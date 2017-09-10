自由開講》教育部裡眾說紛紜的文白比論戰

盧勁軒

身為教育部的課程審議委員，這幾天各報記者也都來私訊問我， 有沒有要加入這次的文白比論戰，甚至生活裡枕邊愛人， 或多或少也都詢問我相關立場意見， 但我完全裝聾作啞各種虛應了事。

教育部今天（10日）召開「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，各界高度關注的國語文課綱文言文、白話文比例，預料將會定案。（資料照，記者鹿俊為攝）

站在我自己的角色而言，在這議題所萌生的想法念頭， 說實話是極為尷尬，而在我臉書裡的摯友中， 堅持文白比論戰的友人亦各參半，畢竟我也認識不少文壇心儀作家， 憑心而論，現況實在是不容許我置喙。

但在談起文白比論戰之前，我必須從自己的學習生涯說起， 自中學起我個人就是作文遊戲的常勝軍， 是個很喜歡古典詩詞意象的罕例， 更別論在高中舊課綱所選錄的四十篇核心古文，每篇都是我的最愛。

而這故事必須說起，在北部升學志願名校成功高中， 傳授我語文經典的教師，是個名為陳曉青的女教師。 曉青老師對我的影響時至今日談起，我總會向人敘述， 眾人大概難以想像，在帶我們導讀文言文， 憶起各朝代作家為文心路，與每篇文章後頭的沉重深意。 陳老師總在課堂裡禁不住的縱情大哭，上至徐淑的答夫秦嘉書、 王粲登樓賦，下至歸有光的項脊軒志等等。 都要我這坐教室最前排的學生猛遞衛生紙， 只因為我的老師是個愛哭鬼，非常愛哭的那種。

於是引領我入門語文經典的，講白話的玩笑云， 是個中國文學的狂熱份子。而我或多或少也在這樣的濡沐裡， 深受動容，而能細數四十篇古文之所以必須選錄的關鍵因素， 每篇都是先人向後世傳達某些哲學，以致獨特人生觀的瑰寶。

因此我個人非常喜歡古文，古文的影響深遠以致在我中學之後， 如今身為台大醫學院學生，幾在學院內投稿的文章都幾能穩奪首獎。 而在培訓自己的文學詣程歷程， 我覺得從先秦時代的左傳禮記以致戰國策、魏漢六朝、 唐宋明清文選以致台灣本土的文言文， 在個人的文學陶冶中都能佔有一席之地。

但在這次的文白比論戰，或多或少，我必須脫離個人的主觀立場， 必須從我們國家對於後代國語文教學的初衷開始探究： 我們究竟是為了什麼，要求所有學生修習文言文， 這等與今時白話文相較落時的語派？我們該透過語文學科， 進行史學探究、哲學論述，以致文學薰陶？又或更重要的， 我們要給當代學生，實用且多元的白話文教育， 以讓他們在淺顯易懂的語文教學裡，去理解並在生活中實務應用， 操縱自己所能駕馭的文字？

透過當代文壇、政壇，對於文白比論戰，每個人都有各自的高見， 但我並不認為必須強迫所有不同學生， 都必須同樣修習文言文這門語路。如同不能要求每個人都必須要會， 以文學性的意象進行書寫，以濃厚儒家史觀的論調思索人生。 在當今多元主義思潮的呼聲中，我們能不能容許我們的國語文教育， 能讓學生有更多選擇餘地，藉此發展屬於自己的文思脈絡， 並鼓勵間隔無數世代的我們台灣，能有多元的語文教育政策？

在教育部的課程審議裡，我並不是國語文教學領域的專項委員， 而只是特殊教育的學生代表，但我不認為非得有語文學科的憑證， 才能對國文課綱發表個人論述。正是因為我國教育裡不只涵蓋， 職涯目標以中文抑或台文領域專攻的向學者， 而更包含文理交雜的所有學科修習者，所以各方人馬的聲音， 我們都必須去傾聽以進行世代對話，才能在七嘴八舌的集思廣益裡， 去擬定個「屬於我們」每個國民的國家語文教育政策。

在當今文白論戰裡反思並依此決策，相信我們在最後， 都能讓這片土地在傳承與創新的交雜裡， 發展出專屬於我們台灣的獨有文化。

（教育部課程審議委員、國立台灣大學醫學院學生）

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