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故事》走一趟美國黑奴當年逃跑的秘徑：地下鐵路 （Underground Railroad）

從 1619 年第一批黑人被載到美國維吉尼亞州的 Jamestown，到 1865 年南北戰爭結束解放黑奴，再到 1960 年代美國黑人民權開始落實，這條黑色長河整整嗚咽了350 年。很難想像，一直到 1960 年代為止，黑人不能坐公車前座（前座保留給白人），也不能進白人圖書館、白人游泳池，甚至不能用白人的飲水機與廁所。如果是你過著當年黑奴過著怎樣的生活，會不會想逃？
作者： 故事
2017-09-10 13:52
 | 2017-09-10 13:52

洪德青

美國有條「地下鐵路」，既不在地下，也沒有鐵路，它其實是當年黑奴逃往加拿大、墨西哥、加勒比海的秘密路線，由廢奴者、貴格會信徒（Quakers）、非裔黑人等共同建立，這些秘徑，有的現已成為大眾化健行路線。

台灣也有一本出版多年、集結 26 位逃跑外勞心聲的書——《逃／我們的寶島，他們的牢》，我從未想過台灣地圖有天也成為別人的逃亡地圖，不知道哪天會不會有人把移工逃亡路線當成旅遊來推。

從 1619 年第一批黑人被載到美國維吉尼亞州的 Jamestown，到 1865 年南北戰爭結束解放黑奴，再到 1960 年代美國黑人民權開始落實，這條黑色長河整整嗚咽了350 年。事實上，我住過的馬里蘭州，以前也是蓄奴州。

很難想像，一直到 1960 年代為止，黑人不能坐公車前座（前座保留給白人），也不能進白人圖書館、白人游泳池，甚至不能用白人的飲水機與廁所。

試著想像，如果是我過當年黑奴過著怎樣的生活，會不會想逃？

●從天亮工作到天黑，像牛羊馬驢，可任意買賣，任意鞭打，沒有薪水

主食通常是一點玉米餅與鯡魚，夏天喝點牛奶，吃點青菜

住在簡陋小木屋，睡地板，僅一條薄毯，大家像牲畜般擠在一起發抖取暖，風雪和雨從細縫吹進，地上潮濕泥濘有如豬圈，大家泡在裡面，嬰兒就這樣出世、生病或棄置

只要父母有一方是黑奴，生下的小孩也是奴，代代世襲

無遷徙、信仰、教育、公民、法律、就業、財產、投票、自衛等自由

不准打白人，即使是自衛，但白人因教訓黑奴導致黑奴死亡，可不用判刑

不准進入教堂內，只能站在外面聽講……

2小時的逃跑體驗

在美國尚未建國前的 1745 年，首批來到馬里蘭州的貴格會信徒在珊帝泉（ Sandy Spring ）落腳，他們基於教義反對蓄奴，並從很早以前就暗助黑奴逃跑。如今的每年4月到 10月，此地的伍德勞恩莊園文化公園（Woodlawn Manor Cultural Park，地址：16501 Norwood Road, Sandy Spring, MD）都會舉辦免費的「地下鐵路」導覽活動。導覽員說，地下鐵路名稱由來是因蒸氣火車的發明，指引並鼓舞黑奴逃亡的信心，所以黑奴以此為代號。

當年地下鐵路是秘密路線，因此無法正確統計逃跑人數，但一般相信在 1820 到 1865 年之間，大約有 3 萬到 10 萬人，透過地下鐵路逃跑成功，雖然官方數字只承認 6,000 人。地下鐵路系統沿途約有 3,000 位工作人員，提供嚮導、金錢、食物、衣服、交通工具、聯絡人，以及最重要的——「希望」。

如果我是 150 年前在這片菸草田工作的黑奴，今天，我決心要逃……

紅背包的女嚮導帶領我們大人小孩，準備往北逃到加拿大。萬一我途中被抓，從此主人會在我肩膀放很重的鐵撬，甚至把我的腳拇指切除，以防我再逃。

當年黑奴逃往加拿大的「地下鐵路」地圖。

想逃嗎？先學唱〈跟著葫蘆勺〉

當年黑奴都是文盲，缺乏知識，想辨識方向，首先得會認北斗七星，然後再延伸出去找到北極星。黑奴們用葫蘆勺（drinking gourd）作為北斗七星的密稱，並用歌曲傳遞逃跑密碼，最有名的就是黑人木匠 Peg Leg Joe 創作的〈跟著葫蘆勺〉（Follow the Drinking Gourd），這首歌曾成功指引許多黑奴往北逃跑。

如果遇到雨天或是無星的夜晚，逃跑者會藉由觀察樹幹苔癬生長的位置，判斷北方在哪。

要逃，該選擇那個時機？如果在南部州，冬天聖誕節是最易成功，天冷一般人都不想出門；如果像馬里蘭州等稍北的地區，秋天是逃跑首選。另一個逃跑的時機是雷雨天，雨水會將我們的足跡沖掉，追捕的獵犬也嗅不出氣味，再不然，趁週六晚間逃也可以，隔天早上主人會上教堂，可爭取些時間。

嚮導說，跟著葫蘆勺就能找到北極星，北極星是逃跑者的精神指標。

〈跟著葫蘆勺〉的歌詞：當第一隻鵪鶉開始啼叫（暗指冬季結冰容易過河），河岸旁的枯樹是路標，當大河遇到小河，會有個老人，帶領我們走向自由……

荊棘有刺且毒，獵犬、人、馬都不喜歡沾上。逃跑者在荊棘叢裡挖地洞，白天可休息睡覺躲避追緝，而且荊棘結的黑苺果子也可填填肚子。

在樹林裡容易迷路，因此利用造型特殊的天然路標來辨識方位，或是刻意用石頭堆成某種形狀的秘密指標就很重要。

樹洞裡面點火取暖不易察覺，真的有人放了爛香蕉、蘋果、竹筒耶！

我們過河時，導覽員輕輕哼起當年逃跑者的歌：「Wade in the Water」，空氣中帶有淡淡哀傷，當年黑奴都不會游泳，只能冒險涉水。

暴露在開闊或剛收割的農地，非常容易被抓。

好不容易走到水源地，歇腳喝水，這裡也是與接應者密會的地方。

逃跑必懂的通關密語

當年地下鐵路發展出許多密語，例如：嚮導（conductor）是指帶路的人；乘客（passenger or cargo）是指逃跑者；站長（stationmaster）通常是貴格會信徒；車站（station or depot）是貴格會教徒的家；股東（stockholder）則是提供逃跑者金錢的人。

通常逃跑者走了 10~20 英里左右（大概從台北走到桃園），會有一車站。傍晚，站長通常在家的前院窗戶點上蠟燭或燈籠作為暗號，當逃跑者抵達車站時可暫時喘息幾天，吃點營養食物，補充體力，然後有人會傳遞訊息給下一站的站長預先準備，就這樣，站站相連，幫助他們直到加拿大。

我們逃了2個小時，終於到達第一個喘息的「車站」。這棟建於1825年是當年貴格會信徒的家。

站長會安排逃跑黑奴在穀倉休養幾天。

William Palmer的穀倉當年真的收留過逃跑黑奴呢。

「地下鐵路總統」Levi Coffin 與七喜汽水、星巴克咖啡

一個國家社會之所以能進步，既得利益者或上位階層的反思、節制甚至犧牲，往往是關鍵因素。

白人愧對黑人，但也有白人幫助黑奴，最具代表性的就是貴格會。1650 年貴格會在英國崛起，主張每個人都可直接跟上帝溝通，不需透過神職人員或教會，不認為國王、政府就高人一等，拒絕納稅，因此不容於當權者，部份信徒轉往北美的賓州發展。

貴格會認為，所有人不論性別、地位都應平等對待，反對奴隸制度，尊重宗教自由，這些理念使得後來很多信徒都成為「地下鐵路」的站長或股東，最有名的就是 Levi Coffin（1798-1877），人稱「地下鐵路總統」，他與妻子從 1820 年開始建立長程逃亡路線，幫助 2,000 名以上的黑奴逃跑成功。

在那個黑白分明的種族主義時代，逃跑者與助逃者（無論白人或黑人）被抓到都要處以嚴刑，幸而還是有 Levi Coffin 這種仗義的人挺身而出。

地下鐵路總統 Levi Coffin

Charles Webber 描繪貴格會在冬季幫助黑奴逃跑的油畫。右方站在馬車上最高那位就是 Levi Coffin，中央攙扶著拿拐杖的老人的是他太太 Catharine Coffin。（圖片來源：https://goo.gl/Lx8qLc）

早年，貴格會在宗教上遭受打壓，信徒不能取得學位，不能擁有土地，只能從商，後來也因此在工商發展上取得很高的成就，例如知名的七喜汽水，創辦人就是貴格會教徒，隸屬於糖果飲料食品製造商吉百利公司（Cadbury Schweppes）。而我們喝星巴克咖啡，星巴克名稱源自梅爾維爾巨著《白鯨記》（Moby Dick）裡的一個人物，書中唯一保持清醒、沒被仇恨所矇蔽的只有 Starbuck 這位虔誠的貴格會信徒。另外，市面上標榜可降低膽固醇的「桂格大燕麥片」，其實與貴格會並沒有關係，產品名稱甚至還曾遭到貴格會大聲抗議呢！

本文經授權轉載自故事 走一趟美國黑奴當年逃跑的秘徑：地下鐵路 （Underground Railroad）

故事：寫給所有人的歷史

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