍東進，統一日本。

維新之後，他又因為對改革方向的主張不同，跟政府的主流人士屢屢衝突，最後在「征韓論」的衝突當中下野。他的最終反擊，就是領導對時局不滿的武士，對他一手建立的明治政府發動反叛，最終，他就在這場被稱作「西南戰爭」的戰役中兵敗自殺，結束了不凡的一生。

代表的日本人

如果要票選最受歡迎的幕末人物，除了坂本龍馬之外，最受歡迎者莫過於西鄉隆盛。西鄉隆盛是薩摩的下級武士，因為薩摩勵精圖治而受到拉拔，成為島津家重臣。

整個「大政奉還」能夠推動，最重要的牽成者就是西鄉。而後來發動「戊辰戰爭」，帶領薩長聯軍一路北上，讓幕府軍節節敗退，成功談判江戶無血開城的，也是西鄉。

今日的西鄉隆盛在歷史上的評價極佳，許多人讚賞他的人格。為了介紹日本給西方認識，而以英文寫作《代表的日本人》的內村鑑三，就以「新日本的創立者」來評價西鄉。在內村的形容當中，西鄉不僅僅功勳過人，更重要的是擁有非凡道德。

西鄉隆盛。（維基共享）

包括西鄉後來因為領導西南戰爭，而被政府當作叛賊打壓的悲劇，內村鑑三就認為，西鄉是謹守分寸之人，儘管對政府不滿，他會領導反叛應該是迫不得已。內村覺得，西鄉肯定是因為天生的道德與浪漫主義，導致他無法拋棄無助弟子的乞求。這個說法也許美化了西鄉，但似乎是後來日本人看待西鄉功過的主流意見。

小說家司馬遼太郎曾經感嘆過，日本人喜歡悲劇的浪漫主義者西鄉隆盛，更勝於步步為營、真正帶領日本走向富強之路的大久保利通。不過司馬之意並非否定西鄉，畢竟西鄉會大受歡迎，某種程度來說也是因為司馬遼太郎在《宛如飛翔》書中對他的浪漫描寫。

只是說，認為西鄉偉大的人，其實不只是因為他浪漫，更重要的，是因為他因為《宛如飛翔》的背景西南戰爭，而成為日本最後武士的關係。

舊社會對改革的反撲

1877 年發生的西南戰爭，導火線當然並不只是浪漫武士的反撲。更重要的，是因為維新之後，包括「廢藩置縣」等快速而猛烈的改革，翻轉了江戶以來 300 年的秩序。

土地私有化打破了行之有年共同擁有的「公共」觀念，因為私有產權的規劃，過去在無主地耕作的農民，現在突然被破繳稅，也嚴重衝擊到農民的經濟生活。

舊士族本來不用工作就有俸祿，現在因為「廢藩置縣」，俸祿必須透過中央政府轉發，政府又因為財政困難，大幅削減華族、士族的俸祿。甚至用強迫發給債券的方式，賴掉現金發放，使得許多沒有專長的武士，只能依賴微薄的公債利息為生，許多的收入甚至不如一般民眾。這些改變，都讓過去養尊處優的武士階級感到不滿。

此外，「廢刀令」的實施、徵兵制的開展，武士愈來愈沒有功能，這些改變都讓士族不斷累積不滿的情緒。在維新的故鄉長州，發生了由前政府參議前原一誠發動的「萩之亂」、各地也發生許多中小型暴動，雖然都很快就被政府軍擺平，但士族的不滿已經累積到臨界點。

明治維新後，許多舊武士階級（士族）的權利遭到禁止。（維基共享）

因為「征韓論」下野

但西鄉並不是一位不想改革的守舊派，在「岩倉使節團」出訪期間，他監督之下的政府，也推出了曆法、徵兵、學制等一連串的改革工作，讓維新初期的民間社會怨聲載道，跟當初講好的「看守」完全不是同一回事。

他跟大久保、木戶等人最大的差異，其實在於對改革方向的不同看法。

大久保等人的改革衝擊到的是武士跟貴族，而西鄉的改革則比較偏向一般民眾的日常。對西鄉來說，讓過去作為社會最骨幹的武士階級變得遊手好閒，才是社會動亂的根源。

為了解決這些問題，他提出「征韓論」，希望藉著對外作戰，幫沒事可幹的武士們找一個出口。但在維新之初，政府財政不佳、工作百廢待舉的同時，對外征戰並不是一個好主意。這個主張後來被兼程返國的岩倉具視、大久保利通和木戶孝允給廢了，他們並且逼著西鄉下野。

征韓議論圖，圖片中間即為西鄉隆盛。（維基共享）

同志操戈的「西南戰爭」

1877 年 2 月，舊薩摩藩的武士發動大規模的起義，擁戴西鄉隆盛為領袖，北上討奸，同為薩摩出身的西鄉隆盛和大久保利通，就成了對立的兩方，各自帶領擁戴者相互攻擊。

在大久保這一方的薩摩人，有後來成為海軍大將的第一任台灣總督樺山資紀、出任過北海道開拓史的黑田清隆。而西鄉這一方的傳統武士，最有名氣的就是跟他一起在城山戰死的桐野利秋。

大久保曾經說過，西南戰爭是維新的「幸運階段」，這場戰爭證明了徵兵制可行，讓年輕將領有戰鬥經驗，以及日本軍事管理有了現代化的起點。這些成就，都可以說是踏著西南戰爭的戰死者的屍體而累積的。

西南戰爭最後的結果，是西鄉軍因為久攻不下熊本城，又缺乏足夠的軍費軍糧，最後敗給了政府軍。西鄉本人逃回鹿兒島，最後在城山地區的山洞裡自殺。傳說西鄉戰死之前，還在山洞裡下棋，最後找到他遺體的政府軍軍官，仍然對他的遺體禮遇備至，喝令屬下不得無禮。

月岡芳年繪，鹿兒島暴徒出陣圖。（維基共享）

政府對改革的檢討與恢復西鄉名譽

西鄉雖然死了，但是西南戰爭也大大的警告維新政府，過於激烈、只見理想而不切實際的改革，也許不能帶來一夕變革，反而可能帶來一夕倒退。

維新政府開始檢討制度，1878 年之後，公佈了郡區町區編制法、府縣會規則、地方稅規則等「三新法」，開啟了地方選舉、設置類似議會的諮詢制度，同時也降低了農民的稅賦，讓日本開始朝向自由民主的改革方向前進。

某種程度來說，西南戰爭的後續改革，確實舒緩了時代變化所帶給人民的直接衝擊。

不過維新政府對西南戰爭的叛亂者並無寬待，嚴厲的處罰嚇阻了大規模叛亂的機會，有超過 50,000 人被懲處，趁亂暴動的農民無一倖免。以威權體制推動自由，可能就是當時維新政府在無意間施行的方針。

西鄉隆盛本人，則是到了 1889 年才獲得平反，得以被後人塑像紀念。現在位在上野公園牽著薩摩犬的西鄉隆盛像、位在鹿兒島的超大尊西鄉雕像，都是後人為了紀念這位偉大的浪漫主義者而雕塑。

據說狗是西鄉的最愛，維新之後許多一時卿相都以暴發戶的心態納了三妻四妾，只有西鄉一直沒有這樣做。有一次朋友去拜訪他，西鄉得意地說，「我最近也納了兩個小妾」，朋友好奇一問，結果是兩隻漂亮的母薩摩犬。因此，上野那尊西鄉雕像的創作者高村光雲，讓西鄉牽著一隻薩摩犬，應該也算是如實呈現吧。

位於上野恩賜公園內的西鄉隆盛與薩摩犬雕像。（維基共享）

本文經授權轉載自故事 推動「大政奉還」的西鄉隆盛，為何最終打了一場反政府的戰爭？