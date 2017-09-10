自由開講》教育部裡眾說紛紜的文白比論戰

但在談起文白比論戰之前，我必須從自己的學習生涯說起，自中學起我個人就是作文遊戲的常勝軍，是個很喜歡古典詩詞意象的罕例，更別論在高中舊課綱所選錄的四十篇核心古文，每篇都是我的最愛。
而這故事必須說起，在北部升學志願名校成功高中，傳授我語文經典的教師，是個名為陳曉青的女教師。曉青老師對我的影響時至今日談起，我總會向人敘述，眾人大概難以想像，在帶我們導讀文言文，憶起各朝代作家為文心路，與每篇文章後頭的沉重深意。陳老師總在課堂裡禁不住的縱情大哭，上至徐淑的答夫秦嘉書、王粲登樓賦，下至歸有光的項脊軒志等等。都要我這坐教室最前排的學生猛遞衛生紙，只因為我的老師是個愛哭鬼，非常愛哭的那種。
於是引領我入門語文經典的，講白話的玩笑云，是個中國文學的狂熱份子。而我或多或少也在這樣的濡沐裡，深受動容，而能細數四十篇古文之所以必須選錄的關鍵因素，每篇都是先人向後世傳達某些哲學，以致獨特人生觀的瑰寶。
因此我個人非常喜歡古文，古文的影響深遠以致在我中學之後，如今身為台大醫學院學生，幾在學院內投稿的文章都幾能穩奪首獎。而在培訓自己的文學詣程歷程，我覺得從先秦時代的左傳禮記以致戰國策、魏漢六朝、唐宋明清文選以致台灣本土的文言文，在個人的文學陶冶中都能佔有一席之地。
但在這次的文白比論戰，或多或少，我必須脫離個人的主觀立場，必須從我們國家對於後代國語文教學的初衷開始探究：我們究竟是為了什麼，要求所有學生修習文言文，這等與今時白話文相較落時的語派？我們該透過語文學科，進行史學探究、哲學論述，以致文學薰陶？又或更重要的，我們要給當代學生，實用且多元的白話文教育，以讓他們在淺顯易懂的語文教學裡，去理解並在生活中實務應用，操縱自己所能駕馭的文字？
透過當代文壇、政壇，對於文白比論戰，每個人都有各自的高見，但我並不認為必須強迫所有不同學生，都必須同樣修習文言文這門語路。如同不能要求每個人都必須要會，以文學性的意象進行書寫，以濃厚儒家史觀的論調思索人生。在當今多元主義思潮的呼聲中，我們能不能容許我們的國語文教育，能讓學生有更多選擇餘地，藉此發展屬於自己的文思脈絡，並鼓勵間隔無數世代的我們台灣，能有多元的語文教育政策？
在教育部的課程審議裡，我並不是國語文教學領域的專項委員，而只是特殊教育的學生代表，但我不認為非得有語文學科的憑證，才能對國文課綱發表個人論述。正是因為我國教育裡不只涵蓋，職涯目標以中文抑或台文領域專攻的向學者，而更包含文理交雜的所有學科修習者，所以各方人馬的聲音，我們都必須去傾聽以進行世代對話，才能在七嘴八舌的集思廣益裡，去擬定個「屬於我們」每個國民的國家語文教育政策。
在當今文白論戰裡反思並依此決策，相信我們在最後，都能讓這片土地在傳承與創新的交雜裡，發展出專屬於我們台灣的獨有文化。
（教育部課程審議委員、國立台灣大學醫學院學生）
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