藍色電影夢》核電影：紀錄片能做啥？

這座核電廠距離紐約時代廣場56公里，沒有它供電，時代廣場難以城開不夜，一旦它出事呢？第三屆《核電影》的《紐約核電危機》讓人很難不去聯想。

藍祖蔚

先讓新聞說話。

北韓四日試爆氫彈成功，威力大過廣島原爆十倍，一旦金正恩真把氫彈掛上洲際飛彈射向鄰國，或者未射先爆，都將是人間浩劫。「沉默就是認同，所以我們不能沉默。」第三屆《核電影》選映的《核武交響曲（The Bomb）》用這句話做結尾。

《核武交響曲》極少旁白，導演用各國閱兵及飛彈的陽剛線條為經，又用飛彈的試射失敗為緯，再搭配冷戰時期的各式避難宣傳片，以及美俄總統川普與普廷對核武器的驕傲宣示，核武可以保家衛國，也可能自毀文明，觀眾自有體會。

再讓數字來說話。

台北車站距離核一廠廿四．五公里，距離核二廠廿公里，距離核四廠卅七公里，美國紐約市的電力來源則是來自距離時代廣場，亦僅有卅五英里（五十六公里）的印地安角（Indian Point）核電廠。

福島核電廠沒出事前，這些數字，多數人無感，三一一核災後，世人不再冷感。台灣人因而封存了核四，也要核一和核二屆齡除役；餘震同樣震到了美國，紐約人不想複製福島悲劇，美國核能管理委員會主席Gregory Jaczko.不過是要提高印地安角核電廠的檢查規格，就遭電廠反撲下台。

本屆《核電影》的《紐約核電危機（Indian Point）》一片，除了直接走進電廠讓人看到了運作實況，也讓員工坦承，核廢貯存空間即將爆滿，無法外移。它讓擁核之人高喊乾淨與便宜能源，也讓反核人士痛批電廠謊話連篇，更讓權威主席提醒大家多數核電廠都已老舊的事實（設計十年，興建十年，營運廿年）。「我們聽過撤退計畫，但我們更知道一旦出事，根本來不及撤。」電影這樣記下了一位居民的心聲。

另外，《一個人的福島》則是追蹤著福島少數不肯離去的人，除污除了六年，蔬果作物的輻射劑量依舊沒少，年輕人不想回去，因為故鄉幾如廢墟，找不到工作，老年人則是無處可去，但是如非他們寧願承受輻射風險住了下來，那七十多隻在海嘯來襲時，主人來不及解開繩索的狗兒，恐怕早都餓死了。

「核電影」影展這回遇上了核電再啟聲音，再加上北韓從火箭到氫彈頻頻出招，恰與影展規劃的「核災進行式」、「與核共武」單元產生極富時效的對話效應，影片努力挖掘真相，卻也不忘讓正反意見相互激盪，能夠帶動討論，影展才有意義，「核電影」的高度即在此。