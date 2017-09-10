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Outside》愛爾蘭的傳統運動，讓移民融入小鎮社區

巴利霍尼斯GAA 主席Gerard McGarry認為他們小鎮的經歷，可以給予愛爾蘭政府一些啟示，幫助全國各地的移民融入社會。他指出七十年代巴基斯坦移民能很成功地融入球會和社區，出產了很多出色的足球員和板棍球員。他指沒有新移民的參與，球會或者尚可勉強生存，但整個社區的生存和延續，不能沒有新移民的融入。
作者： Outside
2017-09-10 14:43
 | 2017-09-10 14:43

BILLY TONG

蓋爾式運動（Gaelic Sports ）即是愛爾蘭的傳統體育活動，例如蓋爾式足球、板棍球、蓋爾式手球及跑柱式棒球等等，其中以足球和板棍球最受歡迎。近年，傳統的蓋爾式運動，成為了協助移民融入愛爾蘭社會的好工具。

早在1884年，蓋爾運動協會 （Gaelic Athletic Association, GAA）便已經成立，負責管理和推廣蓋爾式運動，在他們旗下也有大大小小的球會。這些運動，仍然是業餘性質，國際普及度不算高，相信對一般非愛爾蘭人來講，都很陌生。

地圖標誌上的，是巴利霍尼斯 （ Ballyhaunis ），位於愛爾蘭西部的梅奧郡 （County Mayo）

巴利霍尼斯 （ Ballyhaunis ）位於愛爾蘭西部的梅奧郡 （County Mayo），是一個人口僅約3000的小鎮，鎮上居民主要從事鋼鐵裝配和食品加工業。

過去數十年，因為大量南亞、東歐和非洲移民湧入，巴利霍尼斯成為愛爾蘭最文化和種族多樣的市鎮，在2011年的人口普查，巴利霍尼斯便有42%非本地人口，數字遠高於全國各地。現時鎮內的小孩，大部分都不是以英語或蓋爾語 （ Gaelic ） 作為第一語言。

七十年代末，巴基斯坦人和敘利亞是第一批定居巴利霍尼斯的移民。他們很快建立起自己的社群網絡，並在1987年建造了巴利霍尼斯清真寺（Ballyhaunis Mosque），據報還是愛爾蘭史上第一所專門建造的清真寺。

到千禧年代，愛爾蘭經濟起飛，一些東歐人也搬到巴利霍尼斯尋求機遇，另外還有很多以吉卜賽人為主的愛爾蘭流浪者 （Irish Travellers）。加上，在金融海嘯後，很多土生愛爾蘭人離開巴利霍尼斯，以謀求生計，小鎮的繁榮，更有賴外來社群來維持。

巴利霍尼斯清真寺（Ballyhaunis Mosque），是愛爾蘭史上第一所專門建造的清真寺

巴利霍尼斯的移民群體，即使宗教、文化不同，但都一直和平共處，相安無事。可是，巴利霍尼斯一直凝聚不了社區感，移民社區各有各生活，大家不認識大家。

這個時候，體育就是很好的溝通橋樑。

巴利霍尼斯GAA （ Ballyhaunis GAA ）是紮根於該小鎮的蓋爾體育會，旗下有蓋爾足球和板棍球隊，他們過往一直表現出色，在2014年贏得梅奧板棍球成人錦標賽冠軍（ Mayo Senior Hurling Championship ），更難能可貴的是，他們很忠於社區，熱心社會工作。

Darran Conlon是當地的一名警察，同時是巴利霍尼斯GAA的板棍球教練。他一直熱衷於教授新移民小孩蓋爾式運動，希望助他們融入社區，同時，亦藉此為球隊吸納新血。他於是在2015年構思了巴利霍尼斯GAA的第一屆社區融和日（ The integration day）。

社區融和日在鎮內的球場舉行，當天反應非常好。移民孩子非常雀躍，他們可以憑券取得小食、飲品，會場也有很多不同遊戲活動，包括U6和U8的蓋爾足球和板棍球賽，參加的小孩會披上巴利霍尼斯GAA的球衣。

Faith Kayange是來自馬拉維的難民，她六歲的小男孩Mike也有參與板棍球賽事。Mike的板棍球裝束對她來說有點嚇人，但看到小孩可以穿上小鎮球衣，玩得樂其中，感到十分欣慰，並有一種被歡迎、接納的感覺。球場當天掛上了，愛爾蘭、巴基斯坦、馬里、利比亞、安哥拉、加納、科索沃等國的國旗，這些國旗象徵了參加者的故鄉，活動到最後，小孩穿起球衣，一起在不同國旗下步操。

身為警察的Conlon，認為種族融和對維持小鎮和平很重要，他指出在世界不同地方，種族問題成為罪惡滋長的原因。他也批評政府的政策，不允許庇護申請人就業工作。業餘性質的蓋爾運動聯賽，便在種族融和一事扮演更重要的角色。

巴利霍尼斯GAA 主席Gerard McGarry認為他們小鎮的經歷，可以給予愛爾蘭政府一些啟示，幫助全國各地的移民融入社會。他指出七十年代巴基斯坦移民能很成功地融入球會和社區，出產了很多出色的足球員和板棍球員。他指沒有新移民的參與，球會或者尚可勉強生存，但整個社區的生存和延續，不能沒有新移民的融入。

巴利霍尼斯GAA於2016年奪得地方榮譽獎（ Pride of the Place Award ），以表揚他們對社區的貢獻。巴利霍尼斯GAA的故事被紀錄片導演Maurice O’Brien拍成15分鐘長的短作Pitching Up，並於今年推出，以宣揚種族融和的訊息。

可看看《衛報》的短片：

資料來源：AEONIrish TimesGuardianMayo IrelandMayonews

本文經授權轉載自Outside：愛爾蘭的傳統運動，讓移民融入小鎮社區

Outside

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